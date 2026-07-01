Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Οι μεγάλοι νικητές και οι στιγμές που έγραψαν ιστορία

Εντυπωσιακές εμφανίσεις, ανατροπές και όλοι οι καλλιτέχνες που έφυγαν με το βραβείο στα χέρια από τη μεγάλη γιορτή της ελληνικής μουσικής σκηνής

Με μια ματιά Η τηλεοπτική προβολή των Mad Video Music Awards 2026 από το MEGA ολοκληρώθηκε, αναδεικνύοντας τα κορυφαία μουσικά acts.

Τιμήθηκε ο Αντώνης Ρέμος για τα 30 χρόνια προσφοράς του στη μουσική με ειδικό act.

Η 23η διοργάνωση των βραβείων έφερε κοντά την ελληνική pop culture και ανέδειξε νέους δημιουργούς.

Καθιερώθηκε νέα κατηγορία για το "Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST", με νικητή τον Μίνω Μάτσα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρώτη τηλεοπτική προβολή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μέσα από τη συχνότητα του MEGA μόλις ολοκληρώθηκε, προσφέροντας στο κοινό την πλήρη εικόνα του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της χρονιάς. Αν και τα αποτελέσματα των βραβείων ήταν ήδη γνωστά, η προβολή της διοργάνωσης μάς έδωσε την ευκαιρία να απολαύσουμε ξανά τα εκρηκτικά acts, τα εντυπωσιακά σκηνικά και τις μοναδικές συνεργασίες που ξεχώρισαν. Οι καλλιτέχνες που κυριάρχησαν στα charts και στις καρδιές των θαυμαστών τους παρέλαβαν τα βραβεία τους σε μια φαντασμαγορική γιορτή που συνδύασε τον παλμό του σήμερα με την ενέργεια της νέας γενιάς.

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, ωστόσο, είχε μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς η διοργάνωση τίμησε τον Αντώνη Ρέμο για την ανεκτίμητη προσφορά του στη μουσική. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων αδιάλειπτης και επιτυχημένης πορείας, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει την τιμητική του διάκριση. Το κοινό τον αποθέωσε σε ένα special act που αποτέλεσε τον συναισθηματικό πυρήνα της διοργάνωσης, επισφραγίζοντας τη διαχρονικότητα ενός καλλιτέχνη που έχει συνδέσει τη φωνή του με τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας εδώ και 3 δεκαετίες.

Με άρωμα high fashion το «Jackie O’» στις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η 23η διοργάνωση των βραβείων, που παρέμεινε σταθερά ως Μεγάλος Χορηγός, κατάφερε να φέρει κοντά όλη την ελληνική pop culture σκηνή, αναδεικνύοντας παράλληλα τη νέα γενιά δημιουργών. Από την εντυπωσιακή παρουσίαση του Θέμη Γεωργαντά και της Χρυσηίδας Γκαγκούτη, μέχρι την ενεργή συμμετοχή της «dream team» των Superhosts στα social media, η βραδιά ήταν μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια της σκηνής. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην επιτυχημένη καθιέρωση της κατηγορίας «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΑΙΝΙΑΣ & OST BY ΕΚΚΟΜΕΔ», που απέδειξε πόσο στενά συνδεδεμένη είναι πλέον η μουσική με την οπτικοακουστική δημιουργία.

Παρακάτω όλοι οι νικητές των κατηγοριών:

1. ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Anastasia – Bam

Apon – Καθρέφτης

LILA – Boss

Marina Satti – Lola

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα

Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη

Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella

Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

Νικητής: Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

2. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΪΚΟ MODERN

Ανδρομάχη – Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;

Ρία Ελληνίδου – Κάτι Ξέρεις

Κατερίνα – Χημεία

Κατερίνα Λιόλιου – Λογαριασμός

Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)

Νικητής: Κατερίνα Λιόλιου – Λογαριασμός

3. ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN

FY – Money Dance

Kidd – Egefaliko

Moose & Saske & Display – Hey Shawty

Rack – Griselda

Trannos – Mandela Effect

Νικητής: FY – Money Dance

4. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

Marina Satti & Saske – Ela Ela

Sidarta & Rack – Amazing (Remix)

Toquel & LILA – Poios na sou to pei

Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου

Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

Νικητής: Toquel & LILA – Poios na sou to pei

5. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ

Apon – Καθρέφτης

Klavdia – Συντρίμμια

Marina Satti – Anatoli

Solmeister & Marseaux – Persefoni

Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν

Νικητής: Apon – Καθρέφτης

6. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ

Akylas – Ferto

LILA – Maniatiko

Marina Satti – Lola

Sicario – Fwtia

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

Νικητής: Marina Satti – Lola

7. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – AIRPLAY

Nikos Vertis – Eroteftika Esena

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα

Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι

Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω

Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου

Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα

Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό

Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

Νικητής: Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα

8. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – DIGITAL

Apon – Xiliometra

Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα

Sicario – Fwtia

Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal

Ανδρομάχη – Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;

Νίκος Απέργης – Το Γλέντι

Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – Nero

Ρία Ελληνίδου – Κάτι Ξέρεις

Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό

Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία

Νικητής: Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – Nero

9. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΑΪΚΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια

Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό

Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία

Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

Νικητής: Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

10. ΤΡΑΓΟΥΔΙ VIRAL

Akylas – Ferto

Apon – Kaigomai

FY – Bam

Moose & Saske & Display – Hey Shawty

Sicario – Koukla

Ανδρομάχη – Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;

Νίκος Απέργης – Γλέντι

Ρία Ελληνίδου – Κάτι Ξέρεις

Κατερίνα Λιόλιου – Λογαριασμός

Πυρινή Λαίλαπα & Αλεξάνδρα Μάγκου

Νικητής: Akylas – Ferto

11. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ HIP HOP

Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα

Rack – Listeia

Saske – 5AM

Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal

Νέγρος Του Μοριά & Bloody Hawk – Κάπως Αλλιώς Vol.12

Νικητής: Saske – 5AM

12. BEST PERFORMER

LILA

Marseaux

Marina Satti

Tamta

Έλενα Παπαρίζου

Ελένη Φουρέιρα

Νικητής: Ελένη Φουρέιρα

13. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός

Νατάσσα Θεοδωρίδου

Πέτρος Ιακωβίδης

Νίκος Οικονομόπουλος

Γιάννης Πλούταρχος

Θοδωρής Φέρρης

Νικητής: Θοδωρής Φέρρης

14. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ MODERN

Anastasia

Ανδρομάχη

Νίκος Απέργης

Ρία Ελληνίδου

Γιώργος Κακοσαίος

Κατερίνα Λιόλιου

Νικητής: Κατερίνα Λιόλιου

15. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ

Apon

Klavdia

Stavento

Χρήστος Μάστορας

Γιώργος Σαμπάνης

Μαρίνα Σπανού

Νικητής: Apon

16. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Akylas

Antigoni

Danae

Chryshida Gagouti

Skez

Tso

Νικητής: Akylas

17. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ HIP HOP & URBAN

Bloody Hawk

FY

Rack

Saske

Toquel

Trannos

Νικητής: Rack

18. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM

Anastasia – San Oneiro

Apon – Oneiropolos

Bloody Hawk – Fthina Tricks 3

Klavdia – Asteromata

Rack – 1%

Marina Satti – Pop Too

Trannos – Bad Boy 3

Nikos Vertis – Mou Elipses Poli

Κατερίνα Λιόλιου – Το Δικό Μου DNA

Νίκος Οικονομόπουλος – Με Λίγα Λόγια

Νικητής: Marina Satti – Pop Too

19. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΑΙΝΙΑΣ & OST BY ΕΚΚΟΜΕΔ

Καποδίστριας / Μίνως Μάτσας

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων / Μουσική: Μίκες Μπίλης – Τραγούδι: Εκεί που όλα γίνονται / Μίκες Μπίλης

Σπασμένη Φλέβα / Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος – Τραγούδι: Σπασμένη Φλέβα / LEX & Kepler Is Free

Εμείς: Μια ταινία για τον Bloody Hawk / Νίκος Παλαμάρης, Bloody Hawk

Τελευταία Κλήση / Coti K

Our Wildest Days / Κωστής Μαραβέγιας

Φίλοι για πάντα / Μουσική: Γεώργιος Σουμελίδης – Τραγούδι: Για πάντα / Stavento & Ήβη Αδάμου

Kyuka: Before Summer’s End / Kostis Charamountanis

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Patty / Μουσική: Σταύρος Μητρόπουλος, Μαριλένα Ορφανού – Τραγούδι: Ορίζοντας / Σίλια Κατραλή

Ο έρωτας γράφεται… / Μουσική: Κωνσταντίνος Κωτούλας – Τραγούδι: Ο έρωτας γράφεται / Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης

Νικητής: Καποδίστριας / Μίνως Μάτσας

20. VIRAL HERO

Fipster

5 Minute Mum

J Touni

Ηλίας Γκότσης

Αλέξανδρος Κοψιάλης

Φάνης Λαμπρόπουλος

Manos

Μαριάννα Γαρυφαλλίδη

Persad

Μαίρη Συνατσάκη

Νικητής: Fipster