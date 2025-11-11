Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween

Ο Orlando Bloom βρέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας το Halloween, συνοδευόμενος από την ηθοποιό Rachel Lynn Matthews, η οποία είχε ντυθεί ως η πρώην αρραβωνιαστικιά του, Katy Perry. Οι φωτογραφίες που κοινοποίησε η ηθοποιός στα Instagram stories δείχνουν τον Orlando Bloom ντυμένο σκελετό, με το χέρι του γύρω από τους ώμους της, η οποία φορούσε μπλε κορμάκι και μαύρη περούκα, παραπέμποντας στην εμφάνιση της Katy Perry κατά τη διάρκεια της αποστολής της στο διάστημα με το Blue Origin.

Σε άλλη φωτογραφία, που κυκλοφόρησαν το TMZ και το Page Six, η Rachel Lynn Matthews αναπαριστά την ιστορική στιγμή της Katy Perry που φίλησε το έδαφος μετά την επιστροφή της στη Γη, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Take up space!». Το στιγμιότυπο αυτό, πέρα από το χιουμοριστικό στοιχείο, φανερώνει τη φιλική διάθεση μεταξύ του Orlando Bloom και της Rachel Lynn Matthews, αλλά και τη συνεχιζόμενη δημόσια αναφορά στην Katy Perry.

Η σχέση του Orlando Bloom με την Katy Perry είχε ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, με ανακοίνωση του χωρισμού να επιβεβαιώνεται στις αρχές Ιουλίου. Οι δύο διατηρούν μια καλή σχέση για χάρη της πεντάχρονης κόρης τους, Daisy Dove, ενώ εξακολουθούν να συνεργάζονται για την ανατροφή της.

Η Katy Perry, από την πλευρά της, φαίνεται να αντλεί έμπνευση για τη μουσική της από τις πρόσφατες προσωπικές της εμπειρίες. Το νέο της single, «Bandaids», περιγράφει με χαρακτηριστικό χιούμορ και δραματικότητα τις δυσκολίες της σχέσης και τη διαδικασία συναισθηματικής αποκατάστασης μετά τον χωρισμό. Μέσα από τον μουσικό της κόσμο, η Katy Perry εκφράζει τη νοσταλγία για τις καλές στιγμές της σχέσης, αλλά και την προσωπική της εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας ότι προχωρά μπροστά τόσο στη ζωή όσο και στην καριέρα της στη μουσική.

