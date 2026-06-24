Παγωτό με 2 υλικά και 0 θερμίδες – Πως να το φτιάξεις εύκολα στο σπίτι

Το healthy παγωτό που δοκιμάζουν όλοι στα social media φτιάχνεται γρήγορα και εύκολα με μόλις 2 υλικά και με 0 θερμίδες

Με μια ματιά Το παγωτό με 2 υλικά είναι viral trend στο TikTok για υγιεινές επιλογές γλυκού.

Η συνταγή δεν χρειάζεται ζάχαρη, κρέμα ή παγωτομηχανή και φτιάχνεται γρήγορα.

Βασικό υλικό είναι η μπανάνα, που προσφέρει φυσική γλυκύτητα και κρεμώδη υφή.

Είναι μια ελαφριά επιλογή, προσαρμόσιμη με διάφορα υλικά, ιδανική για όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το παγωτό με 2 υλικά viral trends στο TikTok, ειδικά ανάμεσα σε όσους ψάχνουν εύκολες και healthy επιλογές για γλυκό. Πρόκειται για μια συνταγή που δεν χρειάζεται ζάχαρη, κρέμα ή παγωτομηχανή, και έχει κερδίσει τεράστια δημοφιλία γιατί φτιάχνεται μέσα σε λίγα λεπτά στο σπίτι. Το βασικό του concept είναι απλό: φυσικά υλικά που μετατρέπονται σε κρεμώδες παγωτό χωρίς ενοχές. έχει γίνει ένα από τα πιοστο TikTok, ειδικά ανάμεσα σε όσους ψάχνουν εύκολες και. Πρόκειται για μιαπου δεν χρειάζεται ζάχαρη, κρέμα ή παγωτομηχανή, και έχει κερδίσει τεράστια δημοφιλία γιατί φτιάχνεται μέσα σε λίγα λεπτά στο σπίτι. Το βασικό του concept είναι απλό

Στα social media, ειδικά στο TikTok, χιλιάδες creators δείχνουν διαφορετικές εκδοχές, με βάση κυρίως τη μπανάνα ως φυσικό γλυκαντικό. Το αποτέλεσμα θυμίζει κανονικό παγωτό, αλλά χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και με πολύ χαμηλές θερμίδες, κάτι που το κάνει ιδανικό για όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Γι’ αυτό και έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή «healthy dessert hacks» του καλοκαιριού.

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Αν και δεν είναι κυριολεκτικά «μηδενικών θερμίδων», θεωρείται μια από τις πιο ελαφριές επιλογές γλυκού που μπορείς να φτιάξεις εύκολα στο σπίτι. Το γεγονός ότι μπορείς να το προσαρμόσεις με κακάο, γάλα, φυστικοβούτυρο ή φρούτα το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό και ευέλικτο για κάθε γεύση.

Υλικά

2 ώριμες μπανάνες

Προαιρετικά μπορείς να προσθέσεις:κακάκο, φυστικοβούτυρο, γιαούρτι, γάλα ή ότι άλλο επιθυμείς

Εκτέλεση

Κόβεις τις μπανάνες σε φέτες και τις βάζεις στην κατάψυξη για μερικές ώρες. Στη συνέχεια τις χτυπάς στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν κρεμώδης υφή παγωτού.

Το παγωτό με 2 υλικά είναι η πιο εύκολη και γρήγορη λύση για όσους θέλουν κάτι γλυκό, δροσερό και ελαφρύ χωρίς ενοχές. Είναι μια συνταγή που έχει γίνει viral για καλό λόγο, αφού συνδυάζει γεύση, υγεία και απλότητα. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει ακόμα, τώρα είναι η στιγμή να το βάλεις στη λίστα σου για το καλοκαίρι. Και το καλύτερο; Θα το φτιάχνεις ξανά και ξανά χωρίς να το σκέφτεσαι δεύτερη φορά.