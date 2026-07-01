Τίτλοι τέλους για το «Στούντιο 4»: Το συγκινητικό «αντίο» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ

Με μια ματιά Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αποχαιρέτησαν το κοινό από την ΕΡΤ μετά από πέντε σεζόν.

Το δίδυμο εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τους συνεργάτες και την ΕΡΤ για την υποστήριξη.

Τα συναισθήματα για το τέλος της συνεργασίας χαρακτηρίζονται ως γλυκόπικρα, με αγωνία για τη νέα αρχή.

Φαίνεται πως η νέα τηλεοπτική τους στέγη θα είναι ο ΣΚΑΪ, με παρόμοια φιλοσοφία εκπομπής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ξεχωριστή τηλεοπτική διαδρομή ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου, καθώς η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αποχαιρέτησαν το κοινό μέσα από την τελευταία εκπομπή του «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ. Μετά από πέντε επιτυχημένες τηλεοπτικές σεζόν στη δημόσια τηλεόραση, το αγαπημένο δίδυμο έριξε αυλαία, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο της πορείας του.

Το φινάλε ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, αφού οι δύο παρουσιαστές ευχαρίστησαν δημόσια τους συνεργάτες τους και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους αυτά τα χρόνια. Την ίδια στιγμή, όλα δείχνουν πως η νέα τηλεοπτική τους στέγη από τη νέα σεζόν θα είναι ο ΣΚΑΪ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική τους διαδρομή.

Η επόμενη μέρα του «Στούντιο 4» – Το δίδυμο «φωτιά» που θα αντικαταστήσει Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλο

Μιλώντας για το τέλος της συνεργασίας τους με την ΕΡΤ, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος εξομολογήθηκε: «Κάθε αποχαιρετισμός είναι λίγο δυσάρεστος, στενάχωρος, είναι και ευχάριστος με την έννοια ότι τελειώνει μία εποχή, δε το λέω…».





Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου συμπλήρωσε τη σκέψη του, λέγοντας: «Όταν τελειώνει μία εποχή αρχίζει μία άλλη. Κάπως έτσι πάει». Στη συνέχεια δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκπομπής: «Εγώ νιώθω ευγνωμοσύνη, όπως πάντα. Ευχαριστούμε όλη την ΕΡΤ, τα παιδιά εδώ, τα παιδιά επάνω. Ήταν όλοι υπέροχοι. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που φρόντισαν να βγαίνουμε αξιοπρεπείς και στην ώρα μας».

Λίγο αργότερα, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και στον Σαράντη Μαριεττή, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μίλησε πιο αναλυτικά για τα συναισθήματα που συνοδεύουν κάθε τηλεοπτικό φινάλε, αλλά και για τη νέα αρχή που ακολουθεί.

«Τα συναισθήματα είναι γλυκόπικρα», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Πάντα όταν τελειώνει μια σεζόν, τα συναισθήματα είναι γλυκόπικρα. Σε οποιαδήποτε νέα αρχή, έχεις δημιουργικό άγχος, αγωνία… Έχεις πεταλούδες στο στομάχι».

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στο ζήτημα της τηλεθέασης, ξεκαθαρίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου παρακολουθούσαν πάντα τις επιδόσεις της εκπομπής. «Εμείς, από την πρώτη μέρα στην ΕΡΤ, βλέπαμε τα νούμερα τηλεθέασης, δεν τα αγνοήσαμε ποτέ, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι δεν αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες για το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα, άφησε να εννοηθεί πως η φιλοσοφία της εκπομπής που θα παρουσιάσουν τη νέα σεζόν δεν θα αλλάξει σημαντικά. Έτσι, το «Στούντιο 4» ολοκληρώνει τον κύκλο του στην ΕΡΤ, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να ετοιμάζονται πλέον για τη νέα τηλεοπτική πρόκληση που τους περιμένει.