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Fashion 24.06.2026

Zendaya: Επαναπροσδιορίζει το method dressing με vintage Giorgio Armani

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Η Zendaya μάγεψε στη Ρώμη επιλέγοντας μια αρχειακή δημιουργία Giorgio Armani του 1990, αναδεικνύοντας την τέχνη του method dressing
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει μια star που έχει καταφέρει να μετατρέψει κάθε κινηματογραφική πρεμιέρα σε ένα σύγχρονο μάθημα υψηλής ραπτικής, αυτή είναι αναμφίβολα η Zendaya. Στην πρόσφατη πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στη Ρώμη, η ηθοποιός επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι η μόδα, στα χέρια της και στα χέρια του stylist της, Law Roach, δεν είναι απλώς ρούχα, αλλά μια καλοστημένη αφήγηση.

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Για το μπλε χαλί της Ρώμης, η Zendaya επέλεξε να ανασύρει από το αρχείο του οίκου Giorgio Armani μια δημιουργία από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1990. Πρόκειται για ένα φόρεμα ηλικίας 35 ετών, το οποίο μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ. Η τουαλέτα, κατασκευασμένη από ημιδιάφανο τούλι που «σβήνει» από το μπεζ στο μαύρο, αποτέλεσε την ιδανική βάση για ένα εντυπωσιακό κέντημα από λευκές χάντρες. Τα γεωμετρικά μοτίβα του σχεδίου θύμιζαν έντονα ιστό αράχνης, ενώ μια προσεκτική ματιά αποκάλυπτε μικροσκοπικά κεντημένα έντομα σε πράσινες αποχρώσεις, δίνοντας μια ευφυή κινηματογραφική αναφορά στον κόσμο του Peter Parker.

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Η τέχνη του method dressing

Το «method dressing», η τάση των stars να ντύνονται σύμφωνα με το concept της ταινίας τους, έχει βρει στη Zendaya την κορυφαία εκπρόσωπό του. Αντί για κοστούμια που θυμίζουν μεταμφίεση, εκείνη και ο Law Roach επενδύουν σε κομμάτια υψηλής ραπτικής που συνομιλούν διακριτικά με τον ρόλο της MJ. Η επιλογή του Armani απέδειξε ότι η αληθινή κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές για να εντυπωσιάσει. Η ηθοποιός πόζαρε στο πλευρό του Tom Holland, ο οποίος κινήθηκε σε πιο κλασικά μονοπάτια, φορώντας ένα κοστούμι σε μπορντό απόχρωση, που συμπλήρωνε ιδανικά την αισθητική της συνοδού του.

Ο χρόνος είναι σχετικός στη μόδα

Η εμφάνιση αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη στιγμή, αλλά κομμάτι της σταθερής προσήλωσης του διδύμου Zendaya-Roach στα vintage αρχεία. Είτε πρόκειται για κομμάτια των Thierry Mugler είτε του John Galliano, η 29χρονη star επαναφέρει στο προσκήνιο εμβληματικές δημιουργίες, αποδεικνύοντας ότι το σωστό σχέδιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Με το ρούχο του 1990 να αγκαλιάζει τη σιλουέτα της σαν να σχεδιάστηκε για εκείνη σήμερα, η Zendaya υπενθύμισε σε όλους γιατί παραμένει η βασίλισσα των red carpets.

 

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Fashion Giorgio Armani Spider-Man: Brand New Day Zendaya
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