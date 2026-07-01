Chris Brown: Ο σκύλος που του «στοίχισε» εκατομμύρια – Η δικαστική απόφαση που κανείς δεν περίμενε

Ο Chris Brown καλείται να καταβάλει αποζημίωση 13 εκατ. δολαρίων μετά από επίθεση σκύλου στην πρώην οικιακή βοηθό του

Με μια ματιά Δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκρινε τον Chris Brown υπεύθυνο για επίθεση σκύλου στην πρώην οικιακή βοηθό του.

Η Maria Avila τραυματίστηκε σοβαρά από σκύλο 90 κιλών στην κατοικία του τραγουδιστή το 2020.

Ο Chris Brown αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η βοηθός προκάλεσε τον σκύλο.

Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 13 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που προκάλεσε αντιδράσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Chris Brown βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά εξαιτίας μιας πολύκροτης δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια. Δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκρινε τον διάσημο τραγουδιστή υπεύθυνο για τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη η πρώην οικιακή βοηθός του έπειτα από επίθεση σκύλου στην κατοικία του, επιδικάζοντάς της αποζημίωση ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε το 2020 στο σπίτι του Chris Brown στην Καλιφόρνια. Η πρώην οικιακή βοηθός του, Maria Avila, υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από έναν σκύλο περίπου 200 λιβρών (περίπου 90 κιλών), την ώρα που έβγαζε τα σκουπίδια στην πίσω αυλή του σπιτιού. Σύμφωνα με την αγωγή της, ο καλλιτέχνης είχε επιδείξει αμέλεια, επιτρέποντας στο μεγαλόσωμο ζώο να κυκλοφορεί ελεύθερο στον χώρο.

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Από την πλευρά του, ο Chris Brown είχε αρνηθεί τις κατηγορίες όταν κατατέθηκε η αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η Maria Avila προκάλεσε τον σκύλο και πως οι τραυματισμοί της οφείλονταν στις δικές της ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Maria Avila περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα βίωσε, αναφέροντας πως μετά την επίθεση ήταν «καλυμμένη με αίματα», ενώ χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η κατάθεση του Chris Brown, ο οποίος εξήγησε γιατί δεν κάλεσε ο ίδιος το 911 αμέσως μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε, φοβήθηκε ότι «η κλήση θα διαρρεύσει», με αποτέλεσμα τελικά ένα μέλος της ομάδας του να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Maria Avila είχε αρχικά ζητήσει αποζημίωση ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε τελικά να της επιδικάσει 13 εκατομμύρια δολάρια, κρίνοντας τον Chris Brown υπεύθυνο για την επίθεση που δέχθηκε η πρώην εργαζόμενή του στην κατοικία του.

Η απόφαση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στις δικαστικές περιπέτειες του Chris Brown και ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις που έχουν επιδικαστεί σε αντίστοιχη υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες.