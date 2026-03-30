Μουσικά Νέα 30.03.2026

Viva La Lisa: Η Lisa των Blackpink γράφει ιστορία στο Λας Βέγκας

Η Lisa των Blackpink είναι η πρώτη K-Pop καλλιτέχνιδα με μόνιμη σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lisa, μέλος των Blackpink και μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες της παγκόσμιας pop σκηνής, προχωρά σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα της, ανακοινώνοντας την πρώτη της σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας με τίτλο «Viva La Lisa». Οι εμφανίσεις θα φιλοξενηθούν στο Colosseum at Caesars Palace για δύο ξεχωριστά Σαββατοκύριακα, στις 13 και 14 Νοεμβρίου, καθώς και στις 27 και 28 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την K-Pop, καθώς η Lisa γίνεται η πρώτη καλλιτέχνιδα του είδους που εξασφαλίζει residency στην πόλη. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Η ανακοίνωση της residency έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για την Lisa, μετά την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού άλμπουμ «Alter Ego» την προηγούμενη χρονιά, αλλά και την πρόσφατη κυκλοφορία του EP «Deadline». Παράλληλα, η ίδια συμμετείχε και σε περιοδεία με τις Blackpink, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παγκόσμια απήχησή της.

Η καλλιτεχνική της πορεία επεκτείνεται και στον χώρο της υποκριτικής, καθώς πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά «Black Lotus» του HBO, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει μία χρονιά από τη ζωή της, εστιάζοντας τόσο στην προσωπική της διαδρομή όσο και στις ατομικές δραστηριότητες των μελών των Blackpink. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Sue Kim, γνωστή για το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «The Last of the Sea Women».

https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Με το «Viva La Lisa», η Lisa επιχειρεί να μεταφέρει την ενέργεια και την αισθητική της K-Pop στη σκηνή του Λας Βέγκας, σε μια παραγωγή που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεθνή μουσική βιομηχανία και να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη περισσότερους καλλιτέχνες του είδους. Οι ημερομηνίες των εμφανίσεων διαμορφώνονται ως εξής, 13 και 14 Νοεμβρίου, καθώς και 27 και 28 Νοεμβρίου, όλες στο Colosseum at Caesars Palace, σε ένα πρόγραμμα που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από το κοινό παγκοσμίως.

Οι BTS αποκαλύπτουν τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική
Οι BTS αποκαλύπτουν τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική

Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ
Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ

Η Klavdia ενώνει τις δυνάμεις της με τον Ινδό superstar Salman Ali στο «Salman Ali»
Η Klavdia ενώνει τις δυνάμεις της με τον Ινδό superstar Salman Ali στο «Salman Ali»

Η Britney Spears απέρριψε τραγούδι της Lady Gaga το οποίο έγινε παγκόσμιο hit
Η Britney Spears απέρριψε τραγούδι της Lady Gaga το οποίο έγινε παγκόσμιο hit

Ο Benson Boone «ψήνει» περιοδεία και γίνεται viral
Ο Benson Boone «ψήνει» περιοδεία και γίνεται viral

Η Britney Spears σπάει τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της
Η Britney Spears σπάει τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της

Ο Ye επιστρέφει με το Father και ένα βίντεο γεμάτο συμβολισμούς σε σκηνοθεσία Bianca Censori
Ο Ye επιστρέφει με το Father και ένα βίντεο γεμάτο συμβολισμούς σε σκηνοθεσία Bianca Censori

Μαρινέλλα (1938–2026): Η ζωή, οι έρωτες και η σκηνή που έγινε πεπρωμένο
Μαρινέλλα (1938–2026): Η ζωή, οι έρωτες και η σκηνή που έγινε πεπρωμένο

Duffy: Η αληθινή ιστορία της απαγωγής της γίνεται ντοκιμαντέρ
Duffy: Η αληθινή ιστορία της απαγωγής της γίνεται ντοκιμαντέρ

