«Klara and the Sun»: Κυκλοφόρησε το trailer για την νέα ταινία της Jenna Ortega

Το πρώτο trailer του «Klara and the Sun» με Jenna Ortega και Taika Waititi αποκαλύπτει έναν δυστοπικό κόσμο

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το trailer της sci-fi ταινίας «Klara and the Sun» με πρωταγωνίστρια τη Jenna Ortega.

Η ταινία βασίζεται στο best seller του Kazuo Ishiguro και διαδραματίζεται σε ένα δυστοπικό μέλλον.

Η Klara, μια «Artificial Friend», αναπτύσσει δεσμό με τη Josie, αντιμετωπίζοντας δύσκολες οικογενειακές συνθήκες.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 23 Οκτωβρίου, με εντυπωσιακό καστ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για τη νέα sci-fi δυστοπική ταινία «Klara and the Sun», σε σκηνοθεσία του Taika Waititi, με πρωταγωνίστρια τη Jenna Ortega. Το φιλμ φέρνει μαζί ένα εντυπωσιακό καστ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Amy Adams και Natasha Lyonne, ενώ βασίζεται στο ομώνυμο best seller του νομπελίστα συγγραφέα Kazuo Ishiguro.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει βαθιά θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Klara (Jenna Ortega), μια «Artificial Friend» που έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει συντροφιά και συναισθηματική υποστήριξη. Το μεγαλύτερο της όνειρο είναι να βρει ένα πραγματικό σπίτι, όπου θα μπορέσει να ανήκει πραγματικά κάπου.

«Harry Potter and the Philosopher’s Stone»: Το νέο teaser από HBO Max

Η ζωή της αλλάζει όταν γνωρίζει τη Josie (Mia Tharia), με την οποία αναπτύσσει έναν ισχυρό δεσμό που θυμίζει σχέση αδελφικών ψυχών. Η Josie αντιμετωπίζει δύσκολες οικογενειακές συνθήκες, ιδιαίτερα με τη μητέρα της, ενώ η οικογένεια κουβαλά το βάρος μιας βαθιάς απώλειας. Μέσα σε αυτό το συναισθηματικά φορτισμένο περιβάλλον, η Klara προσπαθεί να φέρει φως και ελπίδα.

Σύμφωνα με το Variety, στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Steve Buscemi, Simon Baker και ο ανερχόμενος Aran Murphy. Τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου απέκτησε η 3000 Pictures της Sony, ενώ η προσαρμογή του σεναρίου έγινε από τη Dahvi Waller μαζί με τον σκηνοθέτη. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι David Heyman, Garrett Basch και Taika Waititi, με τον ίδιο τον Kazuo Ishiguro να συμμετέχει ως executive producer.

Η ταινία «Klara and the Sun» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 23 Οκτωβρίου.