Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Social & Tech 15.06.2026

Πώς να διαλέξεις το ιδανικό drone για τις καλοκαιρινές σου διακοπές

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πώς θα επιλέξεις το σωστό drone ανάλογα με τις ανάγκες και το budget σου, είτε για τις καλοκαιρινές σου διακοπές είτε για την καθημερινότητα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Προσδιόρισε τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σου πριν την αγορά drone για διακοπές.
  • Προτίμησε μικρά, αναδιπλούμενα και ελαφριά drones για εύκολη μεταφορά.
  • Μην εστιάζεις μόνο στην κάμερα, αλλά και σε μπαταρία, σταθερότητα και αντοχή στον άνεμο.
  • Επίλεξε drone ανάλογα με το περιεχόμενο που θέλεις να δημιουργείς (social media ή επαγγελματικό).
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα drones έχουν γίνει το απόλυτο gadget για ταξίδια, συναυλίες, road trips και καλοκαιρινές αποδράσεις. Αν σκέφτεσαι να αγοράσεις το πρώτο σου drone πριν φύγεις για διακοπές, η επιλογή μπορεί να μοιάζει δύσκολη, καθώς υπάρχουν δεκάδες μοντέλα στην αγορά. Τα παρακάτω τρία tips θα σε βοηθήσουν να βρεις το drone που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Πριν προχωρήσεις στην αγορά, είναι σημαντικό να σκεφτείς πώς ακριβώς σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις το drone σου. Άλλες απαιτήσεις έχει κάποιος που θέλει να τραβά εντυπωσιακά βίντεο για Instagram και TikTok στις διακοπές του και άλλες ένας δημιουργός περιεχομένου που αναζητά επαγγελματική ποιότητα εικόνας.

Πώς να εξοικονομήσεις μπαταρία στο κινητό: Η κρυφή ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις

Καθορίζοντας από την αρχή το budget και τις ανάγκες σου, θα αποφύγεις περιττά έξοδα και θα επιλέξεις ένα μοντέλο που θα αξιοποιήσεις πραγματικά σε κάθε ταξιδιωτική σου περιπέτεια.

1. Δώσε προτεραιότητα στο μέγεθος και τη φορητότητα

Όταν ταξιδεύεις, το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι ένας ογκώδης εξοπλισμός που πιάνει χώρο στη βαλίτσα. Τα μικρά, αναδιπλούμενα drones είναι ιδανικά για διακοπές, καθώς μεταφέρονται εύκολα σε σακίδιο ή χειραποσκευή. Αν σκοπεύεις να εξερευνήσεις νησιά, βουνά ή πόλεις, ένα ελαφρύ drone θα κάνει τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη και θα σε ενθαρρύνει να το έχεις πάντα μαζί σου.

Pexels.com
Pexels.com

2. Μην κοιτάς μόνο την κάμερα

Η ποιότητα εικόνας είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό που πρέπει να εξετάσεις. Η διάρκεια μπαταρίας, η σταθεροποίηση εικόνας, η αντοχή στον άνεμο και τα έξυπνα συστήματα ασφαλείας παίζουν εξίσου μεγάλο ρόλο. Ένα drone με ελαφρώς χαμηλότερη ανάλυση αλλά καλύτερη αυτονομία και σταθερότητα μπορεί να προσφέρει πολύ καλύτερη συνολική εμπειρία από ένα μοντέλο που απλώς «γράφει» εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά στο κουτί.

Pexels.com
Pexels.com

3. Σκέψου τι περιεχόμενο θέλεις να δημιουργείς

Άλλες ανάγκες έχει κάποιος που θέλει απλά βίντεο για Instagram και TikTok και άλλες ένας δημιουργός που ανεβάζει συστηματικά περιεχόμενο στο YouTube. Αν σε ενδιαφέρουν κυρίως τα social media, ένα οικονομικό drone με εύχρηστα αυτόματα modes λήψης είναι συνήθως αρκετό. Αν όμως θέλεις κινηματογραφικά πλάνα, προηγμένη επεξεργασία και επαγγελματικό αποτέλεσμα, αξίζει να επενδύσεις σε ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο με μεγαλύτερο αισθητήρα και περισσότερες δυνατότητες λήψης.

Pexels.com
Pexels.com

Η καλύτερη αγορά δεν είναι απαραίτητα το ακριβότερο μοντέλο. Είναι εκείνο που ταιριάζει στο budget σου, μεταφέρεται εύκολα και καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείς περιεχόμενο. Κάνε την έρευνά σου, σύγκρινε χαρακτηριστικά και επίλεξε ένα drone που θα σε συνοδεύει σε κάθε καλοκαιρινή περιπέτεια.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

drones διακοπές
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ανδρομάχη: Φέρνει νησιώτικη αύρα στις πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Ανδρομάχη: Φέρνει νησιώτικη αύρα στις πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

15.06.2026
Επόμενο
Karaoke MADness by Kotsovolos: Ανέβα στη σκηνή της Κωτσόβολος και κέρδισε τις καλοκαιρινές διακοπές για σένα και την παρέα σου

Karaoke MADness by Kotsovolos: Ανέβα στη σκηνή της Κωτσόβολος και κέρδισε τις καλοκαιρινές διακοπές για σένα και την παρέα σου

15.06.2026

Δες επίσης

O Ακύλας στο MAD VMA Vidcast 2026: «Πήρα πολλή αγάπη όταν γύρισα από την Eurovision»
Mad Events

O Ακύλας στο MAD VMA Vidcast 2026: «Πήρα πολλή αγάπη όταν γύρισα από την Eurovision»

16.06.2026
Η Ρία Ελληνίδου στο MAD VMA Vidcast 2026: «Το Safari γράφτηκε στο παρά πέντε και άλλαξε τον δίσκο μου»
Mad Video Music Awards

Η Ρία Ελληνίδου στο MAD VMA Vidcast 2026: «Το Safari γράφτηκε στο παρά πέντε και άλλαξε τον δίσκο μου»

15.06.2026
Ο «Tsede The Real» στο Mad Radio 106,2: «Κάνω YouTube 10 χρόνια, δεν έχω αφήσει ποτέ το κοινό μου»
MAD RADIO 106.2

Ο «Tsede The Real» στο Mad Radio 106,2: «Κάνω YouTube 10 χρόνια, δεν έχω αφήσει ποτέ το κοινό μου»

14.06.2026
Nicecream: Το πιο εύκολο healthy παγωτό με 1 υλικό
Social & Tech

Nicecream: Το πιο εύκολο healthy παγωτό με 1 υλικό

13.06.2026
H Μαρίνα Σπανού στο MAD VMA Vidcast 2026: «Έγραψα τραγούδι για την Ικαρία επειδή μου πήρε τον άνθρωπο που ήθελα»
Mad Video Music Awards

H Μαρίνα Σπανού στο MAD VMA Vidcast 2026: «Έγραψα τραγούδι για την Ικαρία επειδή μου πήρε τον άνθρωπο που ήθελα»

11.06.2026
NYXDrop Season 2: Το πιο viral TikTok Music Talent Show επιστρέφει!
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Το πιο viral TikTok Music Talent Show επιστρέφει!

10.06.2026
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Πώς θα γίνεις εσύ ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και θα κερδίσεις δώρα
MAD RADIO 106.2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Πώς θα γίνεις εσύ ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και θα κερδίσεις δώρα

10.06.2026
Γίνε εσύ ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2!
MAD RADIO 106.2

Γίνε εσύ ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2!

10.06.2026
Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι
Fitness

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

09.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα