Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 16.06.2026

Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο η εμβληματική ηθοποιός

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μεγάλη αγωνία για την υγεία της Μάρως Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η ηθοποιός Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν».
  • Η 92χρονη ηθοποιός αντιμετωπίζει σοβαρό πνευμονολογικό ζήτημα.
  • Η κατάστασή της παρακολουθείται στενά από πνευμονολόγους.
  • Ο καλλιτεχνικός κόσμος και το κοινό στέλνουν ευχές για ανάρρωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την αγωνία των θαυμαστών της και ολόκληρου του καλλιτεχνικού κόσμου έχει προκαλέσει η είδηση της εισαγωγής της Μάρως Κοντού στο νοσοκομείο «Αττικόν». Η σπουδαία ηθοποιός, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου, νοσηλεύεται από χθες το βράδυ, δίνοντας μια δύσκολη μάχη για την υγεία της.

maro_kontou_ygeia
https://www.instagram.com/maro_kontou/?hl=el

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, η 92χρονη ηθοποιός αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πνευμονολογικό ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου για λόγους παρακολούθησης, η κατάστασή της παρακολουθείται στενά από ομάδα πνευμονολόγων που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

Timothée Chalamet: «Προτιμώ το πρωτάθλημα των Knicks από ένα Όσκαρ!»

«Το πρόβλημά της είναι σοβαρό. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννακός, υπογραμμίζοντας την ηλικία της ηθοποιού ως έναν επιπλέον παράγοντα δυσκολίας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα όλων να ξεπεράσει και αυτόν τον σκόπελο.

Μια ζωή σαν ταινία

Η Μάρω Κοντού δεν είναι απλώς μια ηθοποιός, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Πριν από έναν χρόνο, με αφορμή τα 91α γενέθλιά της, η Finos Film την είχε τιμήσει με μια συγκινητική ανάρτηση, χαρακτηρίζοντάς την ως «ηθοποιό-σύμβολο» που κέρδισε τις καρδιές του κοινού με το μπρίο και τη γοητεία της.

Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, η προσωπική ζωή της ηθοποιού υπήρξε έντονη και αυθεντική. Έχοντας παντρευτεί δύο φορές, τον διευθυντή φωτογραφίας Αριστείδη Καρύδη-Φουκς και τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα, η Μάρω Κοντού δεν απέκτησε παιδιά, επιλέγοντας να αφοσιωθεί στην τέχνη της και στις προσωπικές της αναζητήσεις. Σε παλαιότερες εξομολογήσεις της, η ηθοποιός είχε μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια για τις επιλογές της, παραδεχόμενη ότι ο έρωτας κάποτε την οδήγησε σε παρορμητικές αποφάσεις, που όμως αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής της.

maro_kontou
https://www.instagram.com/maro_kontou/?hl=el

Αυτή τη στιγμή, το κοινό που μεγάλωσε με τις ταινίες της, τους συναδέλφους της και τους οικείους της παραμένουν σε αναμονή των νεότερων εξελίξεων, στέλνοντας τις ευχές τους για μια γρήγορη ανάρρωση στην αγαπημένη πρωταγωνίστρια.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μάρω Κοντού ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Lykke Li για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Ηρώδειο

Η Lykke Li για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Ηρώδειο

16.06.2026
Επόμενο
Πρεμιέρα στο Κηποθέατρο Παπάγου για τις «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη

Πρεμιέρα στο Κηποθέατρο Παπάγου για τις «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη

16.06.2026

Δες επίσης

Timothée Chalamet: «Προτιμώ το πρωτάθλημα των Knicks από ένα Όσκαρ!»
Celeb News

Timothée Chalamet: «Προτιμώ το πρωτάθλημα των Knicks από ένα Όσκαρ!»

15.06.2026
Χρήστος Μάστορας σε Ντέμη Νικολαϊδη: «Έναν τέτοιο πολιτικό να είχαμε»
Celeb News

Χρήστος Μάστορας σε Ντέμη Νικολαϊδη: «Έναν τέτοιο πολιτικό να είχαμε»

15.06.2026
Gwyneth Paltrow: Θύελλα αντιδράσεων για τη συμμετοχή της σε διαφήμιση ισραηλινού real estate
Celeb News

Gwyneth Paltrow: Θύελλα αντιδράσεων για τη συμμετοχή της σε διαφήμιση ισραηλινού real estate

15.06.2026
Η Jennifer Lopez «τρελάθηκε» από τη χαρά της για την ιστορική νίκη των Knicks
Celeb News

Η Jennifer Lopez «τρελάθηκε» από τη χαρά της για την ιστορική νίκη των Knicks

15.06.2026
Η Winnie Harlow στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD
Celeb News

Η Winnie Harlow στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD

15.06.2026
Η συγκινητική επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day»
Celeb News

Η συγκινητική επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day»

15.06.2026
Η Chiara Ferragni στην Ελλάδα – Το παρασκήνιο της συνεργασίας με Ελληνίδα σχεδιάστρια
Celeb News

Η Chiara Ferragni στην Ελλάδα – Το παρασκήνιο της συνεργασίας με Ελληνίδα σχεδιάστρια

15.06.2026
David Beckham: Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.
Celeb News

David Beckham: Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

15.06.2026
Dua Lipa – Callum Turner: Ονειρεμένος μήνας του μέλιτος στην Ακτή Αμάλφι
Celeb News

Dua Lipa – Callum Turner: Ονειρεμένος μήνας του μέλιτος στην Ακτή Αμάλφι

15.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα