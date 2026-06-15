Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 15.06.2026

Ανδρομάχη: Φέρνει νησιώτικη αύρα στις πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Με 3 σημαντικές υποψηφιότητες, η Ανδρομάχη ετοιμάζεται για μία από τις πιο δυνατές στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ανδρομάχη ετοιμάζει μια ξεχωριστή εμφάνιση στα MAD VMA 2026, με νησιώτικη αύρα.
  • Θα ερμηνεύσει ένα mash up με την Τζένη Κατσίγιαννη, συνδυάζοντας τις επιτυχίες τους.
  • Η Ανδρομάχη είναι υποψήφια σε τρεις κατηγορίες: «Καλύτερο Λαϊκό Modern», «Τραγούδι της Χρονιάς Digital» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral».
  • Το νέο της τραγούδι «Σούσουρο» έχει γίνει τάση στα social media και συνδυάζει παλιό ελληνικό σινεμά με σύγχρονη παραγωγή.
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Η ατμόσφαιρα στο Tae Kwon Do έχει ήδη αρχίσει να ηλεκτρίζεται, καθώς η προετοιμασία για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ κορυφώνεται. Η Ανδρομάχη ολοκλήρωσε πριν από λίγο την πρόβα της και το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από άρτιο. Με μια σκηνική παρουσία που αποπνέει έντονη νησιώτικη αύρα, η τραγουδίστρια μας προϊδεάζει για ένα act που θα αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς της Τετάρτης 17 Ιουνίου.

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Photo: Ιωάννα Κοντού

Η Ανδρομάχη ξεκίνησε δυναμικά, ερμηνεύοντας τη μεγάλη της επιτυχία «Καλέ Ποιος Είναι Αυτός», παρασύροντας τους πάντες με την ενέργεια και το μπρίο της. Στη μέση του τραγουδιού, η Τζένη Κατσίγιαννη ανέβηκε στη σκηνή με την επιβλητική της παρουσία, ερμηνεύοντας το viral hit της, «Πες Μου Πώς Σε Λένε».

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Τα 2 τραγούδια «δένονται» ιδανικά, δημιουργώντας ένα άκρως καλοκαιρινό και ανατρεπτικό mash up. Η σκηνή μεταμορφώνεται σε ένα αυθεντικό ελληνικό πανηγύρι, με τον ρυθμό να απογειώνεται και τις δύο καλλιτέχνιδες να αλληλεπιδρούν με απίστευτη χημεία, αποδεικνύοντας ότι αυτή η σύμπραξη θα είναι το highlight της βραδιάς των βραβείων. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της πρόβας, το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ξεσηκωτικό!

Ανδρομάχη: Η «εκτόξευση» στα MAD VMA 2026 με 3 υποψηφιότητες

Η επιτυχία της Ανδρομάχης στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι η απόλυτη επιβεβαίωση της πορείας της. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια «κλείδωσε» 3 σημαντικές υποψηφιότητες, διεκδικώντας τα βραβεία στις κατηγορίες «Καλύτερο Λαϊκό Modern», «Τραγούδι της Χρονιάς Digital» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral», επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη του κοινού την ακολουθεί σε κάθε της βήμα.

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την Ανδρομάχη σε μια από τις πιο δημιουργικές της στιγμές, συνεχίζοντας το προσωπικό της σερί με το νέο της smash hit «Σούσουρο». Το τραγούδι, που κυκλοφορεί από την Panik Records, φέρει την υπογραφή της ίδιας στη μουσική και τους στίχους, αποδεικνύοντας το καλλιτεχνικό της εύρος. Το κομμάτι κερδίζει τις εντυπώσεις συνδυάζοντας τον αέρα και τη νοσταλγία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με μια σύγχρονη, φρέσκια παραγωγή.

Η Ανδρομάχη ποζάρει με το νέο της τραγούδι «Σούσουρο» να κυκλοφορεί, φορώντας ένα εντυπωσιακό, λαμπερό φόρεμα.
https://www.instagram.com/andromache_dim/?hl=el

Το «Σούσουρο» έχει ήδη καταφέρει να γίνει η απόλυτη τάση στα social media, μετρώντας χιλιάδες video creations στο TikTok, ενώ το νοσταλγικό music video που το συνοδεύει, σε σκηνοθεσία Άλεξ Κωνσταντινίδη, έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια. Με την ανανεωμένη εμπιστοσύνη της Panik Records, αφού η Ανδρομάχη ανανέωσε επίσημα το συμβόλαιό της με την εταιρεία, η ερμηνεύτρια δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ να κατακτήσει ακόμα περισσότερες κορυφές, συνδυάζοντας το ταλέντο της με την αστείρευτη ενέργεια που χαρακτηρίζει κάθε της εμφάνιση.

Τζένη Κατσίγιαννη: Η φωνή πίσω από το viral hit του TikTok

Η Τζένη Κατσίγιαννη αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές και αυθεντικές φωνές του σύγχρονου δημοτικού και λαϊκού τραγουδιού, έχοντας στο «DNA» της τη μουσική παράδοση. Με καταγωγή από το Βαλτεσίνικο Αρκαδίας, η ερμηνεύτρια μεγάλωσε μέσα στα ακούσματα του αείμνηστου πατέρα της, Φώτη Κατσίγιαννη, και από πολύ νωρίς, πριν καν συμπληρώσει τα 18 της χρόνια, αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του τραγουδιού.

jenny_katsigianni
https://www.instagram.com/tzeni_katsigianni/

Η πορεία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αδερφό της, Γιάννη Κατσίγιαννη, με τον οποίο συνεργάζονται στενά, συνεχίζοντας επάξια τη βαριά μουσική κληρονομιά της οικογένειάς τους και καταφέρνοντας να γεφυρώσουν με επιτυχία το χάσμα μεταξύ της δημοτικής παράδοσης και του σύγχρονου λαϊκού ήχου.

Κεντρική Εικόνα: Ιωάννα Κοντού

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Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ανδρομάχη ΠΡΟΒΕΣ
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