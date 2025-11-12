Η Katy Perry αποχαιρετά το The Lifetimes Tour με συμβολικό τατουάζ

Η Katy Perry γιορτάζει το φινάλε της παγκόσμιας περιοδείας της με έναν ιδιαίτερο τρόπο, συνεχίζοντας μια προσωπική παράδοση που κρατά εδώ και χρόνια. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram το νέο της τατουάζ, εμπνευσμένο από τη περιοδεία «The Lifetimes Tour», που πλησιάζει στο τέλος της καθώς απομένουν οκτώ τελευταίες εμφανίσεις.

Η Katy Perry και τα μέλη της περιοδείας της χάραξαν στις εσωτερικές πλευρές των καρπών τους μαύρα φτερά πεταλούδας, τα οποία, όταν ενωθούν, σχηματίζουν συμμετρικά ένα πλήρες ζευγάρι φτερών. Με αυτή την κίνηση, η καλλιτέχνιδα τίμησε τη συνεργασία και την κοινή πορεία της ομάδας της σε μια περιοδεία που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή της καριέρας της.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήρθε ήδη η στιγμή για τα τατουάζ του “The Lifetimes Tour”. Ευχαριστώ την @bernitattoo που φρόντισε εμένα και όλο το tour crew σήμερα», έγραψε η Katy Perry στη λεζάντα της ανάρτησης. «Απόψε ανεβαίνουμε στη σκηνή του Infinity Stage στη Μαδρίτη για μία τελευταία φορά, πριν ολοκληρώσουμε την περιοδεία σε Κίνα, Ιαπωνία και Άμπου Ντάμπι. Μόνο οκτώ συναυλίες απομένουν…».

Η στενή της συνεργάτιδα και τραγουδοποιός Sarah Hudson σχολίασε με χιούμορ κάτω από τη δημοσίευση: «Για να δούμε ποια πήρε ΑΚΟΜΑ ένα τατουάζ». Οι θαυμαστές της Katy Perry έσπευσαν να σχολιάσουν ότι θα την ακολουθήσουν και αυτοί με τα δικά τους τατουάζ πεταλούδας, τιμώντας τη μουσική πορεία και τη σημασία της περιοδείας.

Το «The Lifetimes Tour» πλησιάζει στο τέλος του, με την Katy Perry να έχει ήδη ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό σκέλος στη Μαδρίτη. Η συνέχεια περιλαμβάνει συναυλίες σε Κίνα και Ιαπωνία, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 7 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα, η Katy Perry κυκλοφόρησε το πρώτο της single για το 2025 με τίτλο «Bandaids», ένα ευάλωτο και ειλικρινές κομμάτι που συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο οπτικοακουστικό βίντεο. Στο video clip, που έχει συγκεντρώσει ήδη σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια προβολές, η τραγουδίστρια παλεύει να ξεφύγει από μια σειρά ατυχών γεγονότων, με το τέλος να τη βρίσκει εξαντλημένη, αλλά αποφασισμένη, κρατώντας ένα βρεγμένο τσιγάρο μέσα στη βροχή.

