Beauty 27.03.2026

Cherry Copper: Η ζεστή χάλκινη τάση που φέρνει φρεσκάδα στα μαλλιά σου

Η απόχρωση που εντυπωσιάζει με φυσική λάμψη και διαβαθμίσεις, ιδανική για κάθε τύπο επιδερμίδας και στυλ μαλλιών
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη είναι η τέλεια εποχή για αλλαγές, όχι μόνο στην ντουλάπα σου, αλλά και στα μαλλιά σου. Οι βαριές, θαμπές αποχρώσεις του χειμώνα δίνουν τη θέση τους σε φωτεινότερους και πιο ζεστούς τόνους, με πρωταγωνιστή φέτος το Cherry Copper. Πρόκειται για μια μοντέρνα εκδοχή του χάλκινου, με διακριτικούς ροζ υποτόνους που δίνουν ζωντάνια και διάσταση στα μαλλιά σου.

Με την απόχρωση αυτή μπορείς να ανανεώσεις την εικόνα σου χωρίς υπερβολές, δίνοντας φρεσκάδα στην εμφάνισή σου. Η Addison Rae, που πρόσφατα επέλεξε το Cherry Copper, δείχνει πώς ένα νέο χρώμα μπορεί να φωτίσει την επιδερμίδα σου και να δώσει μια μοντέρνα, κομψή αισθητική.

Τι είναι το Cherry Copper και γιατί ξεχωρίζει

Το Cherry Copper δεν είναι απλά ένας χάλκινος τόνος. Είναι ένας συνδυασμός πορτοκαλί, κόκκινων και χρυσαφένιων αντανακλάσεων που δημιουργεί πολυδιάστατη λάμψη και δείχνει διαφορετικό ανάλογα με το φως. Η τεχνική βαφής και η σωστή ανάμιξη των τόνων κάνουν τα μαλλιά σου να φαίνονται φυσικά αλλά και εντυπωσιακά, γεμάτα ζωή και βάθος. Ανεξάρτητα από το αν τα μαλλιά σου είναι ίσια ή κυματιστά, το Cherry Copper θα προσφέρει λάμψη και φρεσκάδα.

Ποιοι θα το αγαπήσουν

Η απόχρωση αυτή είναι ευέλικτη και ταιριάζει σε πολλές επιδερμίδες. Αν η επιδερμίδα σου είναι ανοιχτή, θα αναδείξει τους ροζ υποτόνους σου. Αν είναι πιο σκούρα, θα τονίσει τις χρυσαφένιες αντανακλάσεις. Σε φυσικά κυματιστά μαλλιά, οι αποχρώσεις ζωντανεύουν με την κίνηση, ενώ σε ίσια μαλλιά η λάμψη είναι πιο έντονη και εντυπωσιακή. Η επιλογή της Addison Rae δείχνει πώς ένα τέτοιο χρώμα μπορεί να μεταμορφώσει το look σου και να φέρει μια αίσθηση φρεσκάδας και ρομαντισμού.

Πώς να πετύχεις το Cherry Copper

Για να πετύχεις το τέλειο Cherry Copper χρειάζεσαι τρία βασικά βήματα και λίγη τεχνική ακρίβεια. Αρχικά, αφαιρούνται υπολείμματα προηγούμενων χρωμάτων με ήπιο ντεκαπάζ, χρησιμοποιώντας προϊόντα που προστατεύουν τη δομή των μαλλιών σου. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η βασική απόχρωση, ανοίγοντας τη ρίζα, ενώ προστίθενται ανταύγειες στο μήκος για μια φυσική μετάβαση. Τέλος, οι έντονες γραμμές σβήνονται για ομοιόμορφο, λαμπερό και πολυδιάστατο αποτέλεσμα.

Γιατί να το δοκιμάσεις τώρα

Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις τα μαλλιά σου για την άνοιξη είναι η ιδανική επιλογή. Δεν είναι ούτε πολύ κλασικό ούτε υπερβολικά τολμηρό, αλλά ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη φυσικότητα και τη μοντέρνα αισθητική. Θα δώσει ζωντάνια, βάθος και μια ρομαντική αίσθηση στα μαλλιά σου, ιδανική για τη νέα σεζόν, κάνοντας το look σου φρέσκο, κομψό και εντυπωσιακό.

Η Zendaya φέρνει ξανά τον ρομαντισμό στο κόκκινο χαλί με λευκό φόρεμα
Ανώριμα στον έρωτα: Τα 4 ζώδια που δυσκολεύονται με τη δέσμευση
Φέρε τον τροπικό παράδεισο στο μπαλκόνι σου φυτεύοντας ανανά
Νηστίσιμα μπισκότα που θα σε κάνουν να γλείφεις τα δάχτυλά σου
7 λαμπάδες που ζηλέψουν όλοι γύρω σου στην Ανάσταση
Οι πιο μολυσμένες χώρες του κόσμου για το 2025 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Σκελετό που ίσως ανήκει στον θρυλικό Ντ'Αρτανιάν μελετούν οι επιστήμονες
Αυτό είναι το τραγούδι που θα σε συντροφεύσει όλη την άνοιξη σύμφωνα με το ζώδιό σου
Τα πιο καυτά trends στο πεντικιούρ μέσα από τα catwalks
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των '90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές

