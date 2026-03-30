Viva La Lisa: Η Lisa των Blackpink γράφει ιστορία στο Λας Βέγκας

Η Lisa, μέλος των Blackpink και μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες της παγκόσμιας pop σκηνής, προχωρά σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα της, ανακοινώνοντας την πρώτη της σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας με τίτλο «Viva La Lisa». Οι εμφανίσεις θα φιλοξενηθούν στο Colosseum at Caesars Palace για δύο ξεχωριστά Σαββατοκύριακα, στις 13 και 14 Νοεμβρίου, καθώς και στις 27 και 28 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την K-Pop, καθώς η Lisa γίνεται η πρώτη καλλιτέχνιδα του είδους που εξασφαλίζει residency στην πόλη. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Η ανακοίνωση της residency έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για την Lisa, μετά την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού άλμπουμ «Alter Ego» την προηγούμενη χρονιά, αλλά και την πρόσφατη κυκλοφορία του EP «Deadline». Παράλληλα, η ίδια συμμετείχε και σε περιοδεία με τις Blackpink, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παγκόσμια απήχησή της.

Η καλλιτεχνική της πορεία επεκτείνεται και στον χώρο της υποκριτικής, καθώς πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά «Black Lotus» του HBO, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει μία χρονιά από τη ζωή της, εστιάζοντας τόσο στην προσωπική της διαδρομή όσο και στις ατομικές δραστηριότητες των μελών των Blackpink. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Sue Kim, γνωστή για το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «The Last of the Sea Women».

Με το «Viva La Lisa», η Lisa επιχειρεί να μεταφέρει την ενέργεια και την αισθητική της K-Pop στη σκηνή του Λας Βέγκας, σε μια παραγωγή που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεθνή μουσική βιομηχανία και να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη περισσότερους καλλιτέχνες του είδους. Οι ημερομηνίες των εμφανίσεων διαμορφώνονται ως εξής, 13 και 14 Νοεμβρίου, καθώς και 27 και 28 Νοεμβρίου, όλες στο Colosseum at Caesars Palace, σε ένα πρόγραμμα που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από το κοινό παγκοσμίως.

