Rabanne: Αποχωρεί ο Julien Dossena – Όλα όσα γνωρίζουμε για τον διάδοχό του!

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Julien Dossena, οι φήμες για τη μετακίνηση του Olivier Rousteing στη Rabanne κορυφώνονται, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα

Με μια ματιά Ο Julien Dossena αποχωρεί από την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Rabanne μετά από 13 χρόνια.

Ο Dossena επαναπροσδιόρισε τον οίκο, συνδέοντας το παρελθόν με τη σύγχρονη αισθητική.

Ο Olivier Rousteing φέρεται να είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του Dossena στον οίκο Rabanne.

Ο όμιλος Puig επιδιώκει αναδιάρθρωση, δίνοντας έμφαση στο prêt-à-porter του οίκου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο κομβικές ειδήσεις που συγκλονίζουν φέτος τη βιομηχανία της μόδας είναι η αποχώρηση του Julien Dossena από την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Rabanne. Έπειτα από μια συναρπαστική πορεία δεκατριών ετών, ο Dossena αποχαιρετά τον ιστορικό γαλλικό οίκο, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που κατάφερε το ακατόρθωτο: να επαναφέρει στο προσκήνιο έναν θρύλο, συνδέοντας τον φουτουρισμό της δεκαετίας του ’60 με τη σύγχρονη αισθητική του σήμερα.

Από το 2013 που ανέλαβε τα ηνία, ο Dossena δεν περιορίστηκε απλώς στη διαχείριση ενός αρχείου. Αντιθέτως, μετέτρεψε τα εμβληματικά μεταλλικά στοιχεία και τα διάσημα chainmail φορέματα του οίκου σε αντικείμενα του πόθου για μια νέα γενιά fashionistas. Κατάφερε να κάνει τον οίκο συνώνυμο της cool, αβίαστης πολυτέλειας, κυριαρχώντας στις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και δημιουργώντας μια δυναμική που όλοι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον. Η αποχώρησή του, φυσικά, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά παράλληλα πυροδοτεί ένα έντονο παιχνίδι σεναρίων για το μέλλον του brand.

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Ο Olivier Rousteing στο επίκεντρο των φημών

Το ερώτημα που πλανάται στους κύκλους της μόδας είναι ένα: ποιος είναι ο επόμενος; Το όνομα του Olivier Rousteing ακούγεται όλο και πιο έντονα τις τελευταίες εβδομάδες ως ο επικρατέστερος διάδοχος. Ο σχεδιαστής, που έχει ταυτίσει το όνομά του με την Balmain για πάνω από μια δεκαετία, θεωρείται ο ιδανικός άνθρωπος για να προσδώσει νέα εμπορική και δημιουργική ώθηση στον οίκο. Οι ενδείξεις, μάλιστα, μοιάζουν να πληθαίνουν, καθώς η ξαφνική «εκκαθάριση» των social media του από αναφορές στην Balmain ενίσχυσε τις εικασίες ότι κάτι μεγάλο βρίσκεται στα σκαριά.

Η στρατηγική του ομίλου Puig

Η πιθανή μετακίνηση του Rousteing δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο όμιλος Puig, ο οποίος κατέχει τον οίκο Rabanne, επιδιώκει μια ριζική αναδιάρθρωση των fashion labels του, στρέφοντας το βλέμμα του μακριά από τη μέχρι πρότινος ασφαλή ζώνη των αρωμάτων και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο prêt-à-porter. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Rousteing, γνωστός για την ικανότητά του να δημιουργεί collections που γίνονται viral και παράλληλα εμπορικά success stories, μοιάζει ως η πλέον κατάλληλη επιλογή για να «ξεκλειδώσει» τις δυνατότητες του ready-to-wear κομματιού του οίκου.

Η Rabanne στέκεται σήμερα στο κατώφλι μιας νέας εποχής. Με το κεφάλαιο του Dossena να κλείνει οριστικά, η παγκόσμια fashion σκηνή περιμένει με κομμένη την ανάσα τις επίσημες ανακοινώσεις. Αν τελικά ο Rousteing αναλάβει τα ηνία, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα δούμε μια αλλαγή που θα ισορροπεί ανάμεσα στην κληρονομιά του Paco Rabanne και τη δική του, αναγνωρίσιμη και έντονη αισθητική.