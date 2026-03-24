Η λευκή φούστα γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της άνοιξης

Η λευκή μακριά φούστα συνεχίζει να είναι το πιο περιζήτητο κομμάτι της σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026, χάρη στην ευελιξία και τη διαχρονική κομψότητά της. Φτιαγμένη από δροσερό ποπλίνα βαμβακιού, λινό ή ελαφρύ voile, η φούστα μπορεί να δημιουργήσει ένα boho αποτέλεσμα ή να συνδυαστεί με δαντέλα για ρετρό διάθεση.

Οι συλλογές των μεγάλων οίκων μόδας, όπως Dior υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Jonathan Anderson και o Brunello Cucinelli, αναδεικνύουν τη φούστα με διαφορετικά σχέδια και υφάσματα, από παιχνιδιάρικα plumetis μέχρι λιτές και minimal εκδοχές σε λευκό λινό. Η λευκή φούστα είναι ένα πραγματικό all-time classic του καλοκαιρινού ντυσίματος, που μπορεί να συνδυαστεί με ουδέτερους τόνους, παστέλ ή έντονα χρώματα, χωρίς περιορισμούς στο στιλ.

Διάβασε επίσης: Το capri παντελόνι είναι το item που δεν πρέπει να λείπει από τη βαλίτσα των πασχαλινών σου διακοπών

Η Katie Holmes αποτελεί πηγή έμπνευσης για το casual-chic ντύσιμο, καθώς συνδυάζει λευκή μακριά φούστα με χρωματιστό T-shirt και μπαλαρίνες σε καθημερινά looks. Η ηθοποιός, που έχει γίνει γνωστή για το off-duty style της, δείχνει πώς ένα απλό outfit μπορεί να μετατραπεί σε fashion statement. Το μυστικό της βρίσκεται στην απλότητα και στην προσεκτική επιλογή υλικών και χρωμάτων, κάνοντας τη λευκή φούστα το βασικό κομμάτι του ντυσίματος, ιδανικό για την πόλη αλλά και για διακοπές κοντά στη θάλασσα.

Το λευκό, ως βάση, επιτρέπει αμέτρητους συνδυασμούς με T-shirts σε παστέλ ή έντονα χρώματα, που προσθέτουν ζωντάνια και προσωπικότητα. Οι λεπτομέρειες, όπως η δαντέλα, τα μικρά βολάν ή οι παιχνιδιάρικες υφές, δημιουργούν ενδιαφέρον και κάνουν κάθε εμφάνιση μοναδική. Συνδυάζοντας τη φούστα με μπαλαρίνες ή ελαφριά σανδάλια, κάθε outfit αποκτά άνεση και κομψότητα ταυτόχρονα, ενώ παραμένει πρακτικό για τις καθημερινές ανάγκες.

Η λευκή μακριά φούστα, λοιπόν, δεν είναι μόνο τάση, αλλά και ένα διαχρονικό κομμάτι που κάθε γυναίκα πρέπει να έχει στη ντουλάπα της για το 2026, έτοιμο να συνδυαστεί με τα πιο όμορφα χρώματα της σεζόν και με παπούτσια που δίνουν στιλ και άνεση σε κάθε βήμα.

Διάβασε επίσης: Τo πράσινα δερμάτινo jacket θα φέρει την άνοιξη στην ντουλάπα σου

