Zendaya και Tom Holland πιο ερωτευμένοι από ποτέ: Η φωτογραφία με το φιλί που ξετρέλανε τους fans

Η Zendaya δημοσίευσε φωτογραφία με τον Tom Holland να τη φιλά κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στη Ρώμη

Με μια ματιά Η Zendaya δημοσίευσε φωτογραφία με τον Tom Holland να τη φιλά στη Ρώμη.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια προωθητικών ενεργειών για τη νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day».

Η Zendaya φόρεσε σύνολο Versace που θύμιζε στολή Spider-Man.

Ο Tom Holland επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι ο ίδιος και η Zendaya έχουν παντρευτεί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σπάνια και ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από την προσωπική της ζωή μοιράστηκε η Zendaya με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία στην οποία ο Tom Holland τη φιλά κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στη Ρώμη.

Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα με αφορμή τις προωθητικές ενέργειες για τη νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day», τραβώντας πάνω του τα βλέμματα τόσο των θαυμαστών όσο και των διεθνών media.

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Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανάρτησε η ηθοποιός, ξεχώρισε το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Tom Holland, ενώ παράλληλα δημοσίευσε και εικόνες από την εντυπωσιακή εμφάνισή της. Η Zendaya επέλεξε ένα λαμπερό σύνολο του οίκου Versace, διακοσμημένο με μπλε και κόκκινες πέτρες, χρώματα που θύμιζαν έντονα τη χαρακτηριστική στολή του Spider-Man. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Απλά ξεπηδήσαμε για να πούμε γεια από τον σταθμό μας στη Ρώμη».

Η δημοσίευση συγκέντρωσε αμέσως εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια, με τους fans να σχολιάζουν τόσο την αψεγάδιαστη εμφάνισή της όσο και τη χημεία που συνεχίζει να έχει με τον Tom Holland.

Το ζευγάρι βρίσκεται εδώ και χρόνια σε σχέση, ενώ το τελευταίο διάστημα οι φήμες γύρω από έναν μυστικό γάμο είχαν πληθύνει σημαντικά. Αν και οι δύο ηθοποιοί είχαν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, ο Tom Holland έβαλε τέλος στα σενάρια πριν από λίγες ημέρες.

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι οι δυο τους έχουν παντρευτεί, σχολιάζοντας μάλιστα τις ψεύτικες φωτογραφίες γάμου που δημιουργήθηκαν μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα είχε δηλώσει: «Δεν χρειάστηκε να εξηγήσω τίποτα στην οικογένειά μου, γιατί όλοι ήταν εκεί».

Με τη φράση αυτή επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι ο ίδιος και η Zendaya έχουν ήδη ανταλλάξει όρκους αγάπης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο γάμος τους.

Η νέα φωτογραφία από τη Ρώμη έρχεται να προστεθεί στις σπάνιες δημόσιες στιγμές που μοιράζονται οι δύο stars, οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυσυζητημένα ζευγάρια του Hollywood.