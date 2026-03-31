Beauty 31.03.2026

Τα lemon yellow νύχια είναι η επιβεβαίωση ότι το καλοκαίρι έρχεται

Το lemon yellow γίνεται η απόλυτη απόχρωση για νύχια φέτος, προσθέτοντας ζωντάνια και στυλ σε κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά την κυριαρχία των απαλών butter αποχρώσεων στη μόδα και την ομορφιά πέρυσι, φέτος η τάση γίνεται πιο τολμηρή. Τα νύχια σε λεμονί κίτρινο είναι η απόλυτη επιλογή για το 2026. Η φωτεινή αυτή απόχρωση είναι ο ιδανικός τρόπος να υποδεχτείς την άνοιξη και να διατηρήσεις μια ζωντανή, χαρούμενη διάθεση μέχρι το καλοκαίρι.

Η απόχρωση θυμίζει τα χαρούμενα χρώματα των νάρκισσων ή ένα ζουμερό λεμόνι και προσφέρει αμέσως ενέργεια και φρεσκάδα στο look σου. Η Hailey Bieber ήταν από τις πρώτες που υιοθέτησαν τη νέα τάση, φορώντας φωτεινά lemon drop νύχια το περασμένο καλοκαίρι. Τα κίτρινα νύχια συνεχίζουν να κυριαρχούν στα trends, προσφέροντας πολλές δυνατότητες για να προσαρμόσεις την απόχρωση στο προσωπικό σου στυλ.

Η σωστή απόχρωση

Η επιλογή του σωστού βερνικιού είναι καθοριστική για να πετύχεις τη σωστή φωτεινότητα και ζωντάνια στα νύχια σου. Οι συνδυασμοί που χρησιμοποίησε η Zola Ganzorigt για τα lemon drop νύχια της Hailey δίνουν το ιδανικό αποτέλεσμα, ενώ μία μόνο έντονη απόχρωση αρκεί για να δημιουργήσεις το ίδιο εντυπωσιακό look.

Τεχνικές για να αναδείξεις το χρώμα

Για να ξεχωρίζουν τα lemon yellow νύχια, προτίμησε φωτεινή, έντονη απόχρωση αντί για παστέλ ή ψυχρές κίτρινες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσαρμόσεις το χρώμα στο στυλ σου, όπως ένα διακριτικό lemon γαλλικό, πιο τολμηρό chrome finish ή διακοσμητικά με στρας μπορούν να κάνουν τα νύχια σου ακόμα πιο μοναδικά.

