O Quentin Tarantino και η Kylie Minogue ενώνονται μπροστά από την κάμερα σε ένα νέο project στην Ουαλία

Ο διάσημος σκηνοθέτης και η pop star πρωταγωνιστούν σε μια μυστηριώδη νέα ταινία που γυρίζεται στην Ουαλία

Με μια ματιά Ο Quentin Tarantino και η Kylie Minogue πρωταγωνιστούν σε νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ στην Ουαλία.

Τα γυρίσματα γίνονται στην Ουαλία υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Jamie Adams.

Ο Tarantino συνεργάζεται ξανά με τον Adams μετά την ταινία «Only What We Carry».

Το καστ περιλαμβάνει Ουαλούς ηθοποιούς, με λεπτομέρειες πλοκής να παραμένουν μυστικές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια είδηση που ξάφνιασε ευχάριστα τους λάτρεις του κινηματογράφου κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο εμβληματικός σκηνοθέτης Quentin Tarantino και η παγκοσμίου φήμης σταρ Kylie Minogue ενώνουν τις δυνάμεις τους μπροστά από την κάμερα για τις ανάγκες ενός νέου κινηματογραφικού πρότζεκτ.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην Ουαλία υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ουαλού δημιουργού Jamie Adams. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία του Tarantino με τον Adams μετά την ταινία «Only What We Carry», η οποία είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca. Αν και οι λεπτομέρειες για τον τίτλο και την πλοκή της νέας ταινίας παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η παρουσία του δημιουργού του Kill Bill στον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

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Στα γυρίσματα στο Porthcawl

Το περασμένο Σαββατοκύριακο κάτοικοι της παραθαλάσσιας πόλης Porthcawl στην Ουαλία έγιναν μάρτυρες μιας ασυνήθιστης κινηματογραφικής δράσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Nation Cymru, ο Quentin Tarantino και η Kylie Minogue εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τα οποία περιλάμβαναν σκηνές σε μια τοπική εκκλησία καθώς και στιγμιότυπα όπου οι δύο καλλιτέχνες απαθανατίστηκαν να γευματίζουν μαζί.

Ένα καστ γεμάτο θρύλους

Πέρα από τους δύο αστέρες το καστ της ταινίας πλαισιώνεται από αξιόλογους Ουαλούς ηθοποιούς όπως οι Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell και Siobhán Morris. Η Karen Paullada μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο project, τονίζοντας πως η συνεργασία με τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες υπό τις οδηγίες του μοναδικού Jamie Adams αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία.

Με το μυστήριο γύρω από την υπόθεση να κορυφώνεται, οι φανς του Tarantino και της Kylie Minogue αναμένουν με ανυπομονησία τις επίσημες ανακοινώσεις για αυτό το αναπάντεχο καλλιτεχνικό πάντρεμα που, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει μια από τις πιο συζητημένες παραγωγές της χρονιάς.