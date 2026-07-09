Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 09.07.2026

Πώς θα κάνεις τα ροδάκινα να ωριμάσουν πιο γρήγορα; Με αυτά τα 2 hacks θα σωθείς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δεν χρειάζεσαι τίποτα περισσότερο από μια ώριμη μπανάνα και μια χάρτινη σακούλα ή μια πετσέτα κουζίνας για να βοηθήσεις τα φρούτα να ωριμάσουν φυσικά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Βάλε τα άγουρα ροδάκινα σε χάρτινη σακούλα με μια ώριμη μπανάνα για να ωριμάσουν γρήγορα.
  • Η μπανάνα απελευθερώνει αιθυλένιο, αέριο που επιταχύνει την ωρίμανση των φρούτων.
  • Εναλλακτικά, τύλιξε τα ροδάκινα με μια πετσέτα κουζίνας δίπλα σε μια ώριμη μπανάνα.
  • Μην βάζεις τα άγουρα ροδάκινα στο ψυγείο, καθώς η χαμηλή θερμοκρασία επιβραδύνει την ωρίμανση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απογοήτευση από το να αγοράζεις όμορφα, λαχταριστά ροδάκινα και όταν επιστρέφεις στο σπίτι να διαπιστώνεις ότι είναι ακόμη σκληρά και άγουρα. Εξωτερικά μπορεί να δείχνουν έτοιμα για κατανάλωση, όμως η γεύση τους δεν είναι ακόμη τόσο γλυκιά, ενώ η σάρκα τους παραμένει σφιχτή και χωρίς το χαρακτηριστικό άρωμα που κάνει το καλοκαιρινό αυτό φρούτο τόσο αγαπητό.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις πολλές ημέρες μέχρι να ωριμάσουν φυσικά. Υπάρχουν δύο πολύ απλά hacks που μπορείς να εφαρμόσεις αμέσως με υλικά που ήδη έχεις στην κουζίνα σου και τα οποία βοηθούν τα ροδάκινα να επιταχύνουν τη διαδικασία ωρίμανσης.

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

1. Βάλε τα ροδάκινα σε χάρτινη σακούλα μαζί με μία μπανάνα

Αυτό είναι ίσως το πιο γνωστό και αποτελεσματικό κόλπο. Τοποθέτησε τα άγουρα ροδάκινα μέσα σε μια χάρτινη σακούλα και πρόσθεσε μία ώριμη μπανάνα. Κλείσε ελαφρά το επάνω μέρος της σακούλας, χωρίς να τη σφραγίσεις τελείως, και άφησέ τη σε θερμοκρασία δωματίου. Η μπανάνα απελευθερώνει φυσικά αιθυλένιο, ένα αέριο που επιταχύνει την ωρίμανση των φρούτων. Μέσα στη χάρτινη σακούλα το αέριο συγκεντρώνεται γύρω από τα ροδάκινα, βοηθώντας τα να μαλακώσουν πιο γρήγορα και να αποκτήσουν πιο έντονο άρωμα και γλυκιά γεύση. Συνήθως, μέσα σε μία ή δύο ημέρες θα παρατηρήσεις αισθητή διαφορά.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Δεν έχεις χάρτινη σακούλα; Μια πετσέτα κουζίνας κάνει την ίδια δουλειά

Αν δεν υπάρχει χάρτινη σακούλα στο σπίτι, υπάρχει μια εξίσου πρακτική λύση. Τοποθέτησε τα ροδάκινα δίπλα σε μία ώριμη μπανάνα και τύλιξέ τα χαλαρά με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας. Η πετσέτα βοηθά να συγκρατηθεί μέρος του αιθυλενίου γύρω από τα φρούτα, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την ταχύτερη ωρίμανσή τους. Και σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να αφήσεις τα φρούτα εκτός ψυγείου, σε δροσερό σημείο του σπιτιού και να τα ελέγχεις καθημερινά, ώστε να τα καταναλώσεις μόλις αποκτήσουν την ιδανική υφή.

