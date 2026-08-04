«Barbie 2»: Η Barbie και ο Ken επιστρέφουν για νέα περιπέτεια και ανυπομονούμε

Η Barbie ετοιμάζεται για πιθανό comeback μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας, με μια νέα περιπέτεια να βρίσκεται ίσως στα σκαριά

Με μια ματιά Η Warner Bros. συζητά τη δημιουργία του «Barbie 2» με Margot Robbie και Ryan Gosling.

Η Greta Gerwig φέρεται να αναλαμβάνει το σενάριο της νέας περιπέτειας.

Υπάρχουν διαπραγματεύσεις για οικονομικές συμφωνίες, αλλά και εμπόδια.

Η πρεμιέρα του «Barbie 2» πιθανότατα θα αργήσει λόγω προηγούμενων δεσμεύσεων των πρωταγωνιστών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Barbie ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη και οι fans έχουν ήδη αρχίσει να ενθουσιάζονται. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Warner Bros. βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη δημιουργία του «Barbie 2», με τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Η Greta Gerwig, η δημιουργός της πρώτης ταινίας-φαινομένου, φέρεται να είναι έτοιμη να αναλάβει το σενάριο της νέας περιπέτειας. Αν όλα προχωρήσουν, η επιστροφή στον πολύχρωμο κόσμο της Barbie μπορεί να γίνει το επόμενο μεγάλο κινηματογραφικό event.

Η πρώτη ταινία «Barbie» του 2023 κατάφερε κάτι που λίγοι περίμεναν: έγινε παγκόσμια πολιτιστική στιγμή. Με πρωταγωνίστρια τη Margot Robbie ως Barbie και τον Ryan Gosling ως Ken, η ταινία της Greta Gerwig ξεπέρασε το 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια στο box office και έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην ιστορία της Warner Bros. Παράλληλα, κέρδισε υποψηφιότητες για σημαντικά βραβεία και απέδειξε ότι μια παιχνιδιάρικη ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε κινηματογραφικό φαινόμενο.

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Όπως αναφέρεται, η Warner Bros. έχει περάσει αρκετούς μήνες σε διαπραγματεύσεις με τη Greta Gerwig, τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling, με στόχο η νέα ταινία να μπει στην παραγωγή όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο, καθώς οι συμφωνίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο, διαφορετικά τα κινηματογραφικά δικαιώματα θα επιστρέψουν στη Mattel.

Το στούντιο φέρεται να έχει προτείνει στους συντελεστές οικονομικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν μεγαλύτερες αμοιβές και ποσοστά από τα κέρδη της ταινίας. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Warner Bros. θεωρεί τις προτάσεις ιδιαίτερα υψηλές και οι τελευταίες συζητήσεις δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε τελική συμφωνία.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την επιστροφή της Barbie

Η Greta Gerwig αυτή την περίοδο ολοκληρώνει την κινηματογραφική μεταφορά του «Narnia» για το Netflix, ενώ ο Ryan Gosling έχει ήδη προγραμματισμένη τη συμμετοχή του στην ταινία «Ghost Rider» της Marvel το 2028. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν το «Barbie 2» πάρει το πράσινο φως σύντομα, η πρεμιέρα του πιθανότατα θα αργήσει αρκετά.

Το σενάριο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, όμως η Greta Gerwig και ο συνεργάτης της Noah Baumbach φέρεται να έχουν ήδη μια ιδέα για την ιστορία. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν αποκαλυφθεί, αφήνοντας τους fans να αναρωτιούνται αν η νέα ταινία θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η πρώτη ή αν θα παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική πλευρά του σύμπαντος της Barbie.

Η Barbie μπορεί να επιστρέψει πιο δυνατή από ποτέ

Η πιθανότητα ενός δεύτερου «Barbie» έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, αφού η πρώτη ταινία άφησε το δικό της αποτύπωμα στην pop κουλτούρα. Η συνεργασία της Greta Gerwig με τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της επιτυχίας και οι fans περιμένουν να δουν αν το τρίο θα ξαναδημιουργήσει τη μαγεία της πρώτης ταινίας.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, το μόνο σίγουρο είναι πως η Barbie συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά brands. Αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν θετικά, το «Barbie 2» μπορεί να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα movie events των επόμενων χρόνων.

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