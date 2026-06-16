Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο η εμβληματική ηθοποιός

Μεγάλη αγωνία για την υγεία της Μάρως Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα

Με μια ματιά Η ηθοποιός Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η 92χρονη ηθοποιός αντιμετωπίζει σοβαρό πνευμονολογικό ζήτημα.

Η κατάστασή της παρακολουθείται στενά από πνευμονολόγους.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος και το κοινό στέλνουν ευχές για ανάρρωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την αγωνία των θαυμαστών της και ολόκληρου του καλλιτεχνικού κόσμου έχει προκαλέσει η είδηση της εισαγωγής της Μάρως Κοντού στο νοσοκομείο «Αττικόν». Η σπουδαία ηθοποιός, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου, νοσηλεύεται από χθες το βράδυ, δίνοντας μια δύσκολη μάχη για την υγεία της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, η 92χρονη ηθοποιός αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πνευμονολογικό ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου για λόγους παρακολούθησης, η κατάστασή της παρακολουθείται στενά από ομάδα πνευμονολόγων που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

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«Το πρόβλημά της είναι σοβαρό. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννακός, υπογραμμίζοντας την ηλικία της ηθοποιού ως έναν επιπλέον παράγοντα δυσκολίας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα όλων να ξεπεράσει και αυτόν τον σκόπελο.

Μια ζωή σαν ταινία

Η Μάρω Κοντού δεν είναι απλώς μια ηθοποιός, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Πριν από έναν χρόνο, με αφορμή τα 91α γενέθλιά της, η Finos Film την είχε τιμήσει με μια συγκινητική ανάρτηση, χαρακτηρίζοντάς την ως «ηθοποιό-σύμβολο» που κέρδισε τις καρδιές του κοινού με το μπρίο και τη γοητεία της.

Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, η προσωπική ζωή της ηθοποιού υπήρξε έντονη και αυθεντική. Έχοντας παντρευτεί δύο φορές, τον διευθυντή φωτογραφίας Αριστείδη Καρύδη-Φουκς και τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα, η Μάρω Κοντού δεν απέκτησε παιδιά, επιλέγοντας να αφοσιωθεί στην τέχνη της και στις προσωπικές της αναζητήσεις. Σε παλαιότερες εξομολογήσεις της, η ηθοποιός είχε μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια για τις επιλογές της, παραδεχόμενη ότι ο έρωτας κάποτε την οδήγησε σε παρορμητικές αποφάσεις, που όμως αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής της.

Αυτή τη στιγμή, το κοινό που μεγάλωσε με τις ταινίες της, τους συναδέλφους της και τους οικείους της παραμένουν σε αναμονή των νεότερων εξελίξεων, στέλνοντας τις ευχές τους για μια γρήγορη ανάρρωση στην αγαπημένη πρωταγωνίστρια.