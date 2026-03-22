Fashion 22.03.2026

Τo πράσινα δερμάτινo jacket θα φέρει την άνοιξη στην ντουλάπα σου

Η τάση των πράσινων leather jackets επιστρέφει αυτή τη σεζόν και δίνει νέα πνοή στα κλασικά κομμάτια, προσθέτοντας χρώμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πράσινο leather jacket επιστρέφει δυναμικά αυτή τη σεζόν και μετατρέπει ένα κλασικό κομμάτι σε απαραίτητο στοιχείο της γκαρνταρόμπας. Από cropped embossed trench jackets μέχρι bomber και trench coats σε αποχρώσεις από mossy green έως βαθύ forest green, η τάση δείχνει ότι ακόμη και τα πιο τολμηρά trends μπορούν να γίνουν φορέσιμα.

Τα runways της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026 και του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026 δείχνουν καθαρά την επιστροφή του πράσινου leather jacket, με σχεδιαστές όπως Diesel, Advisry, Balenciaga, Prada και Bottega Veneta να παρουσιάζουν επιλογές για κάθε περίσταση και στυλ.

balenciaga
balenciaga.com

Το κομμάτι αυτό προσφέρει φρεσκάδα και ευελιξία στην γκαρνταρόμπα. Οι σκούρες εκδοχές αποτελούν διακριτική εναλλακτική στο μαύρο για καθημερινά looks, ενώ οι φωτεινότερες ή mossy αποχρώσεις φέρνουν έναν παιχνιδιάρικο και ανοιξιάτικο τόνο. Συνδυάζονται εύκολα με basics όπως jeans και λευκά T-shirts ή με πιο statement κομμάτια για βραδινά outfits.

gr.diesel.com

Η τάση δείχνει ότι η μόδα συνεχίζει να εξελίσσεται δίνοντας την ευκαιρία να πειραματιστείς με χρώμα χωρίς να χάνεις την κομψότητα. Η άνοιξη πλησιάζει και είναι η στιγμή να αφήσεις το πράσινο να δώσει ζωή και χαρακτήρα σε κάθε σου outfit.

Κεντρική Εικόνα: www.bottegaveneta.com

