Celeb News 11.11.2025

Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween

katy_perry
Ο Orlando Bloom πόζαρε με την Rachel Lynn Matthews για το Halloween, με την ηθοποιό ντυμένη σαν την Katy Perry
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Orlando Bloom βρέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας το Halloween, συνοδευόμενος από την ηθοποιό Rachel Lynn Matthews, η οποία είχε ντυθεί ως η πρώην αρραβωνιαστικιά του, Katy Perry. Οι φωτογραφίες που κοινοποίησε η ηθοποιός στα Instagram stories δείχνουν τον Orlando Bloom ντυμένο σκελετό, με το χέρι του γύρω από τους ώμους της, η οποία φορούσε μπλε κορμάκι και μαύρη περούκα, παραπέμποντας στην εμφάνιση της Katy Perry κατά τη διάρκεια της αποστολής της στο διάστημα με το Blue Origin.

Σε άλλη φωτογραφία, που κυκλοφόρησαν το TMZ και το Page Six, η Rachel Lynn Matthews αναπαριστά την ιστορική στιγμή της Katy Perry που φίλησε το έδαφος μετά την επιστροφή της στη Γη, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Take up space!». Το στιγμιότυπο αυτό, πέρα από το χιουμοριστικό στοιχείο, φανερώνει τη φιλική διάθεση μεταξύ του Orlando Bloom και της Rachel Lynn Matthews, αλλά και τη συνεχιζόμενη δημόσια αναφορά στην Katy Perry.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ένταση στο παλάτι λόγω της απόφασης του πρίγκιπα William να απαγορεύσει τα κινητά στα παιδιά του

Η σχέση του Orlando Bloom με την Katy Perry είχε ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, με ανακοίνωση του χωρισμού να επιβεβαιώνεται στις αρχές Ιουλίου. Οι δύο διατηρούν μια καλή σχέση για χάρη της πεντάχρονης κόρης τους, Daisy Dove, ενώ εξακολουθούν να συνεργάζονται για την ανατροφή της.

Η Katy Perry, από την πλευρά της, φαίνεται να αντλεί έμπνευση για τη μουσική της από τις πρόσφατες προσωπικές της εμπειρίες. Το νέο της single, «Bandaids», περιγράφει με χαρακτηριστικό χιούμορ και δραματικότητα τις δυσκολίες της σχέσης και τη διαδικασία συναισθηματικής αποκατάστασης μετά τον χωρισμό. Μέσα από τον μουσικό της κόσμο, η Katy Perry εκφράζει τη νοσταλγία για τις καλές στιγμές της σχέσης, αλλά και την προσωπική της εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας ότι προχωρά μπροστά τόσο στη ζωή όσο και στην καριέρα της στη μουσική.

Διάβασε επίσης: Ο Jay-Z δικαιώθηκε! Απορρίφθηκε η αγωγή από τον άνδρα που ισχυριζόταν ότι είναι παιδί του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Katy Perry
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»

11.11.2025
Επόμενο
Η Πηνελόπη Παυλοπούλου στο Fitness O’Clock: «Ήταν το μεγαλύτερο μου όνειρο να φορέσω την φανέλα της Εθνικής»

Η Πηνελόπη Παυλοπούλου στο Fitness O’Clock: «Ήταν το μεγαλύτερο μου όνειρο να φορέσω την φανέλα της Εθνικής»

11.11.2025

Δες επίσης

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»
Celeb News

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»

11.11.2025
Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas
Celeb News

Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas

11.11.2025
Ο Άρης Σερβετάλης ξαναπροκαλεί με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις
Celeb News

Ο Άρης Σερβετάλης ξαναπροκαλεί με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις

11.11.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει

11.11.2025
Η Χριστίνα Κοντοβά γιορτάζει 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
Celeb News

Η Χριστίνα Κοντοβά γιορτάζει 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

11.11.2025
Ένταση στο παλάτι λόγω της απόφασης του πρίγκιπα William να απαγορεύσει τα κινητά στα παιδιά του
Celeb News

Ένταση στο παλάτι λόγω της απόφασης του πρίγκιπα William να απαγορεύσει τα κινητά στα παιδιά του

11.11.2025
Βασίλης Μπισμπίκης: Κάνει καράτε μέσω Instagram για χάρη της νέας του ταινίας
Celeb News

Βασίλης Μπισμπίκης: Κάνει καράτε μέσω Instagram για χάρη της νέας του ταινίας

11.11.2025
Ο Jay-Z δικαιώθηκε! Απορρίφθηκε η αγωγή από τον άνδρα που ισχυριζόταν ότι είναι παιδί του
Celeb News

Ο Jay-Z δικαιώθηκε! Απορρίφθηκε η αγωγή από τον άνδρα που ισχυριζόταν ότι είναι παιδί του

11.11.2025
Άρης Τσάπης: Ο Θανάσης από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» έγινε μπαμπάς για 2η φορά
Celeb News

Άρης Τσάπης: Ο Θανάσης από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» έγινε μπαμπάς για 2η φορά

11.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση