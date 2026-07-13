Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ «έφεραν» τα καλοκαιρινά soundtracks – Η playlist για την παραλία είναι εδώ

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έφεραν τα απόλυτα καλοκαιρινά τραγούδια, που πρέπει να εντάξεις στην playlist σου

Με μια ματιά Τα MAD VMA 2026 καθόρισαν τα καλοκαιρινά soundtracks με δυνατά urban και pop hits.

Το ελληνικό music scene αποκτά καλοκαιρινό ήχο με ρυθμό, ένταση και viral δυναμική.

Το "Paloma" του Rack αναδείχθηκε viral hit, κυριαρχώντας σε TikTok και beach bars.

Συμπεριλαμβάνονται συνεργασίες όπως το "Amazing" (Rack & Sidarta) και pop anthems όπως το "Jackie O’" (Φουρέιρα). Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι του 2026 έχει ήδη αποκτήσει το δικό του μουσικό DNA μέσα από τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου παρουσιάστηκαν μερικά από τα πιο δυνατά tracks της χρονιάς. Από urban bangers μέχρι pop anthems που «κολλάνε» από το πρώτο άκουσμα, η φετινή διοργάνωση έδειξε ξεκάθαρα ποια τραγούδια θα κυριαρχήσουν σε παραλίες, clubs και playlists.

Το κοινό ήδη έχει αρχίσει να ξεχωρίζει τα κομμάτια που θα συνοδεύσουν τις καλοκαιρινές στιγμές, από τις βουτιές και τα road trips μέχρι τα βραδινά parties. Το TikTok και το Instagram έχουν γεμίσει clips με τα νέα hits, με το hype να ανεβαίνει καθημερινά και τις προβλέψεις να μιλούν για «season dominators».

Ελένη Φουρέιρα: Από το «Fuego» μέχρι το «Alleluia» – Η απόλυτη κυρίαρχος των MAD VMA

Αν κάτι έγινε ξεκάθαρο από τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, είναι ότι το ελληνικό music scene έχει πλέον απόλυτα καλοκαιρινό ήχο: ρυθμό, ένταση, συναίσθημα και viral δυναμική. Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν θα ακούς απλά, θα τα ζεις όλο το καλοκαίρι.

1. «Paloma» – Rack

Το απόλυτο viral hit του καλοκαιριού. Ο Rack δίνει ένα urban-latin anthem με έντονο ρυθμό, catchy ρεφρέν και ατμόσφαιρα που σε βάζει κατευθείαν σε καλοκαιρινό mood. Είναι το κομμάτι που έχει ήδη γίνει soundtrack σε TikTok videos, beach bars και νυχτερινές βόλτες, με fans να το χαρακτηρίζουν το τραγούδι του καλοκαιριού. .

2. «Amazing» – Rack & Sidarta

Ένα δυνατό collab που ενώνει δύο από τα πιο hot ονόματα της urban σκηνής. Το «Amazing» είναι γεμάτο ενέργεια, με trap και afro στοιχεία που το κάνουν ιδανικό για clubs και δυνατά summer parties. Έχει attitude, ρυθμό και εκείνη τη «street» αύρα που σε κάνει να το ανεβάζεις στο repeat.

3. «Jackie O’» – Ελένη Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει με ένα explosive pop anthem γεμάτο glamour, dance ρυθμό και fashion αισθητική. Το «Jackie O’» είναι καθαρό club energy, με έντονο beat και performance που σε κάνει να θέλεις να σηκωθείς να χορέψεις. Ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι, λάμψη και νύχτες χωρίς τέλος.

4. «Baby» – Manos & Lila

Ένα πιο ανάλαφρο και ραδιοφωνικό summer pop κομμάτι, με soft παραγωγή και ερωτική διάθεση. Το «Baby» έχει εκείνη τη χαλαρή ενέργεια που ταιριάζει σε sunset στιγμές, βόλτες με αυτοκίνητο και relaxed καλοκαιρινά vibes. Είναι από τα tracks που «γράφουν» αβίαστα στο αυτί.

5. «Καλέ ποιος είναι αυτός» – Ανδρομάχη

Η Ανδρομάχη φέρνει ένα playful pop κομμάτι με έντονο χαρακτήρα και catchy ρεφρέν που κολλάει από την πρώτη ακρόαση. Το τραγούδι συνδυάζει συναίσθημα με fun διάθεση, δημιουργώντας ένα modern ελληνικό pop sound που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι.

6. «Αλήθεια τώρα;» – Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου παραμένει σταθερή αξία στο ελληνικό pop, με ένα δυναμικό και attitude-driven κομμάτι. Το «Αλήθεια τώρα;» έχει έντονη ερμηνεία, ανεβαστικό ρυθμό και εκείνη τη χαρακτηριστική pop ενέργεια που το κάνει ιδανικό για καλοκαιρινά playlists και live εμφανίσεις.

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ δεν ανέδειξαν απλά τα βραβεία της χρονιάς, αλλά έδωσαν και το soundtrack του καλοκαιριού. Από το viral «Paloma» μέχρι τα pop και urban anthems που ακολουθούν, η φετινή playlist είναι γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και ρυθμό. Αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι αυτά τα τραγούδια θα σε συνοδεύσουν παντού από την παραλία μέχρι τα πιο δυνατά summer nights.