Η Katy Perry «τυλίγεται» στις φλόγες σε video που προκαλεί ανησυχία

Η Katy Perry καθησυχάζει τους θαυμαστές της καθώς αποκαλύπτεται ότι οι σκηνές φωτιάς αποτελούν ελεγχόμενο εφέ

Ένα βίντεο από τα παρασκήνια του νέου τραγουδιού της Katy Perry με τίτλο «Watch It Burn» έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Στο επίμαχο απόσπασμα, η Katy Perry πιάνει φωτιά κατά τη διάρκεια γυρίσματος, δημιουργώντας την εντύπωση ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Η εικόνα αυτή προκάλεσε ανησυχία σε πολλούς θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την αγωνία τους για την ασφάλεια της τραγουδίστριας.

Τα σχόλια που ακολούθησαν έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε τέτοιου είδους παραγωγές, ενώ δεν έλειψαν και οι εικασίες για πιθανό ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον της παραγωγής διευκρίνισαν ότι πρόκειται για πλήρως ελεγχόμενο εφέ, το οποίο αποτελεί συνηθισμένη πρακτική σε μουσικά βίντεο υψηλών προδιαγραφών.

KATY PERRY BEHIND THE SCENES OF HER SONG “WATCH IT BURN” OMG pic.twitter.com/GbgRzOkXPM — Pop Drug (@PopDrug) March 13, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Katy Perry φορούσε ειδικά επεξεργασμένα ρούχα με πυρίμαχα υλικά, ενώ στο σετ βρίσκονταν επαγγελματικές ομάδες πυρασφάλειας με εξοπλισμό κατάσβεσης και προστασίας. Η σκηνή είχε σχεδιαστεί και δοκιμαστεί εκτενώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια της καλλιτέχνιδας.

Το «Watch It Burn» αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο δισκογραφικό βήμα της Katy Perry, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το viral αυτό στιγμιότυπο επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική της Katy Perry να δημιουργεί εντυπωσιακές εικόνες που προκαλούν συζήτηση, συνδυάζοντας θεαματικότητα με αυστηρά ελεγχόμενη παραγωγή.

