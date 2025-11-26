Μουσικά Νέα 26.11.2025

Ξεκαρδιστικό video με την Katy Perry να δαγκώνει χάρτινη τούρτα γίνεται viral

Η Katy Perry συνεχίζει την επιτυχημένη περιοδεία της στην Ασία και μοιράζεται με το κοινό της μια απρόσμενα κωμική στιγμή από τα παρασκήνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα απρόσμενα χιουμοριστικό περιστατικό με πρωταγωνίστρια την Katy Perry κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, καθώς η διεθνής ποπ σταρ μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από τη Σαγκάη, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδείας της Lifetimes Tour. Στο βίντεο η Katy Perry εμφανίζεται καθισμένη δίπλα σε μια εντυπωσιακή, έγχρωμη κατασκευή που αναπαριστά ένα μικρόφωνο με ριγέ φτερά πεταλούδας. Απευθυνόμενη στην κάμερα, παρουσιάζει με χιούμορ το στιγμιότυπο λέγοντας «Γεια σας από τη Σαγκάη και καλωσορίσατε στο επεισόδιο μου με τίτλο είναι αυτό χαρτόνι ή είναι τούρτα». Λίγο αργότερα σκύβει προς το μικρόφωνο και δαγκώνει με δύναμη το επάνω μέρος του, πριν συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για χάρτινη κατασκευή και όχι για πραγματικό γλυκό. Η έκφραση αηδίας στο πρόσωπό της, σε συνδυασμό με τα λόγια «Αχ Θεέ μου» που ξεφεύγουν από το στόμα της πριν απομακρύνει το στόμα της από το αντικείμενο, προσδίδουν στο βίντεο έντονο κωμικό χαρακτήρα.

www.instagram.com/katyperry

Η Katy Perry βρίσκεται στη Σαγκάη για τρεις συναυλίες στο Mercedes Benz Arena, στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας της. Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της στην Κίνα έχουν απομείνει μόλις λίγοι σταθμοί προτού η περιοδεία ολοκληρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου με εμφάνιση στο Αμπού Ντάμπι. Η Lifetimes Tour ξεκίνησε τον Απρίλιο, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της με τίτλο 143.

Την ίδια περίοδο η καλλιτέχνιδα βρίσκεται σε μια δημιουργικά παραγωγική φάση. Στις 7 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε το νέο της single με τίτλο «Βandaids», σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου μουσικού κεφαλαίου. Επιπλέον, τον Οκτώβριο η Katy Perry επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Justin Trudeau, εμφανιζόμενη μαζί του δημόσια στο Παρίσι για πρώτη φορά.

Katy Perry Viral ΤΟΥΡΤΑ
