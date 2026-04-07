Οι πρώτες φωτογραφίες του μωρού της Κατερίνας Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει αυτές τις ημέρες ένα θαύμα! Η παρουσιάστρια ζει από τις πιο έντονες και συγκινητικές περιόδους της ζωής της, καθώς την Παρασκευή 4 Απριλίου, έγινε για πρώτη φορά μανούλα. Η παρουσιάστρια επέλεξε να αποφύγει τα φλας και τα τηλεοπτικά συνεργεία, αποχωρώντας ήσυχα από το γκαράζ του μαιευτηρίου, διασφαλίζοντας έτσι ιδιωτικότητα για την ίδια και το μωρό. Η χαρά της οικογένειας ήταν διάχυτη, ενώ φίλοι και συνεργάτες έσπευσαν να της στείλουν ευχές για τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα. Ανατροπή: Η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε από το μαιευτήριο χωρίς να τη δει κανείς Αρχικά, η Κατερίνα Καινούργιου είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλό προφίλ, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές με τη μικρή Ξένια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, μετά την έξοδό της από το μαιευτήριο και την επιστροφή στο σπίτι, είχε αποφασίσει να μοιραστεί δημόσια τη χαρά της μέσα από μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας τις πρώτες φωτογραφίες με την κόρη της. Οι πρώτες στιγμές με την μικρή Ξένια Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου, αποτυπώθηκαν τρυφερές στιγμές από το μαιευτήριο. Το μήνυμα που συνόδευε την

“>ανάρτηση στο Instagram ήταν γεμάτο αγάπη, ευγνωμοσύνη και συγκίνηση για τη νέα της πραγματικότητα ως μητέρα.

Η ίδια είχε αναφέρει:

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…». Η παρουσιάστρια δεν είχε παραλείψει να ευχαριστήσει τους γιατρούς και τη μαία της για τη στήριξη που της παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού. «Σ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ», είχε προσθέσει απευθυνόμενη στον Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο είχαν μοιραστεί και άλλα τρυφερά στιγμιότυπα από την περίοδο της αναμονής, έχοντας μάλιστα υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης λίγο νωρίτερα. Είχε επίσης αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της με ενθουσιασμό, ενώ είχε μοιραστεί και βίντεο από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της.

Οι ευχές των συναδέλφων

Συγκινητικές ευχές για τη γέννηση της κόρης της Κατερίνας Καινούργιου είχαν στείλει και αρκετοί συνάδελφοι από τον χώρο της τηλεόρασης. Μεταξύ αυτών, η Ελένη Χατζίδου είχε δηλώσει: «Να τους ζήσει το μωράκι, καλότυχο να είναι», ενώ ο Γιώργος Λιάγκας και η Φαίη Σκορδά είχαν επίσης εκφράσει τις θερμές ευχές τους. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είχε πανηγυρίσει στο πλατό, λέγοντας: «Γεννήσαμε παιδιά! Κατερίνα μας, να σας ζήσει».

Η νέα αυτή σελίδα στη ζωή της Κατερίνας Καινούργιου είχε αλλάξει τα πάντα για εκείνη, με τη μικρή Ξένια να αποτελεί πλέον το επίκεντρο της καθημερινότητάς της και την απόλυτη πηγή ευτυχίας.

