Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad TV News 08.06.2026

H Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο OK!: «Έχω μόνο άγχος για τα Mad VMA, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ!»

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Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποκαλύπτει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, το άγχος της για τα Mad VMA 2026 και την εμπειρία της στο Θέατρο Άλσος
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της φετινής χρονιάς. Με την πληθωρική της προσωπικότητα και την ανεξάντλητη ενέργειά της, το κορίτσι που γνωρίσαμε μέσα από τα social media έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα στενά όρια του διαδικτύου, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της στη μουσική, το θέατρο και την παρουσίαση. Σε μια απολαυστική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά, η Χρυσηίδα αποκάλυψε πτυχές του εαυτού της που επιβεβαιώνουν γιατί θεωρείται «ατομάρα» από όσους την έχουν γνωρίσει από κοντά.

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https://www.instagram.com/chryshida_gag/?hl=el

Το καλοκαίρι του 2026 βρίσκει τη Χρυσηίδα σε μια από τις πιο δημιουργικές και απαιτητικές περιόδους της. Με την ίδια να δηλώνει πως νιώθει έντονο άγχος για τη συμμετοχή της στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, τονίζει πως είναι μια εμπειρία που δεν έχει ξαναζήσει, καθώς παρά την αγάπη της για το θεσμό, στο παρελθόν βρισκόταν εκτός Αθηνών. «Έχω μόνο άγχος. Γιατί δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό», εξομολογήθηκε, για να πάρει την καθησυχαστική απάντηση από τον Θέμη Γεωργαντά: «Μαζί σου δε φοβάμαι τίποτα. Θα περάσουμε τέλεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο». Η Χρυσηίδα, με τη γνωστή της άνεση, υποσχέθηκε πως παρά το επιβαρυμένο πρόγραμμά της, θα είναι απόλυτα συνεπής στο ραντεβού τους.

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Το ντεμπούτο στο Θέατρο Άλσος

Παράλληλα με την τηλεοπτική της παρουσία, η Χρυσηίδα ετοιμάζει τα επόμενα βήματά της στον χώρο της υποκριτικής, συμμετέχοντας στη νέα παράσταση του Θοδωρή Αθερίδη στο θέατρο Άλσος, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 10 Ιουνίου. Η ενθουσιώδης της προσέγγιση είναι εμφανής, καθώς δηλώνει συγκινημένη που συνεργάζεται με τόσο καταξιωμένους ηθοποιούς. «Είναι μια μεγάλη ομάδα, φανταστική ομάδα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω παιδιά τι συγκίνηση είχα που γνώρισα όλους αυτούς τους πασίγνωστους ηθοποιούς», αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η πρεμιέρα της συμπίπτει χρονικά με την προετοιμασία των βραβείων, η ίδια διαβεβαιώνει πως έχει βρει τις ισορροπίες, παρά το άγχος της χορογραφίας που καλείται να εκτελέσει.

Πορτρέτο της Χρυσηίδας Γκαγκούτη από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/chryshida_gag/?hl=el

Το γρήγορο παιχνίδι των αποκαλύψεων

Στο πλαίσιο του παιχνιδιού των 60 δευτερολέπτων, η Χρυσηίδα δεν δίστασε να απαντήσει με αμεσότητα και χιούμορ σε ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική της ζωή και τις απόψεις της. Περιγράφοντας τον εαυτό της ως «ανυπόμονη, ισχυρογνώμων και ερωτική». Όταν κλήθηκε να απαντήσει αν συγχωρεί την απιστία, η απάντησή της ήταν σαφής και σταθερή: «Αναλόγως το πλαίσιο. Το είδος. Ή συγχωρώ ή ποτέ. Να ξέρω ρε παιδί μου. Αν ήμουν εκτός τόπου και χρόνου θα σε συγχωρέσω. Αλλά αν ήσουνα εντός τόπου και χρόνου αλίμονο, αλίμονό σου».

Κλείνοντας, ο Θέμης έθεσε το κλασικό δίλημμα ανάμεσα στις φίλες της, Konnie Metaxa και Αθηνά Τσαγκαράκη. Η Χρυσηίδα, επιλέγοντας την Αθηνά λόγω «παλαιότητας χρόνου» και κοινών εμπειριών σε διακοπές, ξεκαθάρισε ότι η επιλογή της δεν μειώνει την αγάπη της για την Konnie, με την οποία ανυπομονεί να δοκιμάσει μια κοινή εξόρμηση στο μέλλον.

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OK Θέμης Γεωργαντάς Χρυσηίδα Γκαγκούτη
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