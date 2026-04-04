Life 04.04.2026

Το μυστικό που δε σου λένε για τις πετσέτες που αγοράζεις

Οι νέες σου πετσέτες μπορεί να σου κάνουν κακό χωρίς να το ξέρεις — δες γιατί η πρώτη πλύση είναι ζήτημα υγείας
Πόπη Βασιλείου

Έχεις ποτέ ανοίξει μια καινούργια πετσέτα, έτοιμος να την χρησιμοποιήσεις, και σκέφτηκες «Μήπως δεν χρειάζεται πλύσιμο;» Η αλήθεια είναι πως οι νέες πετσέτες δεν είναι έτοιμες για χρήση κατευθείαν από τη συσκευασία. Πολλές από αυτές έχουν περάσει από χημικά φινιρίσματα και επεξεργασίες που τις κάνουν να δείχνουν μαλακές στο κατάστημα, αλλά ταυτόχρονα μειώνουν την απορροφητικότητά τους. Επιπλέον, η παράλειψη του πρώτου πλυσίματος μπορεί να αφήσει ίνες, χημικά υπολείμματα και σκόνη που έρχονται σε επαφή με το δέρμα σου, ειδικά μετά από ένα ζεστό μπάνιο, όταν οι πόροι σου είναι ανοιχτοί.

Οι ειδικοί συμφωνούν πως ένα πρώτο πλύσιμο είναι απαραίτητο, αλλά διαφωνούν για το πώς πρέπει να γίνει. Κάποιοι προτείνουν απλό πλύσιμο με ζεστό νερό, ενώ άλλοι προτιμούν να χρησιμοποιήσεις ξίδι αντί για απορρυπαντικό για να αφαιρεθούν τα φινιρίσματα και τα υπολείμματα χημικών. Η Kat Dey, ειδικός σε υφάσματα, εξηγεί πως οι νέες πετσέτες είναι επικαλυμμένες με φινιρίσματα που μειώνουν την απορροφητικότητά τους και πως η πρώτη πλύση τα αφαιρεί, ώστε οι ίνες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η Isabella Flores, ειδικός καθαριότητας, τονίζει ότι οι πρώτες πλύσεις αφαιρούν χημικά, σιλικόνη, βρωμιά από τα χέρια των κατασκευαστών και χρωστικές που μπορεί να μεταφερθούν στο δέρμα σου. Από την άλλη, ο Taylor Sutherland, πρόεδρος της Charlie’s Soap, θεωρεί ότι οι πετσέτες δεν είναι απαραίτητο να πλυθούν πριν τη χρήση, αλλά είναι καλό να γίνει μετά την πρώτη χρήση για καλύτερη απορροφητικότητα. Ωστόσο, η πλειοψηφία συμφωνεί ότι η πρώτη πλύση προσφέρει μέγιστη απόδοση και ασφάλεια.

Πηγή: Unsplash

Αν αποφασίσεις να παραλείψεις το πρώτο πλύσιμο, μπορεί να αντιμετωπίσεις διάφορα προβλήματα. Η απορροφητικότητα μειώνεται, καθώς τα φινιρίσματα εμποδίζουν τις ίνες να απορροφήσουν σωστά το νερό, με αποτέλεσμα η πετσέτα να «σπρώχνει» την υγρασία αντί να την απορροφά. Οι νέες πετσέτες αφήνουν πολλές ίνες και χνούδι στην πρώτη χρήση, που μπορεί να ενοχλήσουν το δέρμα, ενώ χημικά υπολείμματα, όπως PFAS, έρχονται σε επαφή με το δέρμα, ειδικά μετά από ζεστό μπάνιο, προκαλώντας δυνητικά προβλήματα για ευαίσθητες επιδερμίδες. Η Flores επισημαίνει πως η πρώτη πλύση αφαιρεί αυτές τις ουσίες και προστατεύει την υγεία σου.

Πηγή: Unsplash

Όσον αφορά το πλύσιμο, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που προτείνουν οι ειδικοί. Μια απλή προσέγγιση είναι πλύσιμο σε ζεστό νερό χωρίς μαλακτικό για να διατηρηθεί η απορροφητικότητα, ενώ για υφές όπως waffle ή bouclé, καλό είναι να χρησιμοποιήσεις ήπιο πρόγραμμα για να μην χαλάσουν οι ίνες. Μια πιο στοχευμένη μέθοδος προτείνει να χρησιμοποιήσεις λευκό ξίδι αντί για απορρυπαντικό στην πρώτη πλύση για να αφαιρεθούν χημικά, σιλικόνες και οσμές, και στη δεύτερη πλύση να χρησιμοποιήσεις μισή δόση απορρυπαντικού και τίποτα άλλο. Τέλος, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή παραμένει πάντα η ασφαλέστερη επιλογή, καθώς οι οδηγίες αναφέρουν θερμοκρασία πλυσίματος και ξήρανσης ανάλογα με το υλικό και τη σύνθεση της πετσέτας.

Η διαδικασία αυτή συνήθως χρειάζεται δύο με τρεις πλύσεις για να φτάσει η πετσέτα στην κορυφαία μαλακότητα και απορροφητικότητα. Λίγη προσοχή στην αρχή σημαίνει ότι θα απολαμβάνεις κάθε μέρα απαλή, αφράτη και απορροφητική πετσέτα που πραγματικά κάνει τη δουλειά της. Η πρώτη πλύση είναι μικρή επένδυση που κάνει τεράστια διαφορά στην καθημερινή σου εμπειρία μπάνιου.

ΜΠΑΝΙΟ πετσέτες ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
6 «αθώες» τροφές που σε φουσκώνουν χωρίς να το καταλαβαίνεις

04.04.2026
Stranger Things: Tales From ’85- Η επιστροφή της Hawkins σε μια σκοτεινή περιπέτεια που δε φαντάζεσαι

05.04.2026

