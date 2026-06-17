Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 17.06.2026

«Δεν ήξερε κανείς τίποτα»: Η δήλωση της Δανάης Μπάρκα για τον γάμο της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Δανάη Μπάρκα αποκαλύπτει πώς ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση ήταν μυστικός, ακόμη και για τους κουμπάρους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία, με την οργάνωση να γίνεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Η τελετή οργανώθηκε από το ζευγάρι, με έμφαση στην απλότητα και το ελληνικό στοιχείο.
  • Οι κουμπάροι ενημερώθηκαν για τον γάμο μόλις μία εβδομάδα ή και λιγότερο πριν την τελετή.
  • Η Δανάη Μπάρκα ήθελε ο γάμος να είναι έκπληξη, χωρίς άγχος για τους καλεσμένους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε πρόσφατα στον γάμο της, σχολιάζοντας ότι το μυστήριο οργανώθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πως ακόμη και οι κουμπάροι ενημερώθηκαν μόλις μία εβδομάδα πριν αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών και αγαπημένων τους προσώπων.

Την Τρίτη που ακολούθησε τον γάμο, η Δανάη Μπάρκα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το νυφικό της και από την εκκλησία όπου πραγματοποιήθηκε το μυστήριο, καθώς και από το τραπέζι του γάμου.

Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Ο γάμος που κέρδισε τις εντυπώσεις με την απλότητά και την ομορφιά του

Παράλληλα, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε πως τον Φεβρουάριο ξεκίνησε να οργανώνει τον γάμο της, τονίζοντας ότι επιθυμία της ήταν να προετοιμάσει μία τελετή που θα στηριζόταν στην απλότητα, με το ελληνικό στοιχείο να κυριαρχεί. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση οργανώθηκε κυρίως από τους δύο τους, με το ζευγάρι να έχει φροντίσει κάθε λεπτομέρεια χωρίς να ζητήσει τη βοήθεια των κουμπάρων του.

Χαρακτηριστικά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια τόνισε ότι τα τέσσερα πρόσωπα που τους πάντρεψαν ενημερώθηκαν σχετικά μόλις μία εβδομάδα πριν από τον γάμο. Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σε αυτόν τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν άφησα κανένα φίλο μου ή φίλη μου να μου δώσει «συμβουλές» ή να μάθει τι κανονίζουμε, όχι από ξινίλα ή μυστικοπάθεια αλλά για να μην αλλάξει καθόλου αυτό που εγώ ονειρευόμουν. Δεν ήξερε κανείς μα κανείς τι ετοιμάζουμε μέχρι που ήρθαν το Σάββατο. Το πιο τρανό παράδειγμα, οι κουμπάροι μας που μας ρωτούσαν τι να κάνουμε; Τι να αναλάβουμε και τους έλεγα «τα έχουμε όλα έτοιμα ελάτε απλά το Σάββατο». Ο Χάρης & η Χριστίνα έμαθαν ότι θα μας παντρέψουν μια εβδομάδα πριν, ο Γιώργος 6 μέρες πριν και η Νόνη ένα 24ωρο πριν. Και είχαμε δίκιο, ήταν οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να έχουμε! Θέλαμε να είναι έκπληξη, θέλαμε να μην έχει κανείς άγχος για οτιδήποτε και θέλαμε απλά να έρθουν να περάσουν ανέμελα όμορφα». Η ανάρτηση αυτή επιβεβαίωσε την επιθυμία του ζευγαριού για μία αληθινά προσωπική και χαλαρή γιορτή.

«Χρειάστηκε δεύτερο επείγον χειρουργείο»: Ο Σταύρος Φλώρος συγκλονίζει με νέα αποκάλυψη

Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο η εμβληματική ηθοποιός

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΑΜΟΣ Δανάη Μπάρκα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mad VMA Village: Όταν ο Kidd ανέβηκε στη σκηνή, το vibe «χτύπησε» κόκκινο!

Mad VMA Village: Όταν ο Kidd ανέβηκε στη σκηνή, το vibe «χτύπησε» κόκκινο!

17.06.2026
Επόμενο
Θοδωρής Μαραντίνης: «Βρίσκομαι σε μια περίοδο νέων ξεκινημάτων»

Θοδωρής Μαραντίνης: «Βρίσκομαι σε μια περίοδο νέων ξεκινημάτων»

17.06.2026

Δες επίσης

Michelle Obama: Το πρόσωπο πίσω από το «κρυφό» πορτρέτο στη φούστα της
Celeb News

Michelle Obama: Το πρόσωπο πίσω από το «κρυφό» πορτρέτο στη φούστα της

17.06.2026
Η Carrie Bradshaw επέστρεψε: Η Sarah Jessica Parker παρουσιάζει τη νέα Baguette της Fendi
Celeb News

Η Carrie Bradshaw επέστρεψε: Η Sarah Jessica Parker παρουσιάζει τη νέα Baguette της Fendi

17.06.2026
«Χρειάστηκε δεύτερο επείγον χειρουργείο»: Ο Σταύρος Φλώρος συγκλονίζει με νέα αποκάλυψη
Celeb News

«Χρειάστηκε δεύτερο επείγον χειρουργείο»: Ο Σταύρος Φλώρος συγκλονίζει με νέα αποκάλυψη

16.06.2026
Ο Tom Holland «πρόδωσε» τον μυστικό γάμο του με τη Zendaya
Celeb News

Ο Tom Holland «πρόδωσε» τον μυστικό γάμο του με τη Zendaya

16.06.2026
Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο η εμβληματική ηθοποιός
Celeb News

Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο η εμβληματική ηθοποιός

16.06.2026
Timothée Chalamet: «Προτιμώ το πρωτάθλημα των Knicks από ένα Όσκαρ!»
Celeb News

Timothée Chalamet: «Προτιμώ το πρωτάθλημα των Knicks από ένα Όσκαρ!»

15.06.2026
Χρήστος Μάστορας σε Ντέμη Νικολαϊδη: «Έναν τέτοιο πολιτικό να είχαμε»
Celeb News

Χρήστος Μάστορας σε Ντέμη Νικολαϊδη: «Έναν τέτοιο πολιτικό να είχαμε»

15.06.2026
Gwyneth Paltrow: Θύελλα αντιδράσεων για τη συμμετοχή της σε διαφήμιση ισραηλινού real estate
Celeb News

Gwyneth Paltrow: Θύελλα αντιδράσεων για τη συμμετοχή της σε διαφήμιση ισραηλινού real estate

15.06.2026
Η Jennifer Lopez «τρελάθηκε» από τη χαρά της για την ιστορική νίκη των Knicks
Celeb News

Η Jennifer Lopez «τρελάθηκε» από τη χαρά της για την ιστορική νίκη των Knicks

15.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα