Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 24.06.2026

Η νέα κοινή εμφάνιση της Kendall Jenner και του Jacob Elordi στην Αυστραλία που συζητούν όλοι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το μοντέλο και ο ηθοποιός εντοπίστηκαν ξανά μαζί στην Αυστραλία συνεχίζοντας μια σειρά από αινιγματικές εξορμήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi εντοπίστηκαν μαζί στην Αυστραλία, προκαλώντας συζητήσεις.
  • Το ζευγάρι έκανε βόλτα με σκύλο στο Byron Bay, φορώντας ασορτί αδιάβροχα μπουφάν.
  • Πρόσφατα, είχαν απαθανατιστεί μαζί στο Τόκιο και φημολογούνταν ότι ήταν στη Χαβάη.
  • Παρά τις κοινές εμφανίσεις, δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς οι πρόσφατες κοινές τους δραστηριότητες δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για αμφιβολίες σχετικά με το αν περνούν χρόνο μαζί. Το 30χρονο μοντέλο και ο 28χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκαν σε μια χαλαρή βόλτα στην Αυστραλία, προκαλώντας κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

kendall_jenner_met_gala
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δύο διάσημοι προσωπικότητες εντοπίστηκαν στο γραφικό Byron Bay, μια παραθαλάσσια πόλη που απέχει μόλις λίγες ώρες από τη γενέτειρα του Elordi, το Μπρίσμπεϊν. Το ζευγάρι επέλεξε να απολαύσει μια βόλτα με έναν σκύλο, επιδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα συντονισμένο στιλ. Φορώντας και οι δύο αδιάβροχα μπουφάν με μαύρα παντελόνια, προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, επιλέγοντας γυαλιά ηλίου. Η Jenner ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα κομψό μαντήλι στο κεφάλι, ενώ ο πρωταγωνιστής του Euphoria προτίμησε καπέλο και κουκούλα, προσπαθώντας να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα.

«Άξιζε κάθε σταγόνα ιδρώτα»: Ο Μελέτης Ηλίας πήγε στη συναυλία του Bruno Mars με την κόρη του

Μια σειρά από ταξίδια ανά τον κόσμο

Η κοινή αυτή εμφάνιση στην Αυστραλία αποτελεί μόνο τον τελευταίο σταθμό σε μια σειρά από εξορμήσεις που έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα. Μόλις τον Ιούνιο, η παρουσία τους σε εστιατόριο του Τόκιο επιβεβαιώθηκε από το προσωπικό του καταστήματος Udon Shin, το οποίο ανάρτησε φωτογραφία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμα πιο πριν, οι φήμες είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν μετά από εντοπισμό τους στη Χαβάη, όπου σύμφωνα με αναφορές από το DeuxMoi, απολάμβαναν μαζί το πρωινό τους. Οι κοινές τους στιγμές φαίνεται να έχουν πληθύνει σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο. Αν και οι δυο τους γνωρίζονταν από παλαιότερα, καθώς ο Elordi είχε παραστεί στα γενέθλια της Jenner το 2022, το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τον Μάρτιο του 2026. Τότε, η έντονη συνομιλία τους στο πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ αποτέλεσε την αφετηρία για να «φουντώσουν» τα σενάρια περί ειδυλλίου, τα οποία ενισχύθηκαν αργότερα με την παρουσία τους στο φεστιβάλ Coachella.

Η στάση του ζευγαριού

Παρά τις συνεχείς αποδείξεις για τη στενή τους συνύπαρξη σε διαφορετικές ηπείρους, κανένας από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση της σχέσης τους. Παραμένουν προσηλωμένοι στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ενώ επιλέγουν να διατηρούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των παπαράτσι να τους απαθανατίσουν.

https://www.instagram.com/jjacob.elordi/
https://www.instagram.com/jjacob.elordi/

Το κοινό παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον κάθε τους βήμα, αναμένοντας μια επίσημη κίνηση από το δίδυμο που φαίνεται να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην παγκόσμια showbiz αυτή την περίοδο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jacob Elordi Kendall Jenner ΣΧΕΣΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O Quentin Tarantino και η Kylie Minogue ενώνονται μπροστά από την κάμερα σε ένα νέο project στην Ουαλία

O Quentin Tarantino και η Kylie Minogue ενώνονται μπροστά από την κάμερα σε ένα νέο project στην Ουαλία

24.06.2026
Επόμενο
Johnny Marr: Σε δημοπρασία οι εμβληματικές κιθάρες των Smiths

Johnny Marr: Σε δημοπρασία οι εμβληματικές κιθάρες των Smiths

24.06.2026

Δες επίσης

Η τρυφερή ανάρτηση του Brooklyn Beckham για τα 6 χρόνια της σχέσης του με τη Nicola Peltz
Celeb News

Η τρυφερή ανάρτηση του Brooklyn Beckham για τα 6 χρόνια της σχέσης του με τη Nicola Peltz

24.06.2026
Η Cardi B δηλώνει «άφραγκη» δείχνοντας στο TikTok τσάντες χιλιάδων δολαρίων
Celeb News

Η Cardi B δηλώνει «άφραγκη» δείχνοντας στο TikTok τσάντες χιλιάδων δολαρίων

24.06.2026
Hailey Bieber: Η νέα «μούσα» της Kim Kardashian σε μια καμπάνια που κόβει την ανάσα
Celeb News

Hailey Bieber: Η νέα «μούσα» της Kim Kardashian σε μια καμπάνια που κόβει την ανάσα

24.06.2026
Lisa: Η απρόσμενη αποκάλυψη πίσω από την αλλαγή ονόματος της
Celeb News

Lisa: Η απρόσμενη αποκάλυψη πίσω από την αλλαγή ονόματος της

24.06.2026
Zendaya και Tom Holland πιο ερωτευμένοι από ποτέ: Η φωτογραφία με το φιλί που ξετρέλανε τους fans
Celeb News

Zendaya και Tom Holland πιο ερωτευμένοι από ποτέ: Η φωτογραφία με το φιλί που ξετρέλανε τους fans

24.06.2026
«Άξιζε κάθε σταγόνα ιδρώτα»: Ο Μελέτης Ηλίας πήγε στη συναυλία του Bruno Mars με την κόρη του
Celeb News

«Άξιζε κάθε σταγόνα ιδρώτα»: Ο Μελέτης Ηλίας πήγε στη συναυλία του Bruno Mars με την κόρη του

24.06.2026
«Το χιούμορ είναι η άμυνά μου»: Η εξομολόγηση της Χρυσηίδας Γκαγκούτη που έγινε θέμα συζήτησης
Celeb News

«Το χιούμορ είναι η άμυνά μου»: Η εξομολόγηση της Χρυσηίδας Γκαγκούτη που έγινε θέμα συζήτησης

24.06.2026
«Θα μιλήσω για όλα χωρίς φίλτρο»: Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη στα social media
Celeb News

«Θα μιλήσω για όλα χωρίς φίλτρο»: Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη στα social media

24.06.2026
Η Beyoncé αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από το νέο look του Jay-Z – Η ιστορία που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Η Beyoncé αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από το νέο look του Jay-Z – Η ιστορία που κανείς δεν περίμενε

23.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους