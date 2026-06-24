Johnny Marr: Σε δημοπρασία οι εμβληματικές κιθάρες των Smiths

Με μια ματιά Ο Johnny Marr βγάζει σε δημοπρασία δεκάδες κιθάρες και εξοπλισμό των Smiths.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο από τον οίκο Christie’s.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται εμβληματικές κιθάρες, όπως η Rickenbacker 330 και η Gibson ES-355.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συλλογή που έχει γράψει ιστορία στη βρετανική μουσική σκηνή ετοιμάζεται να βγει σε δημοπρασία, με τον Johnny Marr των Smiths να αποχωρίζεται δεκάδες κιθάρες και εξοπλισμό που σημάδεψαν μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της μπάντας. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο από τον οίκο Christie’s, ενώ πριν από την πώληση το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τα αντικείμενα μέσα από ειδικές εκθέσεις σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη.

Η συλλογή περιλαμβάνει κιθάρες, ενισχυτές και μουσικό εξοπλισμό που συνδέονται άμεσα με την ιστορία των Smiths και τη διαμόρφωση του ήχου της βρετανικής alternative σκηνής.

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Ξεχωριστή θέση στη δημοπρασία έχει μια Rickenbacker 330 Jetglo του 1982, με εκτιμώμενη αξία έως και 80.000 λίρες. Πρόκειται για την κιθάρα που ακούγεται σε κλασικά κομμάτια των Smiths όπως τα «This charming man» και «What difference does It make?».





Η συγκεκριμένη κιθάρα έχει ακόμη μεγαλύτερη ιστορική αξία, καθώς εμφανίζεται και στο εξώφυλλο του πρώτου single των Oasis, «Supersonic». Ο Johnny Marr την είχε δανείσει στον Noel Gallagher κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του δίσκου «Definitely Maybe», προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη μουσική της διαδρομή.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η Gibson ES-355 του 1960, η οποία αποτελεί την κορυφαία εκτίμηση της δημοπρασίας, φτάνοντας έως και τις 150.000 λίρες. Η κιθάρα αυτή είχε δοθεί ως δώρο στον Johnny Marr από τον θρυλικό παραγωγό Seymour Stein, με στόχο να πειστεί το συγκρότημα να υπογράψει με τη δισκογραφική Sire Records. Ο Marr τη χρησιμοποίησε ως βασικό «σήμα κατατεθέν» στις εμφανίσεις των Smiths στο Top of the Pops, ενισχύοντας τη σκηνική τους ταυτότητα.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται και μια ακουστική Martin D-28 του 1971, με την οποία ο Johnny Marr συνέθεσε και ηχογράφησε μερικές από τις πιο αγαπημένες μπαλάντες του συγκροτήματος. Η κιθάρα αυτή συνδέεται άμεσα με την πιο συναισθηματική πλευρά των Smiths και θεωρείται ένα από τα πιο «ευαίσθητα» κομμάτια της συλλογής.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπως το «Guide Dogs for the Blind Association» και το «National Autistic Society», προσδίδοντας κοινωνικό χαρακτήρα στη δημοπρασία.

Johnny Marr will auction approximately 80 guitars from his personal collection at Christie’s in London on 17 September, including instruments used throughout his career with The Smiths, Electronic, The The and his solo work. https://t.co/GvrCigrYl2 — THE LINE of BEST FIT (@bestfitmusic) June 22, 2026

Σε δηλώσεις του στο BBC, στα παρασκήνια συναυλίας των Gorillaz, ο Johnny Marr μίλησε για το συναισθηματικό βάρος του αποχωρισμού: «Ελπίζω, όμως, ότι ίσως λειτουργήσει και κάπως λυτρωτικά. Από τη φύση μου είμαι ένας άνθρωπος που δεν κοιτάζει πίσω, αλλά αυτή η διαδικασία με τις κιθάρες με έκανε, χωρίς αμφιβολία, λίγο πιο νοσταλγικό».

Παράλληλα με τη δημοπρασία, ο Johnny Marr ετοιμάζεται για το νέο του δισκογραφικό βήμα. Το άλμπουμ του με τίτλο «The age of everything» θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική περίοδο για τον μουσικό.