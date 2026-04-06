Ο Χρήστος Σαντικάι στο Unplugged Stories: «Όταν αποφάσισα να κυνηγήσω το όνειρό μου, ήξερα ότι θα έμπαινα σε πολλές προκλήσεις»

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Unplugged Stories, ο Χρήστος Σαντικάι μίλησε εκτενώς για τη μουσική του πορεία, τα πρώτα του βήματα, τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν και τη σχέση του με τη δημιουργία. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σημασία της μουσικής από μικρή ηλικία και στον τρόπο που αυτή έγινε καταφύγιο και έκφραση για εκείνον.

Θυμήθηκε πώς ξεκίνησε να ασχολείται σοβαρά με τη μουσική: «Στα εννιά μου υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο και στα δεκατέσσερα έγραψα το πρώτο μου τραγούδι. Ήταν μια ιστορία που μου είχε πει ένας φίλος και εγώ της έδωσα μελωδία», εξήγησε, αναδεικνύοντας πως η αγάπη του για τη μουσική ήταν καθοριστική για την πορεία του.

Mίλησε και για τα πρώτα του όνειρα και τις αποφάσεις που καθόρισαν τη ζωή του: «Κατάλαβα νωρίς ότι δεν με γεμίζει τίποτα άλλο πέρα από τη μουσική. Από εκεί και πέρα, ήξερα πως αν ήθελα να ζήσω αυτό που αγαπώ, έπρεπε να δουλέψω σκληρά», ανέφερε. Η πρώτη του μεγάλη εμπειρία στη σκηνή ήταν όταν συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές για παιδιά και εφήβους, γεγονός που τον βοήθησε να εξοικειωθεί με το κοινό και την παρουσία του μπροστά στον φακό.

Αναφέρθηκε και στις σπουδές του, επισημαίνοντας ότι ξεκίνησε μουσικές σπουδές και μαθήματα κλασικού τραγουδιού, αλλά η αφοσίωσή του στη σύνθεση και στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι τον οδήγησε σε διαφορετικό δρόμο. Παράλληλα, οι πρώτες επαγγελματικές συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Κατερίνα Λιόλιου, τον βοήθησαν να διαμορφώσει το στιλ και τη φωνή του.

Ο καλλιτέχνης μίλησε για την απόφασή του να ακολουθήσει τη μουσική επαγγελματικά, κάτι που σήμαινε ρίσκο και θυσίες: «Όταν αποφάσισα να κυνηγήσω το όνειρό μου, ήξερα ότι θα έμπαινα σε έναν δρόμο με πολλές προκλήσεις, αλλά ήταν η μοναδική επιλογή που μπορούσα να κάνω», είπε, τονίζοντας τη σημασία της αφοσίωσης και της επαφής με το κοινό που προσφέρει η σκηνή.

Σημαντικές στιγμές στην πορεία του υπήρξαν οι συνεργασίες του, οι συνθέσεις για δίσκους άλλων καλλιτεχνών και η προετοιμασία του πρώτου προσωπικού του δίσκου με τίτλο «Ήρωας». Ο δίσκος περιλαμβάνει κομμάτια όπως το «Πρέπει να μείνουμε φίλοι», «Μια καψούρα έχω» και «Η αγάπη τελείωσε νωρίς», τραγούδια που κρύβουν προσωπικές ιστορίες και βιώματα του ίδιου.

Όσον αφορά τα social media, ο Χρήστος ανέφερε πως πλέον προσπαθεί να διατηρεί επαγγελματική παρουσία χωρίς να εκτίθεται υπερβολικά. «Επηρεάζομαι μόνο από τους ανθρώπους που αγαπώ και όχι από τα σχόλια άγνωστων», εξήγησε.

Τέλος, ο τραγουδιστής μίλησε για τα όνειρά του: να ολοκληρώσει τον προσωπικό του δίσκο, να γεμίσει θέατρα και να φέρει συναισθήματα και ιστορίες στους ακροατές μέσω της μουσικής του. Επιπλέον, εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη στο μέλλον. Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα στους νέους μουσικούς: «Να πιστεύετε στα όνειρά σας. Τα όνειρά μας είναι η ψυχή μας και αξίζουν να γίνουν μέρος της ζωής μας».

