Η Miley Cyrus απέκτησε το δικό της Barbie alter-ego, εμπνευσμένο από την πιο glam στιγμή της

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει τη δική της Barbie και εξηγεί γιατί αυτή η κούκλα είναι η πιο πιστή αναπαράσταση της δημιουργικότητάς της

Με μια ματιά Η Mattel κυκλοφόρησε την κούκλα Barbie Signature Miley Cyrus.

Η έμπνευση προήλθε από το look της στο music video «Golden Burning Sun».

Η Miley Cyrus συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια.

Η κούκλα είναι διαθέσιμη για αγορά και αναμένεται να γίνει συλλεκτική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus είδε ένα από τα πιο ιδιαίτερα όνειρά της να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς η Mattel αποκάλυψε επίσημα τη νέα «Barbie Signature Miley Cyrus». Η διάσημη καλλιτέχνις, η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στην ποπ κουλτούρα, συνεργάστηκε στενά με τη σχεδιαστική ομάδα της εταιρείας, δημιουργώντας μια κούκλα που αντικατοπτρίζει πιστά την προσωπικότητά της και την εντυπωσιακή της πορεία στον χώρο της μουσικής.

Η έμπνευση για τη δημιουργία της κούκλας αντλήθηκε από το εμβληματικό look της Miley στο music video του τραγουδιού «Golden Burning Sun», που περιλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ της, Something Beautiful (2025). Με ένα στυλάτο faux-leather σύνολο και τη χαρακτηριστική της αύρα, η κούκλα έρχεται να γιορτάσει τη διαδρομή της σταρ, από τα ρεκόρ στα charts μέχρι και την απόκτηση του δικού της αστεριού στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

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Προσοχή στη λεπτομέρεια

Η Miley Cyrus δεν λειτούργησε απλώς ως πρόσωπο της καμπάνιας, αλλά ενεπλάκη ενεργά σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού. Από το ακριβές σχήμα του παπουτσιού μέχρι τις λεπτομέρειες στην υφή και το ύφος των μαλλιών, η τραγουδίστρια ήθελε κάθε στοιχείο να είναι σκόπιμο.

Η λεπτομέρεια, ωστόσο, που ξεχωρίζει περισσότερο για την ίδια είναι το μικρόφωνο που κρατά η κούκλα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να κρατάει μικρόφωνο. Δεν αντιπροσωπεύει μόνο τη μουσική μου, αλλά και τη σημασία του να έχει κανείς φωνή». Η ίδια διευκρίνισε ότι ο στόχος δεν ήταν η κούκλα να φαίνεται «τέλεια» με την παραδοσιακή έννοια, αλλά να αποδίδει με αυθεντικότητα τον χαρακτήρα της.

Διαθεσιμότητα και συλλεκτική αξία

Η Mattel υπογραμμίζει πως η κούκλα αυτή αποτελεί φόρο τιμής στην πολυδιάστατη προσωπικότητα της Cyrus, ως μουσικού, ηθοποιού και υποστηρικτή της αυτοέκφρασης. Η «Barbie Signature Miley Cyrus» είναι ήδη διαθέσιμη για αγορά μέσω μεγάλων πλατφορμών όπως το Amazon, το Target και το Walmart.com. Δεδομένης της μεγάλης απήχησης της καλλιτέχνιδας, η κούκλα αναμένεται να γίνει ανάρπαστη, αποτελώντας ένα από τα πιο περιζήτητα συλλεκτικά αντικείμενα για τους θαυμαστές της παγκοσμίως.