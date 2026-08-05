Cinema 05.08.2026

Anne Hathaway: 25 χρόνια μετά θυμάται τη μαγεία του «The Princess Diaries»

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Το «The Princess Diaries» συμπληρώνει 25 χρόνια και η Anne Hathaway μοιράζεται ένα συγκινητικό μήνυμα στους fans της ταινίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Anne Hathaway θυμάται την ταινία "The Princess Diaries" 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.
  • Χαρακτήρισε τον ρόλο της Mia Thermopolis ως "ένα από τα πιο μαγικά πράγματα" που της έχουν συμβεί.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον σκηνοθέτη Gary Marshall, ο οποίος της λείπει.
  • Η ταινία παραμένει αγαπημένη και εμβληματική, με φήμες για νέα συνέχεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «The Princess Diaries», η Anne Hathaway θυμάται την ταινία που άλλαξε την καριέρα της και συγκινεί τους fans της. Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα νοσταλγικό βίντεο από τα γυρίσματα και χαρακτήρισε τον ρόλο της Mia Thermopolis «ένα από τα πιο μαγικά πράγματα» που της έχουν συμβεί.

Η Anne Hathaway ποζάρει χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί με το εντυπωσιακό «cloud dress» για την πρεμιέρα της ταινίας Mother Mary.
Πηγή: AP

Η ταινία του 2001, σε σκηνοθεσία του Gary Marshall, σύστησε στο κοινό τη Mia, μια έφηβη που ανακαλύπτει ξαφνικά πως είναι πριγκίπισσα της Genovia. Η Anne Hathaway δεν ξέχασε τον αγαπημένο σκηνοθέτη της, γράφοντας πως της λείπει κάθε μέρα και πως θα είναι πάντα ευγνώμων για την εμπειρία.

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Η ηθοποιός ευχαρίστησε επίσης τους fans που συνεχίζουν να αγαπούν το «The Princess Diaries» όλα αυτά τα χρόνια. Η ταινία έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά teen movies των 00s και ο χαρακτήρας της Mia Thermopolis παραμένει αγαπημένος μέχρι σήμερα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Anne Hathaway επέστρεψε στον ρόλο της Mia το 2004 για το sequel «The Princess Diaries 2: Royal Engagements», ενώ οι φήμες για μια νέα ταινία της σειράς συνεχίζουν να ενθουσιάζουν το κοινό.

Η νοσταλγική ανάρτηση της ηθοποιού απέδειξε πως, 25 χρόνια μετά, η μαγεία της ταινίας παραμένει ζωντανή και συνεχίζει να συνδέει διαφορετικές γενιές θεατών.

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Anne Hathaway The Princess Diaries
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