The Deer Film Club: Ένα νέο film club από το KINO Athens και το T.A.F. στην καρδιά της Αθήνας

Το KINO Athens και το T.A.F. / The Art Foundation ανακοινώνουν με χαρά την έναρξη μιας νέας σειράς προβολών film club, που θα πραγματοποιείται στο T.A.F. / the art foundation, δημιουργώντας έναν νέο χώρο συλλογικής κινηματογραφικής εμπειρίας, διαλόγου και εξερεύνησης της σύγχρονης κινηματογραφικής κουλτούρας στο κέντρο της Αθήνας.

Με μια ματιά Το KINO Athens και το T.A.F. εγκαινιάζουν το Deer Film Club στο T.A.F.

Στόχος είναι η προβολή ανεξάρτητου, cult, πειραματικού κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ.

Ο χώρος θα λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, προσεγγίζοντας τον κινηματογράφο ως κοινωνική εμπειρία.

Κάθε προβολή θα περιλαμβάνει συζητήσεις με προσκεκλημένους και ανοιχτό διάλογο με το κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το KINO Athens και το T.A.F. / the art foundation παρουσιάζουν ένα νέο Film Club στο T.A.F.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς, καλλιτέχνες, σινεφίλ, φοιτητές και το ευρύτερο κοινό μέσα από τακτικές προβολές που θα αναδεικνύουν ανεξάρτητο κινηματογράφο, cult classics, πειραματικά έργα, ντοκιμαντέρ και σύγχρονες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Μέσα από τον ιδιαίτερο χώρο του T.A.F., το film club θα λειτουργήσει ως μία ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, προσεγγίζοντας τον κινηματογράφο όχι μόνο ως μορφή ψυχαγωγίας, αλλά και ως κοινωνική, πολιτική και καλλιτεχνική εμπειρία.

Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει επιμελημένες προβολές, εισαγωγές, συζητήσεις με προσκεκλημένους και ανοιχτό διάλογο με το κοινό, ενισχύοντας τη συλλογική εμπειρία γύρω από την τέχνη της κινούμενης εικόνας και της σύγχρονης αφήγησης.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το KINO Athens και το T.A.F. επιδιώκουν να ενδυναμώσουν το ανεξάρτητο πολιτιστικό τοπίο της πόλης και να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες σύνδεσης ανάμεσα στον κινηματογράφο και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Οι ημερομηνίες των προβολών είναι οι εξής:

Τετάρτη 24 Ιουνίου

• Τετάρτη 8 Ιουλίου

• Τετάρτη 22 Ιουλίου

• Τετάρτη 8 Ιουλίου • Τετάρτη 22 Ιουλίου Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

• Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ | 21:30

WASSUPKAYLEE

By Sameh Alaa

(ΗΠΑ, 2026, 26’)

Η δεκαεπτάχρονη Kaylee Hord, μια influencer που φτιάχνει βίντεο με φάρσες, γίνεται μέλος ενός δημοφιλούς σπιτιού δημιουργών στο TikTok, ελπίζοντας για φήμη και δόξα. Αλλά το να ταιριάξει με τους άλλους αποδεικνύεται πιο δύσκολο από όσο φανταζόταν, και η καταβολή του ενοικίου είναι ακόμα πιο δύσκολη. Όταν μια νέα, έντονη φιλία προσφέρει την ευκαιρία για viral φήμη, η Kaylee πρέπει να αποφασίσει πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει για να νιώθει ότι ανήκει και αν η viral φήμη αξίζει το κόστος να χάσει τον εαυτό της.

NO SKATE!

By Guil Sela

(Γαλλία, 24’, 2025)

Παρίσι, Ολυμπιακοί Αγώνες 2024. Ο Άιζακ είναι ένας άνδρας αφιερωμένος στα σάντουιτς. Η Κλεό είναι μια γυναίκα αφιερωμένη στα σάντουιτς. Μια μέρα, ο Άιζακ βλέπει την Κλεό να πετά μια σανίδα σκέιτμπορντ στο νερό.

CRITICAL CONDITION

By Mila Zhluktenko

(Γερμανία, 24’, 2025)

Εμπνευσμένη από τα γεγονότα που καθόρισαν τη ζωή του Λεβ Ρεμπέτ, του Ουκρανού συγγραφέα και αρχισυντάκτη της “εξόριστης” εφημερίδας Ukrainian Independist με βάση το Μόναχο, η ταινία αποτυπώνει τη μοίρα της ουκρανικής διασποράς στο τότε και στο τώρα.

ONCE THERE WAS A STORM

By Camille Anker

(Ελβετία, 26’, 2025)

Έξω από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου, ένας δρόμος ανοίγει. Στη θέση του συνοδηγού, μια γυναίκα δείχνει να περιμένει το τέλος του. Δίπλα της, ο άντρας πίσω από το τιμόνι παλεύει μάταια ώστε αυτό το ταξίδι στο πουθενά να κρατήσει.

ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΟΥΠΕΡΝΟΒΑ

By Χρήστος Αρτεμίου

(Ελλάδα, 27’, 2025)

Η 10χρονη Περσεφόνη έχει μια σχολική εργασία που πρέπει να παραδώσει αύριο — αλλά πρώτα πρέπει να βρει τη μητέρα της, η οποία λείπει εδώ και μέρες.

Παρουσία του σκηνοθέτη και της δημιουργικής ομάδας του.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών, οι θεματικές ενότητες και οι προσκεκλημένοι θα ανακοινώνονται μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του KINO Athens και του T.A.F..

Σχετικά με το KINO Athens

Το KINO Athens είναι ένας οργανισμός με έδρα την Αθήνα, αφιερωμένος στην κινηματογραφική κουλτούρα, τις συλλογικές εμπειρίες θέασης και την προώθηση του ανεξάρτητου και σύγχρονου κινηματογράφου μέσα από προβολές, εκδηλώσεις και συνεργασίες.

Σχετικά με το T.A.F. / the art foundation

Το T.A.F. / the art foundation είναι ένας πολυδιάστατος πολιτιστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας που υποστηρίζει σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, εκθέσεις, performances και πολιτιστικά προγράμματα με επίκεντρο την κοινότητα.

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Το ΚΙΝΟ ATHENS υποστηρίζεται από το ΕΚΚΟΜΕΔ – Creative Greece και τον Δήμο Αθηναίων.

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Athens, 23 June 2026

Press Release

THE DEER FILM CLUB

KINO Athens and TAF / the art foundation Launch New Film Club at TAF

Screenings / Talks

KINO Athens and TAF / the art foundation are proud to announce the launch of a new film club series taking place at TAF / the art foundation, creating a dedicated space for collective film viewing, discussion, and cinematic exploration in the heart of Athens.

The new initiative aims to bring together filmmakers, artists, cinephiles, students, and curious audiences through regular screenings that celebrate independent cinema, cult classics, experimental works, documentaries, and contemporary international film culture.

Hosted within the unique setting of TAF, the film club will function as an open platform for dialogue and exchange, encouraging audiences to engage with cinema not only as entertainment, but also as a social, political, and artistic experience.

Each session will feature curated screenings accompanied by introductions, guest talks, or audience discussions, fostering a communal environment around moving image culture and contemporary storytelling.

By joining forces, KINO Athens and TAF seek to strengthen the city’s independent cultural landscape and create new opportunities for collaboration between cinema and the broader artistic community.

The programme schedule, screening themes, and special guests will be announcing through the official channels of KINO Athens and TAF.

Screening Dates:

Wednesday 24th of June at 21:30

Wednesday 8th of July at 21:30

• Wednesday 22nd of July at 21:30

• Wednesday 22nd of July at 21:30 Wednesday 2nd of September at 21:30

• Wednesday 16th of September at 21:30

SCREENING SCHEDULE

WEDNESDAY 24th of June | 21:30h

WASSUPKAYLEE

By Pepi Ginsberg

(USA,18’, 2026)

Kaylee Hord, a 17-year-old prank video influencer, is the newest member of a popular TikTok content house where she struggles to fit in and pay the rent. But when a new and intense friendship offers the chance of viral fame, Kaylee learns how far she’ll go to belong.

ΝΟ SKATE!

By Guil Sela

(France, 24’, 2025)

Paris, 2024 Olympic Games. Isaac is a sandwich man. Cléo is a sandwich woman. One day, Isaac sees Cléo throw a skateboard into the water.

CRITICAL CONDITION

By Mila Zhluktenko

(Germany, 24’, 2025)

Inspired by the events that defined the life of Lev Rebet, the Ukrainian author and editor-in-chief of the Munich-based exile newspaper Ukrainian Independist, the film portrays the fate of the Ukrainian diaspora in the past and present.

ONCE THERE WAS A STORM

By Camille Anker

(Switzerland, 26’, 2025)

Beyond the window of a car, a road unfolds. In the passenger seat, a young woman seems to be wai]ng for it to end. Beside her, the man siZng behind the wheel strives in vain to make this journey to nowhere last.

PRELUDE TO A SUPERNOVA

By Christos Artemiou

(Greece, 27’, 2025)

10-year-old Persephone has a school project due tomorrow but first, she must find her mother, who’s been missing for days.

[In the presence of the director and his creative team.]

About KINO Athens

KINO Athens is an Athens-based film society dedicated to film culture, collective viewing experiences, and the promotion of independent and contemporary cinema through screenings, events, and collaborations.

About TAF / the art foundation

TAF / the art foundation is a multidisciplinary cultural space in central Athens supporting contemporary artistic practices, exhibitions, performances, and community-driven cultural programming.

Stay tuned with our news via our website: www.kinoathens.org or by contacting us via email to: [email protected] and engage with us by subscring to our newsletter and connect with us via Facebook • Instagram • TikTok .

KINO ATHENS is driven by EKKOMED – Creative Greece and supported by the City of Athens.

KINO Athens Press Office

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Tel: +30-210-4449643

+30 6986841963

+30 6985590364