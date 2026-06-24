«Το χιούμορ είναι η άμυνά μου»: Η εξομολόγηση της Χρυσηίδας Γκαγκούτη που έγινε θέμα συζήτησης

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μίλησε ανοιχτά για την παιδική της ηλικία, την εικόνα σώματος και το χιούμορ ως μηχανισμό άμυνας

Με μια ματιά Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μίλησε για την αυτοεικόνα, την παιδική ηλικία και τη διαχείριση δυσκολιών.

Το χιούμορ λειτούργησε ως αμυντικός μηχανισμός από μικρή ηλικία για τη διαχείριση συναισθηματικών δυσκολιών.

Ως plus size παιδί, επένδυσε σε άλλα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως το χιούμορ, για να κερδίσει συμπάθεια.

Η εξομολόγησή της ανέδειξε το χιούμορ ως τρόπο προστασίας απέναντι σε πόνο και ανασφάλεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ειλικρινή συζήτηση για την αυτοεικόνα, την παιδική ηλικία και τους τρόπους με τους οποίους έμαθε να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν. Η γνωστή YouTuber βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» τη Δευτέρα 23 Ιουνίου και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον ρόλο που έχει παίξει το χιούμορ στη ζωή της από πολύ μικρή ηλικία. Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν μηχανισμό που ανέπτυξε προκειμένου να διαχειρίζεται καταστάσεις που τη δυσκόλευαν συναισθηματικά.

Η ίδια μίλησε για το πώς βίωσε την παιδική της ηλικία ως ένα παιδί που διέφερε εμφανισιακά από πολλούς συνομηλίκους του, εξηγώντας ότι αυτό την οδήγησε στο να επενδύσει σε άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της.

H Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο OK!: «Έχω μόνο άγχος για τα Mad VMA, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ!»

Όπως ανέφερε, μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπάθησε να καλλιεργήσει στοιχεία της συμπεριφοράς της που θα μπορούσαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια των ανθρώπων γύρω της, με το χιούμορ να αποτελεί βασικό κομμάτι αυτής της στρατηγικής.





Συγκεκριμένα δήλωσε: «Το χιούμορ είναι μόνο άμυνα. Δεν διαχειρίζονται όλοι τον πόνο τους με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι εύκολο να είσαι plus size ως παιδάκι και εγώ ανέκαθεν ήμουν έτσι. Καλλιεργείς άλλα κομμάτια στη συμπεριφορά σου, που θα μπορούσαν να γοητεύουν τον περίγυρο. Ακόμα και σε καυγά, θα τον τελειώσω με χιούμορ. Μπορεί να το χάσω όταν νιώθω προδομένη».

Η εξομολόγησή της άνοιξε μια συζήτηση γύρω από την αυτοαποδοχή, την εικόνα σώματος και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν να διαχειρίζονται δύσκολες εμπειρίες. Παράλληλα, ανέδειξε το πώς το χιούμορ μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως στοιχείο της προσωπικότητας κάποιου, αλλά και ως ένας τρόπος προστασίας απέναντι σε καταστάσεις που προκαλούν πόνο ή ανασφάλεια.