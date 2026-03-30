Beauty 30.03.2026

7 σπιτικά συστατικά που δεν πρέπει να βάλεις ποτέ στις DIY μάσκες ομορφιάς

Τα πιο συνηθισμένα σπιτικά κόλπα που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς, ξηρότητα ή φλεγμονές στο πρόσωπό σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Πολλές φορές εφαρμόζεις στο πρόσωπό σου σπιτικά μυστικά ομορφιάς, όπως λεμόνι, μαγειρική σόδα ή ξύδι, πιστεύοντας ότι επειδή είναι «φυσικά» δεν μπορεί να κάνουν κακό. Η αλήθεια είναι ότι το φυσικό δεν σημαίνει πάντα ασφαλές. Ορισμένα συστατικά που φαίνονται ακίνδυνα μπορούν να διαταράξουν το ισορροπημένο pH της επιδερμίδας σου και να προκαλέσουν ερεθισμούς, ξηρότητα ή ακόμα και χημικά εγκαύματα.

Αυτό που ξεκινά ως ένα πείραμα μπροστά στον καθρέφτη μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα μακροπρόθεσμα. Το δέρμα σου χρειάζεται προσοχή και προστασία, και ορισμένα «σπιτικά» κόλπα, αν δεν γίνονται σωστά, μπορεί να καταστρέψουν τη φυσική του άμυνα και να αυξήσουν την ευαισθησία του.

1. Λεμόνι

Ο χυμός λεμονιού περιέχει οξέα που δρουν ως ήπιο χημικό απολεπιστικό, όμως η απευθείας εφαρμογή στο δέρμα μπορεί να καταστρέψει την προστατευτική στιβάδα της επιδερμίδας. Η έκθεση στον ήλιο μετά τη χρήση λεμονιού αυξάνει τον κίνδυνο σκουρόχρωμων κηλίδων, φουσκάλων ή ερεθισμών, φέρνοντας συχνά το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκεις.

2. Μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα είναι έντονα αλκαλική και μπορεί να διαταράξει το φυσικό όξινο pH του δέρματος. Αυτό οδηγεί σε ξηρότητα, ερεθισμούς και μεγαλύτερη επιρρέπεια σε σπυράκια. Αντί να καθαρίσει, μπορεί να εξασθενίσει τη φυσική άμυνα της επιδερμίδας σου.

3. Σκόρδο και μηλόξυδο

Το ωμό σκόρδο και το μηλόξυδο περιέχουν ενώσεις που προκαλούν έντονους ερεθισμούς και καύσο στο δέρμα. Χωρίς σωστή αραίωση, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές και επιφανειακά εγκαύματα, καθιστώντας τα ακατάλληλα για απευθείας εφαρμογή στο πρόσωπο.

4. Κανέλα

Η κανέλα μπορεί να δώσει αίσθηση ζεστασιάς στο δέρμα, όμως αυτό σημαίνει ότι έχει προκαλέσει ερεθισμό. Οι ενώσεις της είναι ισχυρές και μπορούν να πυροδοτήσουν φλεγμονώδεις αντιδράσεις, ειδικά σε ευαίσθητες ή λεπτές επιδερμίδες.

5. Ζάχαρη

Η ζάχαρη λειτουργεί ως μηχανικό απολεπιστικό, αλλά οι κρύσταλλοί της μπορεί να προκαλέσουν μικροσκοπικές γρατζουνιές στο δέρμα. Αυτοί οι μικροτραυματισμοί εξασθενούν την προστατευτική στιβάδα και αυξάνουν την ευαισθησία της επιδερμίδας, κάτι που τα επαγγελματικά scrub αποφεύγουν χάρη σε ειδικά σχεδιασμένα σωματίδια.

6. Μάσκα με ασπιρίνη

Η τριμμένη ασπιρίνη χρησιμοποιείται συχνά ως σπιτικό για την ακμή, αλλά τα καλλυντικά προϊόντα έχουν προσαρμοστεί για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η απευθείας εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει κοκκινίλες, ξεφλούδισμα και βλάβη στον επιδερμικό φραγμό.

7. Οδοντόκρεμα

Η εφαρμογή οδοντόκρεμας στα σπυράκια είναι συνηθισμένη, αλλά τα συστατικά της, όπως η μενθόλη ή το υπεροξείδιο, ξηραίνουν επιθετικά την επιδερμίδα. Αυτό συχνά προκαλεί ερεθισμούς, ξεφλούδισμα και σκουρόχρωμα σημάδια γύρω από το σπυράκι.

Ο Irvine Welsh φέρνει το Trainspotting στο West End ως μιούζικαλ

Φυτά γραφείου: Τα must-have για καλή διάθεση και καθαρό αέρα

