Karaoke MADness by Kotsovolos: Ανέβα στη σκηνή της Κωτσόβολος και κέρδισε τις καλοκαιρινές διακοπές για σένα και την παρέα σου

Η ενέργεια των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ μεταφέρεται στα καταστήματα Κωτσόβολος με karaoke, live μουσική, εκπλήξεις, αγαπημένους hosts και μεγάλα δώρα

Φέτος, η Κωτσόβολος γιορτάζει το καλοκαίρι «όπως πρέπει». Με αφετηρία τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και συνέχεια στα Summer Parties στα flagship καταστήματα Κωτσόβολος, σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα, η μουσική ενέργεια της μεγάλης βραδιάς βγαίνει από τη σκηνή και πάει εκεί που ανήκει: δίπλα στο κοινό.

Μουσική, αγαπημένοι creators, παιχνίδια, κεράσματα και ειδικές προσφορές δίνουν σε κάθε κατάστημα ρυθμό φεστιβάλ. Στην καρδιά κάθε party, μία ενέργεια που σε βάζει στο επίκεντρο: το Karaoke MADness by Kotsovolos. Έχεις παρέα; Έχεις τραγούδι; Έχεις διάθεση να ανέβεις στη σκηνή;

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Το Karaoke MADness by Kotsovolos σε καλεί να ζήσεις το πιο fun karaoke του καλοκαιριού. Μόνος σου ή με την παρέα σου, έως και 4 άτομα, ανεβαίνεις σε ειδικά διαμορφωμένο stage και διαλέγεις τραγούδι από playlist με αγαπημένα Mad VMA hits, viral tracks, party classics και summer anthems.

Το ζεις, έχοντας δίπλα σου τους Superhosts των #MadVMA26 από την ΔΕΗ, Konnie Metaxa, Dr. Chris, Giorgos Davos, Upinthehype και Athina Klimi και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου που μαζί με το κοινό θα δίνουν τον ρυθμό και θα στηρίζουν κάθε εμφάνιση. Και το καλύτερο; Κάθε εμφάνιση και από τα τρία καταστήματα μπαίνει κατευθείαν στις τρεις μεγάλες κληρώσεις και διεκδικεί μια από τις τρεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000€, για έως τέσσερα άτομα.

Πού και πότε

Θεσσαλονίκη | Σάββατο 20 Ιουνίου | 17:00 – 20:00

Κατάστημα Κωτσόβολος Πυλαίας

10ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης

Μαζί μας οι Dr. Chris και Giorgos Davos

Κρήτη | Σάββατο 27 Ιουνίου | 17:00 – 20:00

Κατάστημα Κωτσόβολος Ηρακλείου

Λεωφόρος Κνωσού 123, Ηράκλειο

Μαζί μας η Athina Klimi και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου

Αθήνα | Σάββατο 4 Ιουλίου | 17:00 – 20:00

Κατάστημα Κωτσόβολος, The Mall Athens

Επίπεδο 0

Από τις 15:00 έως τις 19:00, το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου και την Κατερίνα Πεφτίτση από το The Mall Athens, μεταφέροντας όλο τον παλμό του summer party.

Μαζί μας οι Konnie Metaxa, Giorgos Davos,Upinthehype

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Πώς συμμετέχεις

Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και, με την εγγραφή σου λαμβάνεις αριθμό συμμετοχής και, ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας, μπαίνεις στο πρόγραμμα των εμφανίσεων.

Το Karaoke MADness by Kotsovolos είναι η στιγμή να πάρεις μικρόφωνο, να φέρεις την παρέα σου μπροστά και να τραγουδήσεις το καλοκαίρι δυνατά!

Φόρμα συμμετοχής

• Όνομα ομάδας

• Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου ομάδας

• Τηλέφωνο επικοινωνίας

• E-mail

• Επιλογή Summer Party:

o Θεσσαλονίκη, 20/6

o Ηράκλειο Κρήτης, 27/6

o The Mall Athens, 4/7

• Αποδοχή όρων συμμετοχής

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