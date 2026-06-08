H Rosanna Mailan στο Unplugged Stories: «Ο Μίμης Πλέσσας μου έδωσε το πιο σημαντικό μάθημα στην καριέρα μου»

Η Rosanna Mailan μιλά στην εκπομπή Unplugged Stories για τη διαδρομή της από την Κούβα στην Ελλάδα και τη συνεργασία της με τον Μίμη Πλέσσα

Η Rosanna Mailan παραχώρησε μια αποκαλυπτική και γεμάτη συναίσθημα συνέντευξη στην εκπομπή Unplugged Stories. Μέσα από την αφήγησή της, ξετυλίγεται μια συναρπαστική διαδρομή από την ηλιόλουστη Αβάνα στις μεγάλες σκηνές της Ελλάδας, με κοινό παρονομαστή τη δύναμη της μουσικής και την αδιαπραγμάτευτη πίστη στην αυθεντικότητα.

Η καταγωγή της Rosanna είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μαγεία της Κούβας. Η παιδική της ηλικία, γεμάτη χρώματα, βροχή και ατελείωτο παιχνίδι στους δρόμους της Αβάνας, καθόρισε την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Όπως εξομολογείται η ίδια για εκείνες τις πρώτες εμπειρίες: «Γεννήθηκα στην Αβάνα Κούβα το Δεκέμβρη… από μικρή ηλικία θυμάμαι πάρα πολύ ωραία το γεγονός της βροχής. Γιατί στη βροχή για κάποιους είναι κακοκαιρία, για εμάς στην Κούβα είναι αλλιώς, βγαίναμε όλοι έξω στους δρόμους. Παίζαμε μπάλα, παίξαμε κυνηγητό. Αυτό πραγματικά ήτανε εμπειρία ζωής».

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Η μουσική δεν ήταν απλώς ένα χόμπι, αλλά η ίδια η φύση της. Ο πατέρας της, Remi Mailan, μουσικός και ζωγράφος, διέγνωσε το ταλέντο της από όταν ήταν μόλις δύο ετών, βλέποντάς την να κρατά ρυθμό στα κάγκελα της κούνιας της. Στα 7 της χρόνια, η πρώτη της συναυλία για φίλους και συγγενείς ήταν το «βάπτισμα του πυρός» που την οδήγησε στο μουσικό σχολείο, όπου το πιάνο και η κλασική κιθάρα έγιναν οι προεκτάσεις της ψυχής της.

Το ταξίδι προς την Ελλάδα: Μια νέα αρχή

Σε ηλικία 18 ετών, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα της, η Rosanna έφτασε στην Ελλάδα, μια χώρα που αγκάλιασε αμέσως. Παρά τις αρχικές δυσκολίες προσαρμογής και την έλλειψη της οικογένειάς της, η ίδια βρήκε στον ελληνικό λαό μια οικειότητα που την έκανε να νιώσει σαν στο σπίτι της: «Πιστεύω θα ήταν διαφορετικά αν είχα ταξιδέψει μόνη. Ευτυχώς μπορώ να το πω ότι οι Έλληνες είναι τόσο τόσο άξιοι άνθρωποι που ένιωθα αμέσως ότι με αγαπάνε. Αυτό έχω να πω ότι κάπως με ισορρόπησε μέσα μου αυτή την απώλεια».

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ήταν μια σκληρή, προσωπική πρόκληση, την οποία κέρδισε με πείσμα και αγάπη. Σήμερα, νιώθει απόλυτα δικαιωμένη, καθώς το κοινό την αποδέχεται ως δικό του άνθρωπο, παρά το γεγονός ότι τραγουδά σε μια ξένη γλώσσα.

Η «συνάντηση» με τον Μίμη Πλέσσα και ο σεβασμός στην παράδοση

Ένα από τα πιο συγκινητικά κεφάλαια της καριέρας της ήταν η γνωριμία της με τον σπουδαίο Μίμη Πλέσσα. Η Rosanna, αναζητώντας τα «διαμάντια» της ελληνικής μουσικής, λάτρεψε το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία» και κατάφερε, μέσα από μια αναπάντεχη γνωριμία, να συνεργαστεί μαζί του: «Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα δίπλα στον Μίμη Πλέσσα ήταν η μελέτη. Αυτό μου το είπε και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μου λέει “Η μελέτη πρέπει να είναι σαν τη δίψα. Διψάς κάθε μέρα και κάθε μέρα θα πιεις νερό. Κάθε μέρα θα πρέπει να υπάρχει μελέτη, γιατί αυτό είναι υγεία για εμάς τους καλλιτέχνες”».

Αυτό το δέος για τους μεγάλους δημιουργούς την οδήγησε και στο άλμπουμ «Havana Athens», όπου πάντρεψε την κουβανέζικη κουλτούρα με τον ελληνικό κινηματογράφο, δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στις δύο πατρίδες της.

Η μητρότητα και το όραμα για το αύριο

Για τη Rosanna Mailan, η ζωή χωρίζεται σε δύο μεγάλα άλματα: το ταξίδι από την Αβάνα στην Αθήνα και το ταξίδι από κορίτσι σε μητέρα. Η μητρότητα, που ήρθε στη ζωή της στα 19 της χρόνια, αποτέλεσε το μεγαλύτερο κίνητρό της. Ο γιος της, Αντώνης, ακολουθεί ήδη τα μουσικά της βήματα, με τη Rosanna να τον στηρίζει με μια πολύτιμη συμβουλή:

«Αν αυτό που αγαπάς δεν το κάνεις με το ζόρι, είναι αυτός ο σωστός δρόμος για σένα».

Παράλληλα, το όραμά της ξεπερνά τις προσωπικές της επιτυχίες. Η ίδια ονειρεύεται τη δημιουργία ενός κέντρου για παιδιά που δυσκολεύονται, στοχεύοντας να τα απομακρύνει από την υπερβολική τεχνολογία και να τα φέρει σε επαφή με τη φύση και τις τέχνες. Η πρόσφατη συμμετοχή της σε φεστιβάλ για παιδιά πρόσφυγες την γεμίζει περηφάνια, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη είναι, πάνω από όλα, ένα μέσο προσφοράς και ελπίδας.

Κλείνοντας, η Rosanna Mailan δηλώνει ευγνώμων που παρέμεινε ο εαυτός της. Δεν χρειάστηκε ποτέ να αλλάξει μουσικό είδος για να επιβιώσει, αποδεικνύοντας ότι η αυθεντικότητα είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι οι λαοί.