Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Unplugged Stories: «Το κεφάλαιο Eurovision δεν έχει κλείσει για μένα»

Μια άκρως αποκαλυπτική, αυθόρμητη και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Ελευθερία Ελευθερίου στην εκπομπή Unplugged Stories. Η αγαπημένη Κύπρια τραγουδίστρια ξετύλιξε το κουβάρι της 15ετούς πορείας της, ξεκινώντας από τα παιδικά της χρόνια στο χωριό Φρέναρος, περνώντας από το ανατρεπτικό ξεκίνημα στο X-Factor και φτάνοντας μέχρι τις μεγάλες συνεργασίες της στις πίστες, τα social media και τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

Η Ελευθερία ξεκίνησε τη συζήτηση με μια άκρως χιουμοριστική αποκάλυψη για τον εαυτό της, παραδεχόμενη ότι αν και είναι εξαιρετικά συνεπής με τις πτήσεις της, μια φορά κατάφερε να κάνει τη μεγαλύτερη γκάφα της ζωής της εξαιτίας της αφηρημάδας της: «Κατεβαίνω Κύπρο να δω τους δικούς μου και κλείνω αεροπορικό εισιτήριο για να επιστρέψω Αθήνα στις 9 το βράδυ. Πάω στο αεροδρόμιο, άδειο το check-in. Ρωτάω τι ώρα πετάμε και μου λένε “έχει φύγει η πτήση”. Κοιτάζω το εισιτήριο και η αθεόφοβη, από την πολλή δουλειά και την κούραση, είχα κλείσει αντί για Λάρνακα-Αθήνα, το αντίστροφο: Αθήνα-Λάρνακα! Από τότε μου έχει μείνει τέτοιο άγχος που ελέγχω τη διαδρομή ξανά και ξανά πριν πατήσω πληρωμή».

O Στάθης Δρογώσης στο Unplugged Stories: «Γράφω σαν να κάνω ψυχανάλυση δημόσια»

Από το X-Factor στηEurovision

Η ίδια θυμήθηκε τα πρώτα της βήματα, τις σπουδές μουσικής στο Λονδίνο που άφησε στη μέση για χάρη του X-Factor και την επεισοδιακή της αποχώρηση από το παιχνίδι, αν και θεωρούνταν φαβορί. Ωστόσο, η συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά αμέσως μετά ήταν εκείνη που της άνοιξε διάπλατα τις πόρτες, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πρώτο της μεγάλο δάσκαλο και μέντορα. Μιλώντας για το 2012 και το «Aphrodisiac» με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, δήλωσε πως κάθε Μάιο οι αναμνήσεις ξυπνούν έντονα: «Ήταν μια εμπειρία απαιτητική και δύσκολη, γιατί μπήκα κατευθείαν στα βαθιά. Μέχρι τότε ήθελα να ακολουθήσω ένα τελείως διαφορετικό ρεπερτόριο και ξαφνικά βρέθηκα να χορεύω και να μπαίνω σε έναν pop ρόλο. Το κεφάλαιο αυτό νιώθω ότι δεν έχει κλείσει για μένα. Θα ήθελα να ξαναπάω κάποια στιγμή, πιο έτοιμη και πιο έμπειρη. Πιστεύω ότι τα πράγματα έρχονται στη ζωή μας αβίαστα, την κατάλληλη στιγμή».

Το παρασκήνιο του YFSF και το φόρεμα της Πάολα

Η Ελευθερία θυμήθηκε και τη συμμετοχή της στο Your Face Sounds Familiar το 2014, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά projects της καριέρας της, καθώς κάθε εβδομάδα έπρεπε να μελετά από την αρχή την κουλτούρα, την ομιλία και την κίνηση ενός άλλου καλλιτέχνη. Ανάμεσα στα αγαπημένα της acts ήταν η νικητήρια εμφάνισή της ως Loreen με το «Euphoria», αλλά και η μεταμόρφωσή της σε Αλίκη Βουγιουκλάκη, που της θύμισε τον αγαπημένο της παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ωστόσο, μια εμφάνιση που έγραψε ιστορία ήταν αυτή ως Πάολα: «Είχα ζητήσει από την ίδια την Πάολα το αυθεντικό της φόρεμα για το act και μου το έδωσε με όλη της την καρδιά! Μπορεί να μην κέρδισα εκείνη την εβδομάδα, αλλά ο κόσμος το θυμάται μέχρι σήμερα».

