Life 07.04.2026

Head, Heart, Hand: Το έξυπνο trick για να πεις «αντίο» στην αναβλητικότητα

Μάθε πώς μικρές αλλαγές στη σκέψη, τα συναισθήματα και τη δράση μπορούν να σε κάνουν πιο αποτελεσματικό/ή κάθε μέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αναβλητικότητα είναι μια λέξη που μπορεί να προκαλέσει άμεση ένταση και άγχος. Πόσες φορές έχεις καθίσει μπροστά σε μια εργασία και, πριν καν ξεκινήσεις, το μυαλό σου έχει γεμίσει ανησυχία και αμφιβολίες; Για πολλούς από εμάς, οι καλύτερες ιδέες έρχονται την τελευταία στιγμή, αλλά η προσπάθεια να σταματήσουμε την αναβλητικότητα φαίνεται πάντα δύσκολη και ανεπιτυχής. Κι εδώ έρχεται η μεγάλη διαφορά: η αναβλητικότητα δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί, είναι ένα σημάδι που μας δείχνει πώς αντιδρά το σώμα και το μυαλό μας.

Σύμφωνα με τη μέθοδο Head, Heart, Hand, που προτείνει η νευροεπιστήμονας Anne-Laure Le Cunff, η αναβλητικότητα μπορεί να προέρχεται από τρεις διαφορετικές πηγές: το κεφάλι, την καρδιά ή τα χέρια μας. Αν το πρόβλημα είναι στο κεφάλι, τότε μάλλον η εργασία δεν είναι ξεκάθαρη και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Αν προέρχεται από την καρδιά, η αναβλητικότητα σχετίζεται με συναισθηματική αντίσταση, φόβο αποτυχίας ή απλά πλήξη. Τέλος, αν είναι θέμα των χεριών, κάτι πρακτικό λείπει, καθώς δε διαθέτουμε τα εργαλεία, τις γνώσεις ή τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προχωρήσουμε.

www.freepik.com

Αναγνωρίζοντας την πηγή της αναβλητικότητας

Όταν η αναβλητικότητα προέρχεται από το κεφάλι, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η έλλειψη σαφήνειας. Η εργασία φαίνεται ασαφής ή περίπλοκη, και η σκέψη «από πού να ξεκινήσω;» μπλοκάρει κάθε κίνηση. Η λύση είναι να σπάσεις το έργο σε μικρά βήματα, να ξεκαθαρίσεις το στόχο και να ορίσεις την πρώτη δράση, όσο μικρή κι αν είναι. Κάθε μικρό βήμα κάνει τη συνέχεια πιο εύκολη.

Αν η αναβλητικότητα προέρχεται από την καρδιά, τότε η αίσθηση της πίεσης ή του φόβου μπλοκάρει τη δράση. Τότε βοηθά να χαμηλώσεις τις προσδοκίες και να δώσεις στον εαυτό σου άδεια να κάνει λάθος. Ένα χρονόμετρο 10-15 λεπτών μπορεί να περιορίσει την υπερανάλυση, ενώ ένας μικρός «ανταμοιβής» μπορεί να κάνει την εργασία πιο ευχάριστη, όπως ένα αγαπημένο ρόφημα ή μια όμορφη ατμόσφαιρα γύρω σου.

www.freepik.com

Όταν η αναβλητικότητα προέρχεται από τα χέρια, η αιτία είναι καθαρά πρακτική, καθώς λείπουν εργαλεία ή γνώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις είναι να συγκεντρώσεις όλα όσα χρειάζεσαι, να μάθεις τα απαραίτητα βήματα πριν ξεκινήσεις και να ζητήσεις βοήθεια αν χρειάζεται. Ο στόχος είναι να μην αισθάνεσαι εκτεθειμένος, αλλά έτοιμος.

Η δύναμη της μεθόδου Head, Heart, Hand έγκειται στο ότι μας δίνει μια γλώσσα για να κατανοήσουμε την αναβλητικότητα. Αντί να λέμε απλά «είμαι τεμπέλης», μπορούμε να εντοπίσουμε γιατί μπλοκάρουμε και να δράσουμε με αυτοπεποίθηση. Όταν καταλαβαίνουμε ότι είναι ζήτημα κεφαλιού, καρδιάς ή χεριών, η αναβλητικότητα σταματά να φαίνεται προσωπική αποτυχία και γίνεται μια πληροφορία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προχωρήσουμε.

www.freepik.com

Η αναγνώριση της πηγής, η διαίρεση των εργασιών σε μικρά βήματα και η κατάλληλη προετοιμασία είναι η συνταγή για να ξεπεράσουμε το άγχος και να ξεκινήσουμε, χωρίς ενοχές, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Στην ουσία, η μέθοδος μας δίνει τον έλεγχο πίσω και μετατρέπει την αναβλητικότητα από εμπόδιο σε εργαλείο αυτογνωσίας και δράσης.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

living αναβλιτικότητα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
07.04.2026
Επόμενο
07.04.2026

Δες επίσης

