Unplugged Stories 30.03.2026

Η Αλεξάνδρα Μάγκου στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τη Δήμητρα Γαλάνη»

Η Αλεξάνδρα Μάγκου μιλά για την πορεία της στη μουσική, τα πρώτα της βήματα, τις σημαντικές στιγμές στη σκηνή
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Unplugged Stories, η Αλεξάνδρα Μάγκου μίλησε εκτενώς για τη μουσική της πορεία, τα πρώτα της βήματα, τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν και τη σχέση της με τη δημιουργία. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σημασία της μουσικής από μικρή ηλικία και στον τρόπο που αυτή έγινε καταφύγιο και έκφραση για εκείνη.

Θυμήθηκε πώς ξεκίνησε να ασχολείται σοβαρά με τη μουσική. «Σαν παιδί άκουγα πολύ μουσική και τραγουδούσα μόνη μου. Ήμουν πολύ αγαπητή από τις μαμάδες των φίλων μου, όχι τόσο από τους φίλους μου. Ήμουν μοναχικό παιδί, και η μουσική ήταν η παρέα μου», εξήγησε, αναδεικνύοντας πως η αγάπη της για το έντεχνο ελληνικό τραγούδι ήταν καθοριστική για την πορεία της.

Η Αλεξάνδρα μίλησε και για τα πρώτα της όνειρα και τις αποφάσεις που καθόρισαν τη ζωή της. «Μεγαλώνοντας έλεγα γελώντας “θέλω να γίνω τραγουδίστρια”. Στο πανεπιστήμιο, όταν είχα πάρει το πτυχίο μου, το είπα και το εννοούσα, οπότε το κυνήγησα», ανέφερε. Η πρώτη της μεγάλη εμφάνιση μπροστά σε κοινό έγινε στην τρίτη γυμνασίου, σε μια γιορτή στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου, όταν τραγούδησε το I Will Survive της Γκλόρια Γκέινορ.

Αναφέρθηκε και στις σπουδές της, επισημαίνοντας ότι σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, όχι τυχαία, αλλά γιατί ήθελε να ασχοληθεί με τα οικονομικά. Παρόλα αυτά, η μουσική ήταν πάντα η προτεραιότητά της, και ακόμη έχει κορνιζάρει το πτυχίο της στο σπίτι της στη Ρόδο. Οι σπουδές στο κλασικό τραγούδι τις οποίες ξεκίνησε, τις σταμάτησε για να ασχοληθεί με το έντεχνο, ενώ η δημιουργία των Πουά Μάνγκο ήρθε λίγο μετά, αρχικά χωρίς σκοπό να γίνει μπάντα δρόμου, αλλά η εμπειρία του COVID την έφερε σε επαφή με τον κόσμο μέσα από τα live στον δρόμο.

Η καλλιτέχνιδα μίλησε για την απόφασή της να κατέβει στην Αθήνα και τη δυσκολία αυτής της αλλαγής. «Δεν ήξερα κανέναν. Ήταν μια απόφαση που θα μου άλλαζε τη ζωή. Έμπαινα σε έναν δρόμο με δύο μονοπάτια: να μείνω στη Θεσσαλονίκη ή να κατέβω στην Αθήνα για να κυνηγήσω το όνειρό μου», είπε, τονίζοντας τη σημασία των ρίσκων και της αμεσότητας με τον κόσμο που προσφέρει η σκηνή.

Σημαντικές στιγμές στην πορεία της υπήρξαν οι εμφανίσεις στο Θέατρο Λυκαβηττού και η οργάνωση του πρώτου προσωπικού της live με τραγούδια δικής της επιλογής και προσωπική δισκογραφία. Αυτές οι εμπειρίες της έδειξαν ότι μπορεί να εκφραστεί αυθεντικά και να συνδεθεί με το κοινό.

Όσον αφορά τα social media, η Αλεξάνδρα ανέφερε πως ξεκίνησε φοιτητικά, με προφίλ που ήταν επαγγελματικό και προσωπικό, ενώ πλέον προσπαθεί να διατηρεί επαγγελματικό προφίλ και να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από αυτά. «Δεν επηρεάζομαι καθόλου από τα σχόλια που διαβάζω. Επηρεάζομαι μόνο από τα σχόλια δικών μου ανθρώπων», εξήγησε.

Τέλος, η τραγουδίστρια μίλησε για τα όνειρά της: να κάνει μεγαλύτερες συναυλίες, να ενώνεται με περισσότερο κόσμο, να αλλάζουν τα συναισθήματα μέσω της μουσικής και να θεραπεύονται μέσα από αυτή. Επίσης, εξέφρασε την επιθυμία της να συνεργαστεί με τη Δήμητρα Γαλάνη σε μελλοντικό ντουέτο. Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα στους ακροατές: «Να πιστεύετε στα όνειρά σας. Τα όνειρά μας δεν είναι παράλογα, είναι η ψυχή μας και ελπίζω να γίνουν ένα με τη ζωή».

