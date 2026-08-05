Anne Hathaway: 25 χρόνια μετά θυμάται τη μαγεία του «The Princess Diaries»

Το «The Princess Diaries» συμπληρώνει 25 χρόνια και η Anne Hathaway μοιράζεται ένα συγκινητικό μήνυμα στους fans της ταινίας

Με μια ματιά Η Anne Hathaway θυμάται την ταινία "The Princess Diaries" 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

Χαρακτήρισε τον ρόλο της Mia Thermopolis ως "ένα από τα πιο μαγικά πράγματα" που της έχουν συμβεί.

Η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον σκηνοθέτη Gary Marshall, ο οποίος της λείπει.

Η ταινία παραμένει αγαπημένη και εμβληματική, με φήμες για νέα συνέχεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «The Princess Diaries», η Anne Hathaway θυμάται την ταινία που άλλαξε την καριέρα της και συγκινεί τους fans της. Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα νοσταλγικό βίντεο από τα γυρίσματα και χαρακτήρισε τον ρόλο της Mia Thermopolis «ένα από τα πιο μαγικά πράγματα» που της έχουν συμβεί.

Η ταινία του 2001, σε σκηνοθεσία του Gary Marshall, σύστησε στο κοινό τη Mia, μια έφηβη που ανακαλύπτει ξαφνικά πως είναι πριγκίπισσα της Genovia. Η Anne Hathaway δεν ξέχασε τον αγαπημένο σκηνοθέτη της, γράφοντας πως της λείπει κάθε μέρα και πως θα είναι πάντα ευγνώμων για την εμπειρία.

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Η ηθοποιός ευχαρίστησε επίσης τους fans που συνεχίζουν να αγαπούν το «The Princess Diaries» όλα αυτά τα χρόνια. Η ταινία έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά teen movies των 00s και ο χαρακτήρας της Mia Thermopolis παραμένει αγαπημένος μέχρι σήμερα.

Η Anne Hathaway επέστρεψε στον ρόλο της Mia το 2004 για το sequel «The Princess Diaries 2: Royal Engagements», ενώ οι φήμες για μια νέα ταινία της σειράς συνεχίζουν να ενθουσιάζουν το κοινό.

Η νοσταλγική ανάρτηση της ηθοποιού απέδειξε πως, 25 χρόνια μετά, η μαγεία της ταινίας παραμένει ζωντανή και συνεχίζει να συνδέει διαφορετικές γενιές θεατών.

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