Οι μεγάλες συνεργασίες και η συγκίνηση για τον Βασίλη Καρρά

Η Ελευθερία εξέφρασε την τεράστια ευγνωμοσύνη της για τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει μοιραστεί τη σκηνή, όπως ο Νίκος Βέρτης, ο Πάνος Κιάμος και ο Νότης Σφακιανάκης, τονίζοντας ότι λειτουργεί πάντα με το ένστικτο και έχει απορρίψει δουλειές όταν το vibe δεν ήταν σωστό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αείμνηστο Βασίλη Καρρά, με τον οποίο γνωρίστηκε σε σχήμα και αναπτύχθηκε μια βαθιά σχέση: «Με τον Βασίλη Καρρά αναπτύχθηκε μια άλλη αγάπη. Ταξιδέψαμε, κάναμε περιοδεία στην Αμερική και μου είχε χαρίσει και ένα υπέροχο τραγούδι, το “Τι κι αν σε πήρα σοβαρά”», ανέφερε εμφανώς συγκινημένη, ερμηνεύοντας μάλιστα acapella ένα κομμάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Σε μια στιγμή βαθιάς αυτοκριτικής, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση στην πορεία της ήταν να μάθει να διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις πίσω από τις κάμερες. Εξομολογήθηκε ότι έχει την τάση να γίνεται «μάνατζερ του εαυτού της» και να ελέγχει τα πάντα, ακόμα και τις αρμοδιότητες της δισκογραφικής, κάτι που προσπαθεί πλέον να αποβάλει.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει για πράγματα στην καριέρα της, απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Και ποιος δεν έχει μετανιώσει; Έχω κάνει λάθη, έχω χάσει ευκαιρίες και δεν εκμεταλλεύτηκα πολύ πιο έντονα πράγματα και προτάσεις που ήρθαν στη ζωή μου. Αλλά το παρελθόν είναι παρελθόν. Κοιτάζω το τώρα, γιατί και το μέλλον αβέβαιο είναι. Εκμεταλλευόμαστε τη στιγμή μας και ό,τι κάνεις καλά, σε αμείβει».

Αυτή την περίοδο, η Ελευθερία Ελευθερίου κάνει focus στο λαϊκό τραγούδι, το οποίο την εκφράζει απόλυτα καθώς γίνεται ένα με τον κόσμο. Μέσα από τη Heaven Music κυκλοφορεί το νέο της single με τίτλο «Αποχωρώ» (ένα κομμάτι αφιερωμένο στις γυναίκες), ενώ παράλληλα συνεχίζει να ανεβάζει covers στα social media, εισπράττοντας τεράστια αγάπη.

Έχοντας ζήσει όλη τη μετάβαση της μουσικής βιομηχανίας την τελευταία 15ετία, έδωσε μια ωμή συμβουλή σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν τώρα: «Αν δεν αγαπάς αυτή τη δουλειά πραγματικά και δεν έχεις υπομονή και επιμονή, μην το κάνεις. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος».

Κλείνοντας, αποκάλυψε και ένα μεγάλο της καλλιτεχνικό απωθημένο, στέλνοντας παράλληλα μια ευχή για το μέλλον: «Έχω κάνει ένα πέρασμα από την τηλεόραση, αλλά αυτό που θέλω πάρα πολύ και το έχω απωθημένο είναι το θέατρο και το μιούζικαλ. Νομίζω ότι η όλη διαδικασία της προετοιμασίας θα μου ταίριαζε απόλυτα. Δεν έτυχε ακόμα, αλλά θα έρθει. Η προσωπική μου ευχή για μένα είναι να έχω υγεία, γιατί αγχωνόμαστε πολύ και κάνουμε κακό στον εαυτό μας, αγάπη και να είμαστε χαρούμενοι με αυτό που κάνουμε. Αν κάτι δεν σε κάνει ευτυχισμένο, άλλαξε επάγγελμα».

