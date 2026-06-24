Η νέα κοινή εμφάνιση της Kendall Jenner και του Jacob Elordi στην Αυστραλία που συζητούν όλοι

Με μια ματιά Η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi εντοπίστηκαν μαζί στην Αυστραλία, προκαλώντας συζητήσεις.

Το ζευγάρι έκανε βόλτα με σκύλο στο Byron Bay, φορώντας ασορτί αδιάβροχα μπουφάν.

Πρόσφατα, είχαν απαθανατιστεί μαζί στο Τόκιο και φημολογούνταν ότι ήταν στη Χαβάη.

Παρά τις κοινές εμφανίσεις, δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς οι πρόσφατες κοινές τους δραστηριότητες δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για αμφιβολίες σχετικά με το αν περνούν χρόνο μαζί. Το 30χρονο μοντέλο και ο 28χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκαν σε μια χαλαρή βόλτα στην Αυστραλία, προκαλώντας κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο διάσημοι προσωπικότητες εντοπίστηκαν στο γραφικό Byron Bay, μια παραθαλάσσια πόλη που απέχει μόλις λίγες ώρες από τη γενέτειρα του Elordi, το Μπρίσμπεϊν. Το ζευγάρι επέλεξε να απολαύσει μια βόλτα με έναν σκύλο, επιδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα συντονισμένο στιλ. Φορώντας και οι δύο αδιάβροχα μπουφάν με μαύρα παντελόνια, προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, επιλέγοντας γυαλιά ηλίου. Η Jenner ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα κομψό μαντήλι στο κεφάλι, ενώ ο πρωταγωνιστής του Euphoria προτίμησε καπέλο και κουκούλα, προσπαθώντας να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα.

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Μια σειρά από ταξίδια ανά τον κόσμο

Η κοινή αυτή εμφάνιση στην Αυστραλία αποτελεί μόνο τον τελευταίο σταθμό σε μια σειρά από εξορμήσεις που έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα. Μόλις τον Ιούνιο, η παρουσία τους σε εστιατόριο του Τόκιο επιβεβαιώθηκε από το προσωπικό του καταστήματος Udon Shin, το οποίο ανάρτησε φωτογραφία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Kendall Jenner & Jacob Elordi recientemente en Australia. pic.twitter.com/tSXUWSGnWm — Kendall Jenner Argentina (@kendalljenarg) June 24, 2026

Ακόμα πιο πριν, οι φήμες είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν μετά από εντοπισμό τους στη Χαβάη, όπου σύμφωνα με αναφορές από το DeuxMoi, απολάμβαναν μαζί το πρωινό τους. Οι κοινές τους στιγμές φαίνεται να έχουν πληθύνει σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο. Αν και οι δυο τους γνωρίζονταν από παλαιότερα, καθώς ο Elordi είχε παραστεί στα γενέθλια της Jenner το 2022, το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τον Μάρτιο του 2026. Τότε, η έντονη συνομιλία τους στο πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ αποτέλεσε την αφετηρία για να «φουντώσουν» τα σενάρια περί ειδυλλίου, τα οποία ενισχύθηκαν αργότερα με την παρουσία τους στο φεστιβάλ Coachella.

Η στάση του ζευγαριού

Παρά τις συνεχείς αποδείξεις για τη στενή τους συνύπαρξη σε διαφορετικές ηπείρους, κανένας από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση της σχέσης τους. Παραμένουν προσηλωμένοι στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ενώ επιλέγουν να διατηρούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των παπαράτσι να τους απαθανατίσουν.

Το κοινό παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον κάθε τους βήμα, αναμένοντας μια επίσημη κίνηση από το δίδυμο που φαίνεται να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην παγκόσμια showbiz αυτή την περίοδο.