Η Κατερίνα Γερονικολού απαντά στις φήμες για τα κοινά project με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Η Κατερίνα Γερονικολού μιλά για τα κοινά πρότζεκτ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τις μελλοντικές τους συνεργασίες

Η Κατερίνα Γερονικολού βρέθηκε πρόσφατα στις κάμερες της εκπομπής Buongiorno και μίλησε για τη δουλειά, τα μελλοντικά σχέδια και τη συνεργασία της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στις φήμες που θέλουν το ζευγάρι να συμμετέχει μαζί σε μεγάλα πρότζεκτ την επόμενη σεζόν. «Είναι πράγματα που έχουμε συζητήσει αρκετά. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα. Ελπίζω να πραγματοποιηθούν και τα δύο, γιατί πρόκειται για πολύ ωραία και σημαντικά πρότζεκτ», δήλωσε η Κατερίνα Γερονικολού. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα ξεκούραστο να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, αφού «ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι ο άλλος».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να παρουσιάσει εκπομπή με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. «Δεν το έχω σκεφτεί να παρουσιάσω μόνη μου εκπομπή και ποτέ δεν μου έχει γίνει κάποια πολύ προχωρημένη πρόταση», είπε χαρακτηριστικά.





