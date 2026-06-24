Hailey Bieber: Η νέα «μούσα» της Kim Kardashian σε μια καμπάνια που κόβει την ανάσα

Το 29χρονο μοντέλο ποζάρει με εσώρουχα της Kim Kardashian, κερδίζοντας τον θαυμασμό του διαδικτύου και την αποθέωση από τον σύζυγό της

Με μια ματιά Η Hailey Bieber πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του brand Skims της Kim Kardashian.

Η καμπάνια αναδεικνύει εσώρουχα σε διαχρονικές αποχρώσεις, τονίζοντας την άνεση και το minimal ύφος.

Ο Justin Bieber μοιράστηκε φωτογραφίες της καμπάνιας, ενισχύοντας τη δημοτικότητα της συνεργασίας.

Η επιλογή της Bieber οφείλεται στο "It-girl" status της και στην ικανότητά της να συνδυάζει πολυτέλεια και άνεση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα στον χώρο της μόδας παγκοσμίως. Το 29χρονο μοντέλο, με την αισθητική της να ορίζει συχνά τις τάσεις, πρωταγωνιστεί στη νέα, πολυσυζητημένη καμπάνια του brand Skims, της επιτυχημένης εταιρείας που ίδρυσε η Kim Kardashian.

Οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας παρουσιάζουν την Bieber σε μια σειρά από εξαιρετικά σικάτες αλλά και τολμηρές λήψεις. Το μοντέλο πόζαρε με κομμάτια της συλλογής σε διαχρονικές αποχρώσεις του μαύρου, του λευκού και του μπεζ, αναδεικνύοντας τις γραμμές των εσωρούχων που έχουν γίνει ανάρπαστα για την άνεση και το minimal ύφος τους. Με αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό, η Hailey Bieber μετατρέπει μια απλή καμπάνια εσωρούχων σε μια δήλωση μόδας, αποδεικνύοντας ότι το αβίαστο sexiness είναι το κύριο χαρακτηριστικό της.

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Η ίδια φρόντισε να ενημερώσει τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, αναρτώντας επιλεγμένα στιγμιότυπα από το project. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση, με τα likes και τα σχόλια να πέφτουν «βροχή», υπογραμμίζοντας την επιδραστικότητα της Bieber στα social media.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη στήριξη ήρθε από το πιο οικείο πρόσωπο της ζωής της. Ο Justin Bieber, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να δείχνει τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του, έσπευσε να μοιραστεί ορισμένες από τις λήψεις της καμπάνιας στον δικό του λογαριασμό. Η κίνηση αυτή του τραγουδιστή όχι μόνο ενίσχυσε τη δημοτικότητα της συνεργασίας, αλλά επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αμοιβαία στήριξη που χαρακτηρίζει τη σχέση τους, η οποία βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία της Hailey Bieber με την Kim Kardashian και την Skims δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το μοντέλο διατηρεί στενούς δεσμούς με το περιβάλλον της διάσημης οικογένειας, ενώ το στιλ της ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική του brand. Η νέα αυτή καμπάνια αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο hot θέματα του καλοκαιριού, ενισχύοντας περαιτέρω την κυριαρχία της Skims στην αγορά των loungewear και intimates, με την υπογραφή μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της γενιάς της.

Γιατί η συνεργασία Hailey Bieber και Skims ξεχωρίζει

Η επιλογή της Hailey Bieber για την προώθηση των προϊόντων της Kim Kardashian δεν είναι τυχαία. Το μοντέλο διαθέτει εκείνο το «It-girl» status που μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε basic κομμάτι σε αντικείμενο πόθου για το νεανικό κοινό. Η ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στο πολυτελές high fashion και την καθημερινή άνεση είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Skims για να διατηρήσει την υψηλή της θέση στον κλάδο της μόδας.

Με την καμπάνια αυτή, η Bieber δεν προωθεί απλώς εσώρουχα, αλλά έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει την αυτοπεποίθηση με την κομψότητα, στοιχεία που την καθιστούν το ιδανικό πρόσωπο για ένα brand που στοχεύει στην ανάδειξη της γυναικείας σιλουέτας.