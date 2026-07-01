Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 01.07.2026

Chris Brown: Ο σκύλος που του «στοίχισε» εκατομμύρια – Η δικαστική απόφαση που κανείς δεν περίμενε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Chris Brown καλείται να καταβάλει αποζημίωση 13 εκατ. δολαρίων μετά από επίθεση σκύλου στην πρώην οικιακή βοηθό του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκρινε τον Chris Brown υπεύθυνο για επίθεση σκύλου στην πρώην οικιακή βοηθό του.
  • Η Maria Avila τραυματίστηκε σοβαρά από σκύλο 90 κιλών στην κατοικία του τραγουδιστή το 2020.
  • Ο Chris Brown αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η βοηθός προκάλεσε τον σκύλο.
  • Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 13 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που προκάλεσε αντιδράσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Chris Brown βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά εξαιτίας μιας πολύκροτης δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια. Δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκρινε τον διάσημο τραγουδιστή υπεύθυνο για τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη η πρώην οικιακή βοηθός του έπειτα από επίθεση σκύλου στην κατοικία του, επιδικάζοντάς της αποζημίωση ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Chris Brown σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/chrisbrownofficial

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε το 2020 στο σπίτι του Chris Brown στην Καλιφόρνια. Η πρώην οικιακή βοηθός του, Maria Avila, υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από έναν σκύλο περίπου 200 λιβρών (περίπου 90 κιλών), την ώρα που έβγαζε τα σκουπίδια στην πίσω αυλή του σπιτιού. Σύμφωνα με την αγωγή της, ο καλλιτέχνης είχε επιδείξει αμέλεια, επιτρέποντας στο μεγαλόσωμο ζώο να κυκλοφορεί ελεύθερο στον χώρο.

Έρχεται το «The Chocolate Edition» – Ο Chris Brown επιστρέφει με 10 νέα τραγούδια

Από την πλευρά του, ο Chris Brown είχε αρνηθεί τις κατηγορίες όταν κατατέθηκε η αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η Maria Avila προκάλεσε τον σκύλο και πως οι τραυματισμοί της οφείλονταν στις δικές της ενέργειες.

Ο Chris Brown στη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας Breezy Bowl XX.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Maria Avila περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα βίωσε, αναφέροντας πως μετά την επίθεση ήταν «καλυμμένη με αίματα», ενώ χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική βοήθεια.

chris_brown
https://www.instagram.com/chrisbrownofficial/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η κατάθεση του Chris Brown, ο οποίος εξήγησε γιατί δεν κάλεσε ο ίδιος το 911 αμέσως μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε, φοβήθηκε ότι «η κλήση θα διαρρεύσει», με αποτέλεσμα τελικά ένα μέλος της ομάδας του να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Chris Brown στη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας Breezy Bowl XX.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Maria Avila είχε αρχικά ζητήσει αποζημίωση ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε τελικά να της επιδικάσει 13 εκατομμύρια δολάρια, κρίνοντας τον Chris Brown υπεύθυνο για την επίθεση που δέχθηκε η πρώην εργαζόμενή του στην κατοικία του.

Ο Chris Brown στη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας Breezy Bowl XX.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απόφαση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στις δικαστικές περιπέτειες του Chris Brown και ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις που έχουν επιδικαστεί σε αντίστοιχη υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Chris Brown
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τίτλοι τέλους για το «Στούντιο 4»: Το συγκινητικό «αντίο» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ

Τίτλοι τέλους για το «Στούντιο 4»: Το συγκινητικό «αντίο» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ

01.07.2026
Επόμενο
Η Miley Cyrus απέκτησε το δικό της Barbie alter-ego, εμπνευσμένο από την πιο glam στιγμή της

Η Miley Cyrus απέκτησε το δικό της Barbie alter-ego, εμπνευσμένο από την πιο glam στιγμή της

01.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ελένη Φουρέιρα: «Γεμάτη» με την οικογένειά της – Οι αποκαλύψεις για δεύτερο παιδί και ο ρατσισμός που βίωσε
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: «Γεμάτη» με την οικογένειά της – Οι αποκαλύψεις για δεύτερο παιδί και ο ρατσισμός που βίωσε

01.07.2026
Τίτλοι τέλους για το «Στούντιο 4»: Το συγκινητικό «αντίο» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ
Celeb News

Τίτλοι τέλους για το «Στούντιο 4»: Το συγκινητικό «αντίο» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ

01.07.2026
Το μυστικό της Αθηνάς Οικονομάκου που την έκανε «βασίλισσα» του ελληνικού lifestyle
Celeb News

Το μυστικό της Αθηνάς Οικονομάκου που την έκανε «βασίλισσα» του ελληνικού lifestyle

01.07.2026
Μάρω Κοντού: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 16 ημέρες νοσηλείας
Celeb News

Μάρω Κοντού: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 16 ημέρες νοσηλείας

01.07.2026
Με ευρωπαϊκό αέρα το φετινό «The Voice» – Οι 2 Eurovision stars που εμφανίζονται στο trailer του νέου κύκλου
Celeb News

Με ευρωπαϊκό αέρα το φετινό «The Voice» – Οι 2 Eurovision stars που εμφανίζονται στο trailer του νέου κύκλου

01.07.2026
Τίτλοι τέλους για το «Πρωινό» – Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας
Celeb News

Τίτλοι τέλους για το «Πρωινό» – Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας

01.07.2026
Μιχάλης Μόσιος: Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος «Ταμτάκος»
Celeb News

Μιχάλης Μόσιος: Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος «Ταμτάκος»

01.07.2026
Η Nicki Minaj ευχήθηκε στον Elon Musk για τα γενέθλιά του με μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις
Celeb News

Η Nicki Minaj ευχήθηκε στον Elon Musk για τα γενέθλιά του με μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

30.06.2026
Angelina Jolie: «Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και δέκα χρόνια αλλά τώρα θέλω να ξαναζήσω»
Celeb News

Angelina Jolie: «Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και δέκα χρόνια αλλά τώρα θέλω να ξαναζήσω»

30.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα