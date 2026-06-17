Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

Mad VMA Village: Όταν ο Kidd ανέβηκε στη σκηνή, το vibe «χτύπησε» κόκκινο!

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Μια νύχτα απόλυτης μουσικής έκστασης στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, με τον Kidd να ανεβάζει το vibe στα ύψη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η εμφάνιση του Kidd στο Mad VMA Village Festival αποθεώθηκε από το κοινό.
  • Ο καλλιτέχνης δημιούργησε έντονη ενέργεια και αλληλεπίδραση με τους θεατές.
  • Επιτυχία είχαν τα τραγούδια «Λίγο Ακόμα», «Bella» και «SOS», με μαζικό sing-along.
  • Η βραδιά επιβεβαίωσε τον Kidd ως έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της σκηνής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπήρχε ένας τρόπος να οριστεί η απόλυτη μουσική ενέργεια, τότε η χθεσινή εμφάνιση του Kidd στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ θα ήταν το απόλυτο σημείο αναφοράς. Την Τρίτη 16 Ιουνίου, ο αέρας στο φεστιβάλ ήταν ηλεκτρισμένος από την πρώτη στιγμή, με το κοινό να κατακλύζει τον χώρο, ανυπομονώντας για την εμφάνιση που θα έκλεβε την παράσταση. Το σκηνικό θύμιζε κάτι από ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μεγάλων διεθνών διοργανώσεων, με την ανυπομονησία των fans να κορυφώνεται καθώς το ρολόι πλησίαζε προς το μεγάλο live.

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Photos: Akim Tsatsoulis

Η βραδιά ξεκίνησε με τους Sarigian και GLS να αναλαμβάνουν τα ηνία στις 21:00, προετοιμάζοντας κατάλληλα το έδαφος και «ζεστάνοντας» τις μηχανές με τα decks τους. Όμως, στις 21:15 ακριβώς, η στιγμή που όλοι περίμεναν έφτασε. Μόλις ο Kidd πάτησε το πόδι του στη σκηνή, το Mad VMA Village μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο κύμα ενέργειας που παρέσυρε τα πάντα στο διάβα του. Το «vibe» δεν ήταν απλώς ανεβασμένο, ήταν κυριολεκτικά στα ύψη, με τον καλλιτέχνη να επιβάλλεται από το πρώτο δευτερόλεπτο και το πλήθος να απαντά με παλμό που δονούσε την ατμόσφαιρα και έφτανε μέχρι τα πέρατα του χώρου.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

Mad VMA Village Festival 2026: Όσα έγιναν στο απόλυτο party πριν τη μεγάλη βραδιά των βραβείων

Η χημεία του Kidd με το κοινό ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής, μια αμφίδρομη σχέση λατρείας που φάνηκε από το πρώτο κιόλας beat. Η setlist της βραδιάς λειτούργησε ως το τέλειο καύσιμο για αυτή τη νύχτα: όταν ακούστηκαν οι πρώτες νότες από το «Λίγο Ακόμα», η ένταση άγγιξε κόκκινο, με τον κόσμο να μην σταματά ούτε δευτερόλεπτο να τραγουδά κάθε λέξη. Η συνέχεια με τα απόλυτα hits «Bella» και «SOS» μετέτρεψε τη συναυλία σε ένα ασταμάτητο, μαζικό sing-along, όπου η ενέργεια του κοινού συγχρονίστηκε απόλυτα με τον ρυθμό του Kidd.

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Photos: Akim Tsatsoulis

Η αποθέωση ολοκληρώθηκε με το «ΚΑΠΟΤΕ», το οποίο σφράγισε μια εμφάνιση γεμάτη ένταση, πάθος και αυθεντική ερμηνεία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του, το χειροκρότημα και οι ρυθμικές ιαχές του κοινού δεν σταμάτησαν ούτε για μια στιγμή, αποδεικνύοντας ότι ο Kidd γνωρίζει πολύ καλά πώς να ελέγχει τη σκηνή και να προσφέρει το «απόλυτο Mad VMA vibe». Ήταν μια νύχτα που επιβεβαίωσε πως όταν η μουσική συναντά τον παλμό του κόσμου, το αποτέλεσμα είναι απλώς μαγικό και αξέχαστο.

Η ενέργεια που συσσωρεύτηκε στο stage της ΔΕΗ το βράδυ της Τρίτης δεν ήταν απλώς μια συναυλία: ήταν μια εμπειρία που καθιερώνει τον Kidd ως έναν από τους πιο hot εκπροσώπους της σκηνής, αφήνοντας το κοινό σε κατάσταση απόλυτης ευφορίας μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

Η εμφάνισή του αποτέλεσε, χωρίς αμφιβολία, το highlight της βραδιάς, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους είχαν την τύχη να βρεθούν εκεί και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής μουσικής εμπειρίας.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

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