Σαπούνι ή αφρόλουτρο: Αυτό ταιριάζει καλύτερα στο δέρμα σου

Μάθε πότε να χρησιμοποιείς σαπούνι σε μπάρα ή αφρόλουτρο για το σώμα σου και ποιο είναι καλύτερο για το δέρμα σου

Η καθημερινή σου περιποίηση δεν ολοκληρώνεται χωρίς τον ιδανικό καθαριστικό. Όταν πρόκειται για την περιποίηση του σώματος, τα δύο πιο δημοφιλή προϊόντα είναι το σαπούνι σε μπάρα και το αφρόλουτρο. Και τα δύο αναζωογονούν και καθαρίζουν το δέρμα, αλλά το καθένα έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σύμφωνα με δερματολόγο και χημικό καλλυντικών, το σαπούνι σε μπάρα περνάει από μια διαδικασία θέρμανσης λαδιών και κεριών με καυστικό νάτριο και αφήνεται να ωριμάσει για εβδομάδες, ενώ το αφρόλουτρο είναι πιο ήπιο και μπορεί να εμπλουτιστεί με έλαια και ενυδατικά συστατικά για συγκεκριμένα προβλήματα του δέρματος.

Αν θέλεις ένα καθαριστικό που δεν χρειάζεται πολλά συστατικά και είναι φιλικό προς το περιβάλλον, το σαπούνι σε μπάρα μπορεί να είναι η επιλογή σου. Αν το δέρμα σου χρειάζεται περισσότερη ενυδάτωση ή έχει τάση για ξηρότητα, το αφρόλουτρο μπορεί να σου προσφέρει την απαλή και καταπραϋντική φροντίδα που χρειάζεσαι.

Διάβασε επίσης: Icy Blue: Η παστέλ απόχρωση που φέρνει πίσω τα 90’s στο μακιγιάζ

Τα πλεονεκτήματα του σαπουνιού σε μπάρα

Δεν περιέχει νερό, οπότε είναι λιγότερο πιθανό να αναπτυχθούν βακτήρια και χρειάζεται ελάχιστα συντηρητικά. Χρειάζεται μικρή συσκευασία, οπότε είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Πολλά σαπούνια περιέχουν έλαια και ενυδατικά συστατικά για να μειώνουν την ξηρότητα του δέρματος.

Τα μειονεκτήματα

Έχει υψηλότερο pH (9-10), που μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα σε ευαίσθητο δέρμα. Επίσης, μερικά αφήνουν υπόλειμμα στο δέρμα ή στη ντουζιέρα, κάτι που ίσως σε ενοχλεί.

Τα πλεονεκτήματα του αφρόλουτρου

Είναι πιο ενυδατικό και ήπιο, περιέχει ceramides, έλαια και μαλακτικά που προστατεύουν τον φραγμό του δέρματος. Το pH του μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει με αυτό του δέρματος και η συσκευασία του περιορίζει την ανάπτυξη βακτηρίων.

Τα μειονεκτήματα

Απαιτεί πλαστική συσκευασία, που προσθέτει απορρίμματα στο περιβάλλον. Περιέχει συντηρητικά για να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας, κάτι που ίσως δεν είναι ιδανικό αν προτιμάς καθαρά προϊόντα.

Πότε να επιλέξεις σαπούνι ή αφρόλουτρο

Αν το δέρμα σου είναι ευαίσθητο ή ερεθίζεται εύκολα, το σαπούνι σε μπάρα είναι καλή επιλογή. Αν το δέρμα σου είναι ξηρό, σφιχτό ή με τάση για φαγούρα, το αφρόλουτρο θα το ενυδατώσει και θα το καταπραΰνει.

Συστατικά που πρέπει να αναζητήσεις και να αποφύγεις

Ψάξε για ceramides, γλυκερίνη και έλαια όπως αβοκάντο, αργκάν και καρύδας. Για απαλή απολέπιση, προτίμησε γαλακτικό ή σαλικυλικό οξύ. Απόφυγε προϊόντα με άρωμα, triclosan ή σκληρά αντιβακτηριακά που μπορεί να ερεθίσουν ή να διαταράξουν τη φυσική μικροχλωρίδα του δέρματος.

Διάβασε επίσης: Τα lemon yellow νύχια είναι η επιβεβαίωση ότι το καλοκαίρι έρχεται

Δες κι αυτό…