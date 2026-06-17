«Δεν ήξερε κανείς τίποτα»: Η δήλωση της Δανάης Μπάρκα για τον γάμο της

Με μια ματιά Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία, με την οργάνωση να γίνεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η τελετή οργανώθηκε από το ζευγάρι, με έμφαση στην απλότητα και το ελληνικό στοιχείο.

Οι κουμπάροι ενημερώθηκαν για τον γάμο μόλις μία εβδομάδα ή και λιγότερο πριν την τελετή.

Η Δανάη Μπάρκα ήθελε ο γάμος να είναι έκπληξη, χωρίς άγχος για τους καλεσμένους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε πρόσφατα στον γάμο της, σχολιάζοντας ότι το μυστήριο οργανώθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πως ακόμη και οι κουμπάροι ενημερώθηκαν μόλις μία εβδομάδα πριν αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών και αγαπημένων τους προσώπων.

Την Τρίτη που ακολούθησε τον γάμο, η Δανάη Μπάρκα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το νυφικό της και από την εκκλησία όπου πραγματοποιήθηκε το μυστήριο, καθώς και από το τραπέζι του γάμου.

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Παράλληλα, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε πως τον Φεβρουάριο ξεκίνησε να οργανώνει τον γάμο της, τονίζοντας ότι επιθυμία της ήταν να προετοιμάσει μία τελετή που θα στηριζόταν στην απλότητα, με το ελληνικό στοιχείο να κυριαρχεί. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση οργανώθηκε κυρίως από τους δύο τους, με το ζευγάρι να έχει φροντίσει κάθε λεπτομέρεια χωρίς να ζητήσει τη βοήθεια των κουμπάρων του.

Χαρακτηριστικά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια τόνισε ότι τα τέσσερα πρόσωπα που τους πάντρεψαν ενημερώθηκαν σχετικά μόλις μία εβδομάδα πριν από τον γάμο. Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σε αυτόν τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν άφησα κανένα φίλο μου ή φίλη μου να μου δώσει «συμβουλές» ή να μάθει τι κανονίζουμε, όχι από ξινίλα ή μυστικοπάθεια αλλά για να μην αλλάξει καθόλου αυτό που εγώ ονειρευόμουν. Δεν ήξερε κανείς μα κανείς τι ετοιμάζουμε μέχρι που ήρθαν το Σάββατο. Το πιο τρανό παράδειγμα, οι κουμπάροι μας που μας ρωτούσαν τι να κάνουμε; Τι να αναλάβουμε και τους έλεγα «τα έχουμε όλα έτοιμα ελάτε απλά το Σάββατο». Ο Χάρης & η Χριστίνα έμαθαν ότι θα μας παντρέψουν μια εβδομάδα πριν, ο Γιώργος 6 μέρες πριν και η Νόνη ένα 24ωρο πριν. Και είχαμε δίκιο, ήταν οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να έχουμε! Θέλαμε να είναι έκπληξη, θέλαμε να μην έχει κανείς άγχος για οτιδήποτε και θέλαμε απλά να έρθουν να περάσουν ανέμελα όμορφα». Η ανάρτηση αυτή επιβεβαίωσε την επιθυμία του ζευγαριού για μία αληθινά προσωπική και χαλαρή γιορτή.

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