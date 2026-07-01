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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 01.07.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα σε μια sexy εμφάνιση που «έκοψε» την ανάσα

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Η pop star κατέλαβε τη σκηνή των Mad VMA 2026 και με την εμφάνισή της απέδειξε για άλλη μια φορά πως το stage της ανήκει
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε το νέο της single «Jackie O’» στα MAD VMA 2026 με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
  • Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε από έντονη ενέργεια, sexy χορογραφία και θεατρικές στιγμές.
  • Το act συνδύασε ultra-modern pop αισθητική με high fashion αναφορές και δυναμικούς φωτισμούς.
  • Η Φουρέιρα επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως κορυφαία performer στην ελληνική μουσική σκηνή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μεγάλη βραδιά των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έκανε απόψε την πολυαναμενόμενη πρώτη τηλεοπτική της εμφάνιση μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το απόλυτο μουσικό γεγονός της χρονιάς, με την Ελένη Φουρέιρα να καταλαμβάνει τη σκηνή και να χαρίζει ένα εκρηκτικό act που, όπως αποδείχθηκε, ήταν η απόλυτη στιγμή της βραδιάς. Με την εντυπωσιακή σκηνική της παρουσία και την αστείρευτη ενέργειά της, η pop star ξεσήκωσε το κοινό, δίνοντας τον πιο δυναμικό τόνο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στις τηλεοπτικές μας οθόνες.

Η Ελένη Φουρέιρα στο MAD VMA Vidcast 2026: «Δεν θα συνεργαζόμουν με κάποιον που θα ήταν κόντρα στην ηθική μου»

Η απόλυτη pop star της Ελλάδας ανέβηκε μόλις στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και παρουσίασε live ένα άκρως εντυπωσιακό και προκλητικό act για το νέο της single «Jackie O» με τη Maybelline. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η σκηνή «πήρε φωτιά», με τη χορογραφία να κινείται σε έντονα sexy και δυναμικά vibes, ενώ η ίδια εμφανίστηκε υπερυψωμένη, κερδίζοντας αμέσως όλα τα βλέμματα και ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση στο Tae Kwon Do.

mad vma 2026 eleni foureira (3)

Στη συνέχεια, η Ελένη Φουρέιρα πέρασε σε μία ακόμη πιο θεατρική και κινηματογραφική σκηνική στιγμή, εμφανιζόμενη με τις χορεύτριες γύρω της με καρέκλες ειδικά διαμορφωμένες να κινούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνουν μία έξτρα κίνηση και sexyness στο act, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αισθησιακό και performance-driven concept της εμφάνισης. Με έντονη ενέργεια, άψογη σκηνική παρουσία και χορογραφία που δεν άφησε δευτερόλεπτο χωρίς δράση, η εμφάνιση του «Jackie O’» εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συζητημένα και εκρηκτικά acts της βραδιάς.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Μόλις είδαμε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συνδυάζει την ultra-modern pop αισθητική με high fashion αναφορές. Τα stage visuals και οι φωτισμοί εναλλάσσονταν με καταιγιστικό ρυθμό, ακολουθώντας το dynamic beat του νέου κομματιού, ενώ η σκηνική της άνεση απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται το αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς για τα ελληνικά stages.

Ελένη Φουρέιρα
https://www.instagram.com/foureira/

Η Ελένη Φουρέιρα αποτελεί τον ορισμό της pop icon στην ελληνική μουσική σκηνή και το αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς για την κατηγορία «Best Performer» εδώ και χρόνια. Με μια καριέρα γεμάτη από hits που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα charts, όπως τα «Fuego», «Αεράκι», «El Ritmo Psicodέlico», η «Queen» της ελληνικής pop έχει καταφέρει να θέσει τα standards της σκηνικής παρουσίας σε διεθνές επίπεδο. Κάθε της εμφάνιση, είτε στη σκηνή των MAD VMA, όπου έχει χαρίσει μερικά από τα πιο ιστορικά acts του θεσμού, είτε στις sold-out περιοδείες της, αποτελεί μια άρτια παραγωγή που συνδυάζει απαιτητικές χορογραφίες, εντυπωσιακά fashion statements και απαράμιλλη ενέργεια.

Η Ελένη Φουρέιρα με ροζ μαλλιά και μακιγιάζ, υποψήφια για διεθνή βραβεία ως performer.
https://www.instagram.com/foureira/

Αυτή την περίοδο, το απόλυτο hit της «Alleluia», το οποίο περιλαμβάνεται στον νέο της δίσκο «Hybrid» (που πλέον κυκλοφορεί και σε μορφή βινυλίου), συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία. Έχει γίνει ήδη πλατινένιο με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, κατέκτησε την κορυφή στο ραδιοφωνικό airplay και στα ψηφιακά charts για εβδομάδες, ενώ το εντυπωσιακό του video clip ξεπερνά τα 2,1 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Παράλληλα, το κομμάτι έγινε το απόλυτο trend στο TikTok, επιβεβαιώνοντας πως η Ελένη ξέρει πάντα πώς να γίνεται viral και να ξεσηκώνει το κοινό.

Έτσι, μόλις είδανε ένα από τα πιο εκρηκτικά acts της βραδιάς. Με έντονη sexy χορογραφία, δυναμική σκηνική παρουσία και απόλυτο έλεγχο της σκηνής, η εμφάνισή της Ελένης Φουρέιρα τράβηξε όλα τα βλέμματα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Η ίδια εμφανίστηκε με χαρακτηριστική ενέργεια και στυλ, ενώ η χορογραφία και το concept του act ανέβασαν κατακόρυφα την ένταση, κάνοντας το «Jackie O’» μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της διοργάνωσης.

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Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
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