Φάε το αντηλιακό σου: Οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να μην καείς από τον ήλιο αυτό το καλοκαίρι

Γιατί η μπανάνα βοηθά τόσο πολύ;

Η μπανάνα είναι από τα φρούτα που παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες αιθυλενίου, μιας φυσικής φυτικής ορμόνης που ενεργοποιεί τη διαδικασία ωρίμανσης. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται συχνά για να βοηθήσει όχι μόνο τα ροδάκινα, αλλά και αβοκάντο, νεκταρίνια, βερίκοκα, αχλάδια και άλλα φρούτα να ωριμάσουν πιο γρήγορα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Μην τα βάλεις αμέσως στο ψυγείο

Αν τα ροδάκινά σου είναι ακόμη άγουρα, απόφυγε να τα αποθηκεύσεις στο ψυγείο. Η χαμηλή θερμοκρασία επιβραδύνει σημαντικά τη διαδικασία ωρίμανσης και μπορεί να επηρεάσει τόσο τη γεύση όσο και το άρωμά τους. Περίμενε μέχρι να μαλακώσουν φυσικά και μόνο τότε τοποθέτησέ τα στο ψυγείο, αν θέλεις να διατηρηθούν για λίγες ακόμη ημέρες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Με αυτά τα δύο πανεύκολα hacks δεν χρειάζεται να απογοητεύεσαι κάθε φορά που αγοράζεις άγουρα ροδάκινα. Μια ώριμη μπανάνα και μια χάρτινη σακούλα – ή ακόμη και μια απλή πετσέτα κουζίνας – αρκούν για να απολαύσεις πιο γρήγορα ζουμερά, αρωματικά και γλυκά φρούτα, σαν να μόλις κόπηκαν από το δέντρο.

Παγωτό με 2 υλικά και 0 θερμίδες – Πως να το φτιάξεις εύκολα στο σπίτι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Καλοκαίρι 2026 ροδάκινο φρούτα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Βαγγέλης Κυπαρίσσης στο Talk to Mad: «Δανείζομαι ιστορίες από άλλους και τις μεταφέρω στους ρόλους μου»

Ο Βαγγέλης Κυπαρίσσης στο Talk to Mad: «Δανείζομαι ιστορίες από άλλους και τις μεταφέρω στους ρόλους μου»

09.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μην ξανακλάψεις για… ένα κρεμμύδι – Η λύση βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου
Food

Μην ξανακλάψεις για… ένα κρεμμύδι – Η λύση βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου

09.07.2026
Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί
Life

Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

09.07.2026
Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού
Beauty

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

09.07.2026
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Μεγάλη δράση για την ασφάλεια στο νερό στην Παραλία ΕΔΕΜ
Corporate News

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Μεγάλη δράση για την ασφάλεια στο νερό στην Παραλία ΕΔΕΜ

09.07.2026
Hermès: Ο οίκος «κλειδώνει» την ημερομηνία για το πρώτο του Haute Couture show
Fashion

Hermès: Ο οίκος «κλειδώνει» την ημερομηνία για το πρώτο του Haute Couture show

09.07.2026
Beach ready: Τα χρώματα μαγιό που θα απογειώσουν το μαύρισμά σου
Fashion

Beach ready: Τα χρώματα μαγιό που θα απογειώσουν το μαύρισμά σου

09.07.2026
Boudoir: Η Silvana Armani γράφει ένα νέο, αισθησιακό κεφάλαιο για τον οίκο Armani Privé
Fashion

Boudoir: Η Silvana Armani γράφει ένα νέο, αισθησιακό κεφάλαιο για τον οίκο Armani Privé

09.07.2026
Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά
Life

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

09.07.2026
Δημήτρης Γιαννέτος: Υποψήφιος για βραβείο Emmy για τη δουλειά του στη σειρά «All’s Fair»
Beauty

Δημήτρης Γιαννέτος: Υποψήφιος για βραβείο Emmy για τη δουλειά του στη σειρά «All’s Fair»

09.07.2026
Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

Metabolic buffer: Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών

Metabolic buffer: Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου