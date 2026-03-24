Πώς να φορέσεις το lace top όπως τα it-girls του Instagram

Από casual εμφανίσεις μέχρι κομψά office looks, το lace camisole αποδεικνύεται το πιο ευέλικτο και ρομαντικό κομμάτι

Αν θυμάσαι τα δαντελένια tops που φορούσες παλιά κάτω από μπλουζάκια, ήρθε η στιγμή να τα δεις με άλλο μάτι. Αυτή την άνοιξη, το lace camisole επιστρέφει δυναμικά, αλλά σε μια πιο εξελιγμένη, κομψή και αυτάρκη εκδοχή.

Οι νέες προτάσεις είναι πιο μακριές, με καθαρές γραμμές και σχεδιασμένες ώστε να φοριούνται μόνες τους, χωρίς απαραίτητα layering. Οι ασύμμετρες εκδοχές έχουν ήδη αγαπηθεί από τους fashion insiders, καθώς συνδυάζονται εύκολα τόσο με χαλαρό denim όσο και με αυστηρά tailored κομμάτια, αποδεικνύοντας την ευελιξία τους.

Διάβασε επίσης: Η λευκή φούστα γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της άνοιξης

Πώς να το φορέσεις:

1. Μόνο του (statement piece)

Τα lace tops πλέον στέκονται από μόνα τους. Συνδυασμένα με tailored παντελόνια δημιουργούν ένα outfit ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις. Με ένα σακάκι, μετατρέπονται εύκολα σε κομψό office look.

2. Μέσα από polo

Το rugby polo παραμένει τάση και ο συνδυασμός με δαντελένιο top από μέσα προσθέτει μια απαλή αντίθεση. Είναι ένας εύκολος τρόπος να «σπάσεις» τα πιο έντονα χρώματα και να δώσεις βάθος στο outfit.

3. Πάνω από φούστα

Το layering αποκτά νέο ενδιαφέρον. Ένα πιο μακρύ lace camisole πάνω από φούστα δημιουργεί ένα μοντέρνο, fashion-forward αποτέλεσμα. Η αντίθεση υφών (π.χ. με δέρμα ή βαμβάκι) απογειώνει το look.

4. Κάτω από πουλόβερ

Για τις πιο δροσερές μέρες της άνοιξης, ένα ελαφρύ πουλόβερ πάνω από lace top αφήνει τη δαντέλα να φαίνεται διακριτικά στο τελείωμα. Ένα μικρό detail που κάνει μεγάλη διαφορά.

5. Μέσα από jacket

Τα jackets με funnel neck είναι παντού φέτος. Ένα lace camisole από μέσα προσθέτει μια αναπάντεχη θηλυκότητα σε ένα πιο sporty κομμάτι, δημιουργώντας ισορροπία στο σύνολο.

Διάβασε επίσης: Το capri παντελόνι είναι το item που δεν πρέπει να λείπει από τη βαλίτσα των πασχαλινών σου διακοπών

Δες κι αυτό…