Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Η πρώην παίκτρια του GNTM έδωσε μια ειλικρινή απάντηση για το σώμα της και έστειλε μήνυμα κατά του body shaming
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του ελληνικού Instagram και TikTok, είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, αφού αποτελούν και σημαντικό μέρος της επαγγελματικής της δραστηριότητας.

Η πρώην παίκτρια του GNTM, που συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της ή δημιουργεί περιεχόμενο ακολουθώντας τα τελευταία trends, βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο ενός αρνητικού και προσβλητικού σχολίου κάτω από βίντεό της.

Ένας χρήστης της έγραψε: «Γιατί είσαι πρησμένη;». Αντί να το προσπεράσει, η Γαρυφαλλιά αποφάσισε να απαντήσει δημόσια, δίνοντας ένα μήνυμα όχι μόνο στον συγκεκριμένο σχολιαστή, αλλά και σε όσους συχνά κρίνουν την εμφάνιση των γυναικών στα social media.

Με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό, έγραψε: «Φτάνει με αυτό… έχετε δει να ντρέπομαι γενικά να πω ποτέ αν έχω κάνει κάτι; Με γνωρίσατε στο GNTM 49 κιλά, 20 χρονών, και είμαι 29 και 56 κιλά. Αν κάτι δεν θα πείραζα ποτέ είναι τα μάγουλά μου, μιας και όλη στην οικογένεια μου το έχουμε ως έντονο χαρακτηριστικό».

Με αυτή τη φράση, η influencer έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, υπενθυμίζοντας ότι οι αλλαγές στο πρόσωπο και στο σώμα ενός ανθρώπου μέσα σε δέκα χρόνια είναι απολύτως φυσιολογικές.

Λίγο αργότερα, ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Τα μάγουλά σου δεν κουνιούνται καθόλου όταν μιλάς. Μένουν κάγκελο. Μάλλον τελικά ντρέπεσαι λίγο». Η απάντηση της Γαρυφαλλιάς ήρθε με… χιούμορ και αυτοπεποίθηση. Δημιούργησε νέο βίντεο, στο οποίο έγραψε στη λεζάντα: «Απάντηση στον χρήστη: όλα καλά, κουνήθηκαν αρκετά».

