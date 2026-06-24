Lisa: Η απρόσμενη αποκάλυψη πίσω από την αλλαγή ονόματος της

Με μια ματιά Η Lisa άλλαξε το όνομά της στα 13, μετά από συμβουλή μάντισσας για καλή τύχη.

Η αλλαγή από Pranpriya σε Lalisa έγινε στην Ταϊλάνδη, όπου η επίσκεψη σε μάντισσα είναι παράδοση.

Λίγο μετά την αλλαγή ονόματος, η Lisa πέρασε οντισιόν για την YG Entertainment και μετακόμισε Κορέα.

Η Lisa ανέφερε ότι αγαπά τη σκηνή από μικρή και δεν νιώθει ντροπή μπροστά στο κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παγκόσμια pop star Lisa των BLACKPINK μοιράστηκε μια άγνωστη και ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για το παρελθόν της, αποκαλύπτοντας τον λόγο που άλλαξε το όνομά της σε νεαρή ηλικία. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, η 29χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι η απόφασή της να αλλάξει το όνομά της από Pranpriya Manobal σε Lalisa Manobal ήταν αποτέλεσμα μιας συμβουλής από μια μάντισσα.

Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε όταν η Lisa ήταν μόλις 13 ετών. Όπως ανέφερε η ίδια, στην Ταϊλάνδη η επίσκεψη σε μάντισσα είναι μια διαδεδομένη και διασκεδαστική παράδοση. Η ιστορία ξεκίνησε λίγο μετά την επιτυχημένη οντισιόν της για την κορεατική εταιρεία YG Entertainment. Μαζί με τη μητέρα της, η Lisa επισκέφθηκε μια μάντισσα για να ρωτήσει για το μέλλον της και εκείνη τη συμβούλευσε ότι, για να έχει τύχη και ευημερία στην καριέρα της, θα έπρεπε να αλλάξει το όνομά της σε κάτι πιο ευοίωνο. Η ίδια θυμάται χαρακτηριστικά ότι σκέφτηκε πως θα έκανε τα πάντα για την επιτυχία της. Λίγο μετά την αλλαγή, ήρθε το τηλεφώνημα από την YG Entertainment και η ζωή της άλλαξε για πάντα, καθώς μετακόμισε στη Νότια Κορέα για να ξεκινήσει το απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των trainees. Το όνομα Lalisa, στα ταϊλανδέζικα, μεταφράζεται ως «αυτή που επαινείται», ενώ αργότερα η τραγουδίστρια χρησιμοποίησε τη συντομευμένη εκδοχή του, «Lisa», ως το καλλιτεχνικό της όνομα.

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Στην ίδια συνέντευξη, η Lisa μίλησε για την έμφυτη κλίση της προς τη δημοσιότητα. Παραδέχτηκε ότι από το νηπιαγωγείο, όταν ξεκίνησε τα πρώτα της μαθήματα χορού, δεν ένιωθε ποτέ ντροπή μπροστά στο κοινό. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι λατρεύει να βρίσκεται πάνω στη σκηνή και να εκφράζει τον εαυτό της, υποθέτοντας ότι η μητέρα της και η οικογένειά της διέκριναν αυτό το πάθος και την ώθησαν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η Lisa καθιερώθηκε παγκοσμίως μέσα από το συγκρότημα BLACKPINK, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 2016 και σημείωσε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας τα charts του Billboard. Η τραγουδίστρια συνεχίζει να διαπρέπει και ως σόλο καλλιτέχνιδα, έχοντας κυκλοφορήσει το πρώτο της σόλο στούντιο άλμπουμ, Alter Ego, το 2025. Παράλληλα, διευρύνει τους ορίζοντές της, καθώς νωρίτερα φέτος ανακοίνωσε την ιστορική της residency εμφάνιση στο Λας Βέγκας που ξεκινά τον Νοέμβριο, ενώ εκτός από τη μουσική, έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική στον τρίτο κύκλο της σειράς The White Lotus και εργάζεται σε ένα ντοκιμαντέρ και στην ταινία Tygo του Netflix. Με τη διαρκή εξέλιξή της, η Lisa αποδεικνύει ότι, είτε πρόκειται για το όνομά της είτε για την καριέρα της, η τόλμη και η εμπιστοσύνη στο ένστικτό της παραμένουν τα «κλειδιά» της τεράστιας επιτυχίας της.