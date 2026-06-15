Timothée Chalamet: «Προτιμώ το πρωτάθλημα των Knicks από ένα Όσκαρ!»

Με μια ματιά Ο Timothée Chalamet δήλωσε ότι προτιμά τη νίκη των Knicks από ένα Όσκαρ.

Ο ηθοποιός πανηγύρισε με την ομάδα στα αποδυτήρια μετά τη νίκη.

Ο Chalamet αστειεύτηκε για την ανάγκη προστατευτικών γυαλιών από σαμπάνια.

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Ο Timothée Chalamet, γνωστός για την αφοσίωσή του στους New York Knicks, δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA. Μετά τη νίκη των Knicks επί των San Antonio Spurs με 4-1 στη σειρά, ο σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε στο SportsCenter με ενθουσιασμό: «Θα προτιμούσα με διαφορά αυτό από τα Όσκαρ! Έλα, μωρό μου! Οι Knicks είναι πρωταθλητές!».

Ο Chalamet βρέθηκε στο Frost Bank Center το βράδυ του Σαββάτου και, όπως ήταν αναμενόμενο, ο ενθουσιασμός του δεν σταμάτησε στην κερκίδα. Ο ηθοποιός κατάφερε να μπει στα αποδυτήρια της ομάδας για να μοιραστεί τις στιγμές της νίκης με τους παίκτες. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, όπου ο πρωταγωνιστής της ταινίας «A Complete Unknown» πανηγυρίζει με τους Knicks, κάποιος τον ρωτά αν θέλει προστατευτικά γυαλιά για να προστατευτεί από το «ντους» σαμπάνιας. Εκείνος, με το γνωστό του χιούμορ, απάντησε: «Δεν τα αξίζω. Δεν είμαι αθλητής. Συνήθως, έχω κασκαντέρ για να τα κάνει αυτά!».

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Για τον Chalamet, η αγάπη για την ομάδα υπερβαίνει την καριέρα του στη μεγάλη οθόνη. Παρά το γεγονός ότι έχει προταθεί 3 φορές για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου (για τα Call Me by Your Name, A Complete Unknown και πρόσφατα για το Marty Supreme), η αναμονή του για ένα χρυσό αγαλματίδιο φαίνεται πως ωχριά μπροστά στην ιστορική νίκη των Knicks. Η ομάδα της Νέας Υόρκης έπρεπε να περιμένει 53 ολόκληρα χρόνια για να στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια, με τον τελευταίο της τίτλο να χρονολογείται από το 1973, τότε που είχε επικρατήσει των Los Angeles Lakers επίσης με 4-1.

Ο Chalamet δεν ήταν φυσικά ο μόνος «A-lister» που παρακολούθησε από κοντά την ιστορική πορεία των Knicks. Οι κερκίδες του Madison Square Garden γέμισαν από διασημότητες, όπως οι Spike Lee, Larry David, Adam Sandler, Jerry Seinfeld, Mariska Hargitay, Ben Stiller, Chris Rock, Tracy Morgan και η Taylor Swift. Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του Προέδρου Donald Trump στο Game 3, ο οποίος έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος στην ιστορία που παρακολούθησε αγώνα των τελικών του NBA (συμπτωματικά, ήταν το μοναδικό παιχνίδι που έχασαν οι Knicks στη σειρά).

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